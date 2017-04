მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატი: აქტიური ფაზა და ბილეთების გაყიდვა დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => biletebi [3] => 20-wlamdelta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122750 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => biletebi [3] => 20-wlamdelta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122750 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => biletebi [3] => 20-wlamdelta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => biletebi [3] => 20-wlamdelta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122750) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8802,357,161,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122735 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-14 11:16:24 [post_date_gmt] => 2017-04-14 07:16:24 [post_content] => ევროპალიგის მეოთხედფინალური სტადიის პირველი მატჩები გაიმართა. საფრანგეთში მატჩი 50 წუთით გვიან დაიწყო, მიზეზი კი "ბეშიქთაშის" ფანების აგრესიული საქციელი გახდა, რომლებმაც სტადიონზე არეულობა მოაწყვეს. მეორე იარუსიდან თურქმა ფანებმა გულშემატკივრებისკენ შაშხანებისა და სხვადასხვა ნივთების სროლა დაიწყეს. გულშემატკივართა ნაწილი კი თავდაცვის მიზნით მოედანზე შევარდა. ამის მიუხედავად სიტუაცია საბოლოოდ დარეგულირდა და მატჩი "ლიონის" გამარჯვებით ანგარიშით 2:1 დასრულდა. რაიან ბაბელმა თურქული გუნდი წინ გაიყავანა, თუმცა ტორისომ და მორელმა "ლიონს" მოაგებინეს. "აიაქსმა" დევი კლასენის დუბლით "შალკე" დაამარცხა. "ანდერლეხტსა" და "მანჩესტერ იუნაიტედს" შორის მატჩი ფრედ დასრულდა. ჰენრიხ მხითარიანის გოლის შემდეგ მასპინძლებმა ლეანდერ დენდორკერის გოლით გაათანბრეს. "სელტამ" შინ "გენკი" ანგარიშით 3:2 დაამარცხა. ბოეტიუს გოლის შემდეგ ესპანელებმა სამი გოლი გაიტანეს. თავი გამოიჩინეს სისტომ, ასპასმა და გუდეტიმ. ტომას ბუფელმა კი სხვაობა შეამცირა. საპასუხო მატჩები 20 აპრილს ჩატარდება. - აიაქსი – შალკე 2:0 (1:0) ამსტერდამი, “ამსტერდამ არენა” აიაქსი (4-3-3): ონანა, ვიერგევერი, დ.სანჩესი, სინკგრავენი (დე ლიგტი 46), ველტმანი, ზიეჩი, ვან დე ბიკი (ფ.დე იონგი 87), კლაასენი, იუნესი, კლიუვერტი (ნერესი 74), ბ.ტრაორე. შალკე (4-3-3): ფერმანი, ჰიოვედესი, ნასტასიჩი, აოგო, კეჰრერი, გორეცკა, ბენტალები, მეიერი (სტამბული 59), კალიჯური (კონოპლიანკა 83), შოფი (ჰუნტელაარი 71), ბურგსტალერი. გოლები: კლაასენი (23 პენ; 53) გაფრთხილებები: კლაასენი, ნერესი – კეჰრერი, სტამბული სელტა – გენკი 3:2 (3:1) ვიგო, “ესტადიო ბალაიდოსი” სელტა (4-3-3): ს.ალვარესი, ფონტასი, კაბრალი, მალიო, ხონი, ვასი (ხოზაბედი 78), რადოია, პ.