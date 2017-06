მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატი-მორიგი მეტოქე სამხრეთ აფრიკაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio-ragbi [1] => umcrosi-borjghalosnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136254 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio-ragbi [1] => umcrosi-borjghalosnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136254 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13957 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => msoflio-ragbi [1] => umcrosi-borjghalosnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => msoflio-ragbi [1] => umcrosi-borjghalosnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136254) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13957,16268) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136257 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-04 09:05:42 [post_date_gmt] => 2017-06-04 05:05:42 [post_content] => დღეს მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის მატჩები შედგება. 13:00 არგენტინა- საფრანგეთი (C ჯგუფი) 13:00 ირლანდია- შოტლანდია (B ჯგუფი) 15:30 ავსტრალია - სამოა (A ჯგუფი) 15:30 ახალი ზელანდია - იტალია (B ჯგუფი) 18:00 საქართველო -სამხრეთ აფრიკა (C ჯგუფი) 20:30 ინგლისი- უელსი (A ჯგუფი) სატურნირო მდგომარეობა პირველი ტურის შემდეგ: A ჯგუფი 1. ინგლისი – 5 ქ 2. ავსტრალია – 4 ქ 3. უელსი – 1 ქ 4. სამოა – 0 ქ B ჯგუფი 1. ახალი ზელანდია – 5 ქ 2. იტალია – 4 ქ 3. ირლანდია -1 ქ 4. შოტლანდია – 0 ქ C ჯგუფი 1. არგენტინა – 5 ქ 2. საფრანგეთი – 2 ქ 3. სამხრეთ აფრიკა – 2 ქ 4. საქართველო – 0 ქ 13:00 არგენტინა- საფრანგეთი (C ჯგუფი) 13:00 ირლანდია- შოტლანდია (B ჯგუფი) 15:30 ავსტრალია - სამოა (A ჯგუფი) 15:30 ახალი ზელანდია - იტალია (B ჯგუფი) 18:00 საქართველო -სამხრეთ აფრიკა (C ჯგუფი) 20:30 ინგლისი- უელსი (A ჯგუფი) სატურნირო მდგომარეობა პირველი ტურის შემდეგ: გუშინ თბილისსა და ქუთაისში სტარტი აიღო მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატმა . პირველ სათამაშო დღეს სამივე ჯგუფში ორ - ორი შეხვედრა გაიმართა . A ჯგუფი ინგლისელებმა სამოა 74-17 გაანადგურეს და Aჯგუფს სათავეში ჩაუდგნენ, რაც შეეხება ავსტრალიას, კენგურუებმა უელსს 24-17 სძლიეს. ინგლისი - 5 ქ ავსტრალია - 4 ქ უელსი - 1 ქ სამოა - 0 ქ B ჯგუფი ახალმა ზელანდიამ შოტლანდიას 42-20 სძლია, იტალიამ კი ერთქულიანი სხვაობით 21-22 დაამარცხა ირლანდია. ახალი ზელანდია - 5 ქ იტალია - 4 ქ ირლანდია -1 ქ შოტლანდია - 0 ქ C ჯგუფი სადებიუტო შეხვედრა არგენტინასთან უმცროსი ბორჯღალოსნების მარცხით დასრულდა. ვერცხლისქვეყნელებმა 37-26 გაიმარჯვეს. მეორე მატჩში სამხრეთ აფრიკასა და საფრანგეთს შორის ფრე 23-23 დაფიქსირდა. არგენტინა - 5 ქ საფრანგეთი - 2 ქ სამხრეთ აფრიკა - 2 ქ საქართველო - 0 ქ ჯგუფური ეტაპის მომდევნო,მეორე ტურის მატჩები 4 ივნისს გაიმართება. მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატი: პირველი ტურის შეჯამება
გუშინ თბილისსა და ქუთაისში სტარტი აიღო მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატმა . პირველ სათამაშო დღეს სამივე ჯგუფში ორ - ორი შეხვედრა შედგა. მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატი: საქართველო არგენტინასთან დამარცხდა
საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებმა არგენტინასთან სადებიუტო მატჩი ავჭალის სარაგბო მოედანზე გამართა.აღსანიშნავია, რომ შეხვედრას ' მსოფლიო რაგბის ' პრეზიდენტი ბილ ბომონტი დაესწრო. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ბოლომდე იბრძოლეს, თუმცა 37-26 დამარცხდნენ.ქართველებმა მეტოქეს ორი ლელო დაუდეს , რომლებიც გიორგი კვესელაძისა და უჩა ჭეიშვილის ანგარიშზეა . მომდევნო,მეორე ტურის დაპირისპირება საქართველოს ნაკრებს 4 ივნისს, სამხრეთ აფრიკის ნაკრებთან ელის.