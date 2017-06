მსოფლიოს ჰაკერები უტევენ – როგორ დავიცვათ ჩვენი კომპიუტერები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kibertavdaskhma [1] => hakeri [2] => petia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142422 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kibertavdaskhma [1] => hakeri [2] => petia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142422 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kibertavdaskhma [1] => hakeri [2] => petia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kibertavdaskhma [1] => hakeri [2] => petia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142422) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12969,7107,16880) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142177 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 12:51:02 [post_date_gmt] => 2017-06-29 08:51:02 [post_content] => დეპუტატების ელექტრონულ ფოსტებზე კიბერშეტევა არ განხოციელებულა. შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, თეა პერტაია „ფეისბუქზე“ წერს, რომ პარლამენტის წევრებმა მიიღეს შეტყობინებები, როგორ აირიდონ თავიდან კიბერშეტევა. პარლამენტის პრესსამსახურში კი აცხადებენ, რომ უბრალოდ, არსებობდა ინფორმაცია შესაძლო საფრთხის შესახებ, რის გამოც, შემომავალი მეილები პრევენციული მიზნით დაიბლოკა. დღეს პარლამენტში გავრცელდა დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ თითქმის ყველა დეპუტატმა ერთდროულად მიიღო საფოსტო შეტყობინება მათ გზავნილებზე კიბერთავდასხმის შესახებ. [post_title] => განხორციელდა თუ არა კიბერთავდასხმა დეპუტატებზე : "მიუვიდათ შეტყობინება, როგორ დაიცვან თავი"

მსოფლიო მასშტაბით, მასობრივი კიბერშეტევა განხორციელდა. სულ მცირე 7 ქვეყანაში, მათ შორის, ბრიტანეთში, აშშ-ში, ჩინეთში, რუსეთში, ესპანეთში, იტალიაში და ტაივანში, სამედიცინო დაწესებულებებსა და სხვა ორგანიზაციებში, კომპიუტერები დაიბლოკა. თითოეულ კომპიუტერზე ბლოკის მოსახსნელად, პროგრამა 300 დოლარს ითხოვს ბიტკოინებით. ინგლისში კიბერშეტევა 40-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა. მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამინისტროც ადასტურებს. ჰაკერებმა საავადმყოფოების კომპიუტერების ქსელი დაბლოკეს. საავადმყოფოებმა პაციენტების მიღება შეწყვიტეს. გაუქმდა ოპერაციები. ესპანეთში ორგანიზაციებმა თანამშრომლებს დავირუსებული კომპიუტერების გამორთვისკენ მოუწოდეს. იტალიაში კომპიუტერების დავირუსების შესახებ განაცხადა კომპანია FedEx-მა. "რუსეთში კიბერთავდასხმის მსხვერპლი პოლიციის განყოფილებებია, ესპანეთში სატელეკომუნიკაციო კომპანიები", - იუწყება telegraph როგორც ცნობილია, ვირუსი სწრაფად ვრცელდება მთელ ევროპაში. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს აქამდე არსებულ კიბერთავდასხმებს შორის ერთ-ერთი უდიდესია. თამთა უთურგაშვილი

[post_title] => მსოფლიოს მასშტაბით უდიდესი კიბერშეტევა განხორციელდა

უცნობი ჰაკერი დევიდ ბექჰემისათვის მილიონი ევროს გამოძალვას ცდილობდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ინფორმაციის გასაჯაროებით ემუქრებოდა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ბექჰემი რაინდის ტიტულის მისაღებად ეწეოდა ქველმოქმედებას და არა კეთილი ნების გამოსახატად. ჰაკერი დევიდს პირველად 2016 წლის დასაწყისში დაუკავშირდა და თავი ვინმე არტიომ ლოვუზოვად წარუდგინა, რის შემდეგაც მისი დაშანტაჟება სცადა, თუმცა როგორც The Telegraph წერს, ბექჰემმა მაშინვე პოლიციას მიმართა. გასული წლის დასაწყისში დაიწყო გამოძიება პორტუგალიაშიც, სადაც განთავსებულია საიმონ ოლოვიერის სააგენტოს სერვერები. ადამიანის, რომელიც ადრე ემუქრებოდა ინგლისელს გარკვეული ინფორმაციის გავრცელებით, თუმცა მიუხედავად ამისა, ლოვუზოვი მუქარას აგრძელებდა და ყოფილ ფეხბურთელთან შეხვედრას მოითხოვდა. მას შემდეგ, რაც მოთხოვნა არ შესრულდა, კიბერდამნაშავემ ინტერნეტში განათავსა "მანჩესტერ იუნაიტედისა" და მადრიდის "რეალის" ყოფილი ნახევარმცველის მიმოწერა, რომელიც შეიცავდა ტექსტებს, საიდანაც ცხადი ხდებოდა ბექჰემის მთავარი მიზანი - რაინდის ტიტულის მოპოვება. გარდა ამისა, ინტერნეტში განთავსდა ტექსტები, სადაც იგი საკმაოდ უხეშად მოიხსენიებდა რამდენიმე ლორდს, ასევე ძალიან მდიდარ და გავლენიან ინგლისელს. ფეხბურთელმა ამასთან დაკავშირებით უკვე გააკეთა კომენტარი. დევიდის განცხადებით, მას რაინდის ტიტული არასდროს ადარდებდა, გავრცელებულ ტექსტებში კი ზოგი გამონათქვამი გადაკეთებულია. ბექჰემმა აღნიშნა ისიც, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას მომავალშიც დიდი სიამოვნებით განაგრძობს. პოლიცია გამოძიებას განაგრძობს. [post_title] => დევიდს აშანტაჟებენ: ბექჰემი ქველმოქმედებას რაინდის ტიტულისთვის ეწეოდა [post_title] => განხორციელდა თუ არა კიბერთავდასხმა დეპუტატებზე : "მიუვიდათ შეტყობინება, როგორ დაიცვან თავი"