ერნანდესი, სისტო, ასპასი, გუიდეტი (ბივუ 67). გენკი (4-3-1-2): რაიანი, კოლი, ბრაბეცი, კასტანიე, ურონენი, ბერგი, პოზუელო, მალინოვსკი (ჰეინენი 92), ტროსარდი (შრივერსი 82), სამატა, ბოეტიუსი (ბუფელი 62). მწვრთნელი: ალბერტ სტუივენბერგი გოლები: 0:1 ბოეტიუსი (10), 1:1 სისტო (15), 2:1 ასპასი (18), 3:1 გუიდეტი (38), 3:2 ბუფელი (67) გაფრთხილებები: კასტანიე, ტროსარდი, შრივერსი ანდერლეხტი – მანჩესტერ იუნაიტედი 1:1 (0:1) ანდერლეხტი, “კონსტანტ ვანდენ სტოკ სთედიუმი” ანდერლეხტი (4-3-3): რუბენი, ნუიტინკი, მბოდჯი, აპია, ობრადოვიჩი, დენდონკერი, ტიელემანსი, სტანკუ (ჰანი 65), აჩეამპონგი, ბრუნო (ჩიფჩუ 58), ტელინი (ტეოდორჩუკი 75). მწვრთნელი: რენე ვეილერი მანჩესტერ იუნაიტედი (4-3-3): რომერო, ბაილი, როხო, ვალენსია, დარმიანი, კერიკი, პოგბა, ლინგარდი (მარსიალი 63), რეშფორდი (ფელაინი 75), მხიტარიანი (ფოსუ-მენსა 91), იბრაჰიმოვიჩი. გოლები: 0:1 მხიტარიანი (37), 1:1 დენდონკერი (86) გაფრთხილებები: ობრადოვიჩი – მხიტარიანი, კერიკი, ფოსუ-მენსა მსაჯი: ფელიქს ბრიხი (გერმანია) ლიონი – ბეშიქთაში 2:1 (0:1) ლიონი, “პარკ ოლიმპიკ ლიონი” ლიონი (4-2-3-1): ლოპეში, დიაკაბი, მამანა, რაფაელი (ჟალე 53), მორელი, ტუსარტი, ტოლისო, გეჟალი (კორნე 52), ფეკირი, ვალბუენა, ლაკაზეტი. მწვრთნელი: ბრუნო გენესიო ბეშიქთაში (4-2-3-1): ფაბრი, მიტროვიჩი (უისალი 64), მარსელო, ტოსიჩი, გონული, ჰაჩინსონი, ოზიაკუპი (არსლანი 74), ადრიანო, ბაბელი, ტალისკა, ტოსუნი (ინლერი 87). გოლები: 0:1 ბაბელი (15), 1:1 ტოლისო (83), 2:1 მორელი (85) გაფრთხილებები: რაფაელი, ლაკაზეტი, ფეკირი, ჟალე, ვალბუენა – მარსელო, არსლანი [post_title] => თურქებმა აურიეს: ყველაფერი გასარკვევი დარჩა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqebma-auries-yvelaferi-gasarkvevi-darcha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:16:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122554 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-13 15:40:24 [post_date_gmt] => 2017-04-13 11:40:24 [post_content] => დღეს თბილისში, სასტუმრო ჰუალინგში 19-წლამდელ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის წილისყრა შედგა. თბილისის და გორის სტადიონები კონტინენტის პირველობას 2-15 ივლისს უმასპინძლებენ. საქართველოს 19-წლამდელთა ნაკრები (მთავარი მწვრთნელი გიორგი ყიფიანი), როგორც მასპინძელი, A ჯგუფში პირველ ნომრად იყო განთესილი. ქართველ ფეხბურთელებს მეტოქედ ჩეხეთის, შვედეთის და პორტუგალიის ნაკრები გუნდები ერგო. გიორგი ყიფიანის ნაკრები პირველ შეხვედრას 2 ივლისს პორტუგალიასთან ჩაატარებს, 5 ივლისს შვედეთს გაეჯიბრება, 8 ივლისს კი ჩეხეთს. B ჯგუფში მოხვდნენ გერმანიის, ინგლისის, ბულგარეთის და ჰოლანდიის 19-წლამდელთა ნაკრები გუნდები. წილისყრის ცერემონიალს ევროპის ჩემპიონატის ელჩი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ექს-ფეხბურთელი და კაპიტანი