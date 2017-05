მსოფლიო თასის ყურადღება საქართველოსკენ: ბორჯღალოსნების ღირშესანიშნავი მომენტები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => msoflio-tasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126436 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => msoflio-tasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126436 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => msoflio-tasi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => msoflio-tasi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126436) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (242,385,161,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126524 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-01 10:43:27 [post_date_gmt] => 2017-05-01 06:43:27 [post_content] => საქართველოს ნაკრებისა და ჰოლანდიის ვიტესის კაპიტანმა გურამ კაშიამ ჰოლანდიის თასი აღმართა! გადამწყვეტ შეხვედრაში არნემელებმა "ალკმაარი" 2:0 დაამარცხეს. კაშია მეორე ქართველია, რომელმაც ჰოლანდიის თასი მოიპოვა. 1998 და 1999 წლებში ეს ჯილდო იმხანად ამსტერდამის „აიაქსის" გოლეადორმა შოთა არველაძემ მოიგო. 1998 წლის ფინალში, „ეინდჰოვენთან" 5:0 მოგებულ მატჩში საქართველოს ნაკრების ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირმა გოლიც შეაგდო. გურამ კაშია მეშვიდე სეზონს ატარებს არნემის „ვიტესის" შემადგენლობაში. ჰოლანდიური თასი მისთვის პირველი უცხოური ტიტულია. თბილისის „დინამოს" შემადგენლობაში გურამმა თითოჯერ მოიგო საქართველოს ჩემპიონატი, თასი და სუპერთასი. გურამ კაშია: "ყველა ქართველ გულშემატკივარს, ვისაც "ვიტესის" ჯეროდა მინდა მადლობა გადავუხადო. ემოციებისგან დაცლილი ვარ. ძალიან რთული თამაში გვქონდა და რაც მთავარია, მოვიგეთ. 125 წელია ეს გუნდი არსებობს და არასდროს არაფერი მოუგია, ჩვენ კი შევძელით წელს ტიტულის მოგება. ჩემთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევაა, ხვალ ალბათ უკეთ გავაანალიზებ ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი რამ მოხდა კლუბის ისტორიაში და ამაყი ვარ, რომ ამ ყველაფრის ერთ-ერთი ნაწილი ვარ. ძალიან მეამაყება ქართველი ხალხის და ჩემი თავის". აღსანიშნავია, რომ ჰოლანდიის თასზე გამარჯვებით კაშიას "ვიტესმა" უეფას ევროპა ლიგის საგზური მოიპოვა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NfZUvJ298CI

გურამ კაშია ჰოლანდიის თასის მფლობელია (ვიდეო)

საფეხბურთო მატჩის დროს სროლის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. კიდევ ორი დაიჭრა. ტრაგიკული შემთხვევა მექსიკაში მოხდა. აკაპულკოში გამართული მატჩი მას შემდეგ შეწყდა, რაც ადამიანთა ჯგუფი სტადიონზე შევარდა და სროლა ატეხა, რომლის შედეგად სამი კაცი დაიღუპა. პოლიციამ დაადასტურა სამი გარდაცვლილის და ორი დაჭრილის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა მომხდარის მოტივზე არაფერი უთქვამს. აკაპულკო გერეროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია და მექსიკის ერთ-ერთ ყველაზე კრიმინალურ ქალაქად მიიჩნევა. სტადიონზე, მატჩის დროს სამი ადამიანი მოკლეს

სუპერფეხბურთელმა კრიშტიანო რონალდომ კიდევ ორი სტატისტიკა დადო. მადრიდის „რეალის" თავდამსხმელი კლუბის ანტირეკორდსმენი გახდა. საქმე ისაა, რომ პორტუგალიელმა „ვალენსიასთან" (2:1) მატჩში თერთმეტრიანის გატანა ვერ შეძლო, ასეთი რამ კი, „"სამეფო კლუბში" თამაშისას მეათედ მოხდა - პორტუგალიელს 66 პენალტიდან 56 აქვს გატანილი (სხვათა შორის, "ვალენსიას გოლკიპერმა დიეგო ალვეშმა რონალდოს 4 პენალტიდან 3 აუღო, ხოლო კარიერაში 25-ე თერთმეტმეტრიანი მოიგერია). აქამდე კი, ესპანეთის ჩემპიონატში ამდენი თერთმეტრიანი „რეალის" არცერთ ფეხბურთელს არ გაუცუდებია. ძველი „რეკორდი" უგო სანჩესს ეკუთვნოდა, რომელმაც 44 მცდელობიდან 9 ვერ გამოიყენა. ამავე მატჩში კრიშტიანომ რეკორდიც დაამყარა - ტოპ 6 ლიგის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. ახლა მის ანგარიშზე 367 გოლია, ასეთი მაჩვენებელი კი, არავის აქვს. რონალდომ ესპანეთის ლა ლიგაში 280, ინგლისის პრემიერლიგაში 84, ხოლო პორტუგალიის პრიმეირაში 3 გოლის გატანა შეძლო. რონალდო ყველაზე მეტს იტანს, რონალდო ყველაზე მეტს ვერ იტანს