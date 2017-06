მსოფლიოს 2022 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი ყატარში ჩაშლის პირასაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio-chempionati [1] => yatari-2022 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136756 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => msoflio-chempionati [1] => yatari-2022 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136756 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2438 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => msoflio-chempionati [1] => yatari-2022 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => msoflio-chempionati [1] => yatari-2022 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136756) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2438,4482) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135220 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-30 14:21:09 [post_date_gmt] => 2017-05-30 10:21:09 [post_content] => რუსეთი მსოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატისათვის მზადებას თავისებურად განაგრძობს. ქალაქ სამარას ხელმძღვანელობამ გარკვეულ უბნებში სპეციალური ღობეების აღმართვა გადაწყვიტა, რომელთა სიმაღლეც 2-2,5 მეტრია. მიზეზი კი ერთია-სამარელებს არ სურთ უცხოელი სტუმრების წინაშე შერცხვნენ,ამიტომ ქალაქის უბნების გარკევეულ, ნაცრისფერ, ”დეპრესიულ” ნაწილს უბრალოდ დამალავენ. ღობეების ასაშენებლად ქალაქის ბიუჯეტიდან 21 მლნ რუბლია გამოყოფილი, თუმცა სავარაუდოდ ეს თანხა საკმარისი არ იქნება, ამიტომ საჭირო გახდება დამატებითი თანხების მოძიება და მოხალისეების მოზიდვაც. დაფარვის ზონაში ავარიული,შეურემონტებელი საცხოვრებელი კორპუსები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები მოხვდება,ასევე მშენებლობებიც, რომლებიც მაინცდამაინც კარგად არ გამოიყურება. ყატარმა 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი სტადიონი გახსნა. სტადიონი დოჰაში მდებარეობს. „ხალიფა" 1976 წელს ააგეს და დამდეგი მუნდიალისთვის სამი წელი აკეთებდნენ. რეკონსტრუქციის შედეგად არენის ტევადობა 50-დან 68 ათას მაყურებლამდე გაიზარდა.

ყატარმა მუნდიალისთვის პირველი სტადიონი გააკეთა (ფოტოები) აშშ-მ, კანადამ და მექსიკამ მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის ერთობლივი მასპინძლობის სურვილი გამოთქვეს. როგორც მოგეხსენებათ, 2026 წელს მუნდიალი გაფართოებული შემადგენლობით ჩატარდება და მასში მონაწილეობას 48 ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ, შესაბამისად ერთი ქვეყნისათვის ჩემპიონატის ორგანიზება რთული იქნება, ამიტომ ჩრდილოამერიკულ ქვეყნებს სურთ ერთად უმასპინძლონ მსოფლიო პირველობას. ამის შესახებ სამივე ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციების წარმომადგენლებმა საზოგადოებას ნიუ-იორკში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამცნეს. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატზე სულ 80 შეხვედრა გაიმართება. 48 მატჩი ჯგუფურ ეტაპზე და 32 პლეი-ოფში. პროექტის თანახმად, 60 მატჩს აშშ უმასპინძლებს, კანადასა და მექსიკაში კი 10-10 შეხვედრა გაიმართება. აშშ-ს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით, ქვეყნების მთავრობები ამ პროექტს სრულად უჭერენ მხარს. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატი იქნება პირველი, რომელშიც მონაწილეობას 32 ქვეყნის ნაცვლად 48 მიიღებს. ჩრდილოამერიკელთა გარდა, ტურნირის მასპინძლობა სურთ ინგლისს, ყაზახეთს და კოლუმბიას. თურქეთს და აზერბაიჯანს სურთ მუნდიალს ერთობლივად უმასპინძლონ. ანალოგიური სურვილი აქვთ ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიას. იმის შესახებ, თუ სად ჩატარდება ტურნირი, ცნობილი 2020 წლის მაისში გახდება. უკანასკნელად ჩრდილო ამერიკაში მსოფლიო ჩემპიონატი 1994 წელს ჩატარდა, როდესაც ტურნირს აშშ-მ უმასპინძლა. მექსიკაში მუნდიალი 1970 და 1986 წლებში გაიმართა, კანადას კი აქამდე უდიდესი საფეხბურთო ტურნირის მასპინძლობის პატივი არ ჰქონია. აქამდე მსოფლიო ჩემპიონატი არასდროს გამართულა ერთდროულად სამ ქვეყანაში, თუმცა ორმა ქვეყანამ, სამხრეთ კორეამ და იაპონიამ მუნდიალს 2002 წელს უმასპინძლეს.

სამი ქვეყანა მსოფლიოსთვის: აშშ-ს, კანადას და მექსიკას მუნდიალი ერთად სურთ 