ზურაბ ხიზანიშვილი გაუძღვა. ევროპის 19-წლამდელთა ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების დებიუტი 2013 წელს, ლიტვაში შედგა. გია ცეცაძის გაწვრთნილმა გუნდმა B ჯგუფში იასპარეზა: მომავალ ფინალისტთან საფრანგეთთან ფრედ 0:0 ითამაშა, მომავალ ჩემპიონ სერბეთთან 0:1, ხოლო თურქეთთან 2:4 დამარცხდა. იმ ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში საქართველოს ნაკრების მეკარე ბაჩო მიქავა მოხვდა. 19-წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი 2002 წლიდან ტარდება. 1957-1980 წლებში იუნიორთა პირველობა ეწყობოდა, 1981-2001 წლებში კი 18-წლამდელთა ჩემპიონატი. 19-წლამდელთა შორის ყველაზე მეტი ტიტული ესპანეთის ნაკრებმა მოიგო - 7, მეორე ადგილზე კი 3 გამარჯვებით საფრანგეთია. ეს ორი გუნდი წლევანდელ ევროპირველობაზე ვერ მოხვდა. [post_title] => წილი ნაყარია: ევროპაზე 19 წლამდელების მეტოქეები გაირკვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wili-nayaria-evropaze-19-wlamdelebis-metoqeebi-gairkva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:52:19 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:52:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122406 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-13 12:17:25 [post_date_gmt] => 2017-04-13 08:17:25 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის გამორჩეულმა მეოთხედფინალურმა თამაშმა გაამართლა. ორი უდიდესი გუნდის შეხვედრაში თითქმის ყველაფერი იყო: გარდამავალი უპირატესობა, გაფუჭებული პენალტი, გაძევება, აურაცხელი მომენტები, მეკარის საოცრებები, ლამაზი გოლები და დრამა, რომელიც „სამეფო კლუბის“ უპირატესობით დასრულდა. ძნელია „რეკორდმაისტერი და გერმანული ხასიათი ჩამოწერო, მაგრამ ფავორიტი უკვე „რეალია“. ამაში კი ესპანელებს ესპანელი დაეხმარა. რომ არა ხავი მარტინესის გაძევება, არავინ უწყის თამაში როგორ გაგრძელდებოდა. მას შემდეგ, რაც მასპინძლებს კაცი მოაკლდათ, „რეალმა“ ცოტა ხანი აცალა და მერე ისეთი შეუტია, ამდენს ‘ბაიერნს“ ალბათ დედამიწის ზურგზე ვერავინ გაუბედავს. მასპინძლებს გაუმართლდათ, რომ უფრო დიდად არ წააგეს და შანსი დაიტოვეს. ეს კი ნოიერის დამსახურებაა, რომლებმაც სასწაული ბურთები აიღო და ბოლოს ბედის ირონიით ბურთი ფეხებს შორის გაუშვა. [caption id="attachment_122422" align="aligncenter" width="500"] და კიდევ ერთი: კრიშტიანო რონალდო - აქ მეტი სათქმელი არაფერია...[/caption] 18 აპრილს, საპასუხო მატჩია და საფეხბურთო სამყარო „სანტიაგო ბერნაბეუზე“ მორიგ სპექტაკლს დაელოდება. * კრიშტიანო რონალდო გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც ევროთასებზე 100 გოლი გაიტანა. * კრიშტიანო რონალდომ ჩემპიონთა ლიგაზე 659-წუთიანი "მშრალი" სერია შეწყვიტა. * "რეალმა" ჩემპიონთა ლიგაზე თავური გოლი 2014 წლის ოქტომბრის მერე პირველად გაუშვა. * მიუნხენის "ბაიერნმა" ჩემპიონთა ლიგაზე საშინაო მატჩი 2014 წლის აპრილის შემდეგ პირველად წააგო. "რეკორდმაისტერი" მაშინაც "რეალთან" დამარცხდა და თან - 0:4. * ამ ორ მარცხს შორის "ბაიერნმა" შინ ზედიზედ 16 მატჩი მოიგო ლიგაზე. * "ბაიერნმა" საერთოდ პირველად წააგო შინ (ნებისმიერ ტურნირში) 2016 წლის მარტის მერე. ბაიერნი“ – „რეალი“ 1:2 (1:0) მიუნხენი, „ალიანც არენა“, 70 000 მაყურებელი „ბაიერნი“: ნოიერი; ლამი, ხავი მარტინესი, ბოატენგი, ალაბა; ჩაბი ალონსო (ბერნატი 64), ვიდალი; რობენი, ტიაგო ალკანტარა, რიბერი (დუგლას კოშტა 66); მიულერი (კომანი 81) „რეალი“: ნავასი; კარვახალი, ნაჩო, რამოსი, მარსელო; მოდრიჩი (კოვაჩიჩი 90), კაზემირო, კროოსი; ბეილი (ასენსიო 59), ბენზემა (ხამესი 83), რონალდუ გოლები: 1:0 ვიდალი (25), 1:1 რონალდუ (47), 1:2 რონალდუ (77) გაფრთხილება: ჩაბი ალონსო (47), ხავი მარტინესი (58, 61), ვიდალი (90) - კროოსი (45), კარვახალი (45) გაძევება: ხავი მარტინესი (61) გამოუყენებელი პენალტი: ვიდალი (45, ააცილა) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 9 (2) – 22 (12) ბურთის ფლობა: 49%-51% კუთხურები: 8:4 თამაშგარე: 3:3 მსაჯი: ნიკოლა რიცოლი (იტალია) https://www.youtube.com/watch?v=xuqcGOyN-5U [post_title] => გერმანული რეალიზმი: სამეფო კლუბმა გერმანულ გიგანტს რეალობა დაანახა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germanuli-realizmi-samefo-klubma-germanul-gigants-realoba-daanakha-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 13:06:57 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 09:06:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122406 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122735 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-14 11:16:24 [post_date_gmt] => 2017-04-14 07:16:24 [post_content] => ევროპალიგის მეოთხედფინალური სტადიის პირველი მატჩები გაიმართა. საფრანგეთში მატჩი 50 წუთით გვიან დაიწყო, მიზეზი კი "ბეშიქთაშის" ფანების აგრესიული საქციელი გახდა, რომლებმაც სტადიონზე არეულობა მოაწყვეს. მეორე იარუსიდან თურქმა ფანებმა გულშემატკივრებისკენ შაშხანებისა და სხვადასხვა ნივთების სროლა დაიწყეს. გულშემატკივართა ნაწილი კი თავდაცვის მიზნით მოედანზე შევარდა. ამის მიუხედავად სიტუაცია საბოლოოდ დარეგულირდა და მატჩი "ლიონის" გამარჯვებით ანგარიშით 2:1 დასრულდა. რაიან ბაბელმა თურქული გუნდი წინ გაიყავანა, თუმცა ტორისომ და მორელმა "ლიონს" მოაგებინეს. "აიაქსმა" დევი კლასენის დუბლით "შალკე" დაამარცხა. "ანდერლეხტსა" და "მანჩესტერ იუნაიტედს" შორის მატჩი ფრედ დასრულდა. ჰენრიხ მხითარიანის გოლის შემდეგ მასპინძლებმა ლეანდერ დენდორკერის გოლით გაათანბრეს. "სელტამ" შინ "გენკი" ანგარიშით 3:2 დაამარცხა. ბოეტიუს გოლის შემდეგ ესპანელებმა სამი გოლი გაიტანეს. თავი გამოიჩინეს სისტომ, ასპასმა და გუდეტიმ. ტომას ბუფელმა კი სხვაობა შეამცირა. საპასუხო მატჩები 20 აპრილს ჩატარდება. - აიაქსი – შალკე 2:0 (1:0) ამსტერდამი, “ამსტერდამ არენა” აიაქსი (4-3-3): ონანა, ვიერგევერი, დ.სანჩესი, სინკგრავენი (დე ლიგტი 46), ველტმანი, ზიეჩი, ვან დე ბიკი (ფ.დე იონგი 87), კლაასენი, იუნესი, კლიუვერტი (ნერესი 74), ბ.ტრაორე. შალკე (4-3-3): ფერმანი, ჰიოვედესი, ნასტასიჩი, აოგო, კეჰრერი, გორეცკა, ბენტალები, მეიერი (სტამბული 59), კალიჯური (კონოპლიანკა 83), შოფი (ჰუნტელაარი 71), ბურგსტალერი. გოლები: კლაასენი (23 პენ; 53) გაფრთხილებები: კლაასენი, ნერესი – კეჰრერი, სტამბული სელტა – გენკი 3:2 (3:1) ვიგო, “ესტადიო ბალაიდოსი” სელტა (4-3-3): ს.ალვარესი, ფონტასი, კაბრალი, მალიო, ხონი, ვასი (ხოზაბედი 78), რადოია, პ.ერნანდესი, სისტო, ასპასი, გუიდეტი (ბივუ 67). გენკი (4-3-1-2): რაიანი, კოლი, ბრაბეცი, კასტანიე, ურონენი, ბერგი, პოზუელო, მალინოვსკი (ჰეინენი 92), ტროსარდი (შრივერსი 82), სამატა, ბოეტიუსი (ბუფელი 62). მწვრთნელი: ალბერტ სტუივენბერგი გოლები: 0:1 ბოეტიუსი (10), 1:1 სისტო (15), 2:1 ასპასი (18), 3:1 გუიდეტი (38), 3:2 ბუფელი (67) გაფრთხილებები: კასტანიე, ტროსარდი, შრივერსი ანდერლეხტი – მანჩესტერ იუნაიტედი 1:1 (0:1) ანდერლეხტი, “კონსტანტ ვანდენ სტოკ სთედიუმი” ანდერლეხტი (4-3-3): რუბენი, ნუიტინკი, მბოდჯი, აპია, ობრადოვიჩი, დენდონკერი, ტიელემანსი, სტანკუ (ჰანი 65), აჩეამპონგი, ბრუნო (ჩიფჩუ 58), ტელინი (ტეოდორჩუკი 75). მწვრთნელი: რენე ვეილერი მანჩესტერ იუნაიტედი (4-3-3): რომერო, ბაილი, როხო, ვალენსია, დარმიანი, კერიკი, პოგბა, ლინგარდი (მარსიალი 63), რეშფორდი (ფელაინი 75), მხიტარიანი (ფოსუ-მენსა 91), იბრაჰიმოვიჩი. გოლები: 0:1 მხიტარიანი (37), 1:1 დენდონკერი (86) გაფრთხილებები: ობრადოვიჩი – მხიტარიანი, კერიკი, ფოსუ-მენსა მსაჯი: ფელიქს ბრიხი (გერმანია) ლიონი – ბეშიქთაში 2:1 (0:1) ლიონი, “პარკ ოლიმპიკ ლიონი” ლიონი (4-2-3-1): ლოპეში, დიაკაბი, მამანა, რაფაელი (ჟალე 53), მორელი, ტუსარტი, ტოლისო, გეჟალი (კორნე 52), ფეკირი, ვალბუენა, ლაკაზეტი. მწვრთნელი: ბრუნო გენესიო ბეშიქთაში (4-2-3-1): ფაბრი, მიტროვიჩი (უისალი 64), მარსელო, ტოსიჩი, გონული, ჰაჩინსონი, ოზიაკუპი (არსლანი 74), ადრიანო, ბაბელი, ტალისკა, ტოსუნი (ინლერი 87). გოლები: 0:1 ბაბელი (15), 1:1 ტოლისო (83), 2:1 მორელი (85) გაფრთხილებები: რაფაელი, ლაკაზეტი, ფეკირი, ჟალე, ვალბუენა – მარსელო, არსლანი [post_title] => თურქებმა აურიეს: ყველაფერი გასარკვევი დარჩა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqebma-auries-yvelaferi-gasarkvevi-darcha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:16:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 426 [max_num_pages] => 142 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 870c0ebddcbecb02d8e740a9857252f3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )