მსოფლიოს მასშტაბით უდიდესი კიბერშეტევა განხორციელდა

ბრედ პიტი ცოცხალი და ჯანმრთელია და თუ თქვენ გადახვალთ ბმულზე, რომლის სათაურიც მის გარდაცვალებას იუწყება, კომპიუტერს სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნით. „ფეისბუქი" აფრთხილებს მომხმარებლებს, რომ ჰაკერებმა შექმნეს ვირუსი, რომელიც ვითომდა FOX News-ის ინფორმაციით შენიღბეს, ბრედ პიტის გარდაცვალების შესახებ. თუ თქვენ გადახვალთ ბმულზე, ჰაკერები შეძლებენ თქვენი პაროლების მიღებას და ისინი გააკონტროლებენ თქვენს ანგარიშებს. თუ თქვენ უკვე მოტყუვდით და ბმულზე გადახვედით, „ფეისბუქი" გირჩევთ, სასწრაფოდ შეცვალოთ პაროლი. წყარო TMZ [post_title] => "ბრედ პიტი გარდაიცვალა" - თუ ამ სათაურით ბმულზე გადახვალთ, შეცვალეთ პაროლი რიოს ოლიმპიური თამაშების დოპინგ სკანდალი გრძელდება. რუსი სპორტსმენების გახმაურებულმა ფაქტებმა და დისკვალიფიკაციამ ის შედეგი გამოიღო, რომ ანტისადოპინგო სააგენტოს ჰაკერებმა შეუტიეს (მათი თქმით სწორედ რუსეთიდან) და არანაკლებ სკანდალური ამბები გამოუმზეურეს. ჰაკერებმა საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოს მონაცემთა ბაზიდან მესამედი ნაწილი გამოაქვეყნეს, რომელიც რიოს ოლიმპიადის 9 პრიზიორს ეხება. ოთხმა მათგანმა ოქრო აიღო. ჰაკერულმა ჯგუფმა Fancy Bears-მა ხუთი ქვეყნის 11 სპორტსმენის მონაცემები გამოფინა. ცხრამ ოლიმპიადაზე მედალი დაისაკუთრა. დოკუმენტების თანახმად ყველა მათგანს აკრძალული საშუალებების გამოყენებაზე თერაპიული გამონაკლისი ქონდა დაშვებული. 13 სექტემბერს Fancy Bears-მა პირველი შედეგები გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ანტისადოპინგო სააგენტო ამერიკელ ოლიმპიურ ჩემპიონებს აკრძალული ნივთიერებების გამოყენების უფლებას აძლევდა. ესენია: ჩოგბურთელი დები სერენა და ვინუს უილიამსები, ტანმოვარჯიშე სიმონა ბაილსი და კალათბურთელი ელენ დელე დონი. დოკუმენტების თანახმად, ბაილსისა და დელე დონის დოპინგ-ტესტებმა დადებითი შედეგი აჩვენა, თუმცა დისკვალიფიკაცია არ შეხებიათ და ოქროს მედლები აიღეს რიოში. სხვათა შორის, ბრიტანეთის ანტისადოპინგო სააგენტომ დაადასტურა ჰაკერების ინფორმაცია, რომ სპორტსმენები ამ უფლებას სპეციალურად იღებდნენ. [post_title] => ჰაკერებმა სკანდალი დადეს: სპორტსმენებს დოპინგის გამოყენების უფლებას აძლევდნენ ჰაკერებმა ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ქსელი გატეხეს. გამომძიებლები რუსულ კვალზე გავიდნენ. როგორც უცხოურ მედიაში წერენ, რუს ჰაკერებს, სავარაუდოდ, კომპრომატების მოპოვება სურდათ. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს დემოკრატიული პარტიის მონაცემთა ბაზაზე უკვე მესამე კიბერ-შეტევაა. მომხდარს ფედერალური საგამოძიებო ბიურო იძიებს. [post_title] => ჰაკერებმა ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ქსელი გატეხეს [post_title] => ჰაკერებმა ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ქსელი გატეხეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hakerebma-hilari-klintonis-saarchevno-shtabis-qseli-gatekhes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-30 13:05:46 [post_modified_gmt] => 2016-07-30 09:05:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=67629 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 77964 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-28 08:04:19 [post_date_gmt] => 2016-09-28 04:04:19 [post_content] => ბრედ პიტი ცოცხალი და ჯანმრთელია და თუ თქვენ გადახვალთ ბმულზე, რომლის სათაურიც მის გარდაცვალებას იუწყება, კომპიუტერს სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნით. „ფეისბუქი“ აფრთხილებს მომხმარებლებს, რომ ჰაკერებმა შექმნეს ვირუსი, რომელიც ვითომდა FOX News-ის ინფორმაციით შენიღბეს, ბრედ პიტის გარდაცვალების შესახებ. თუ თქვენ გადახვალთ ბმულზე, ჰაკერები შეძლებენ თქვენი პაროლების მიღებას და ისინი გააკონტროლებენ თქვენს ანგარიშებს. თუ თქვენ უკვე მოტყუვდით და ბმულზე გადახვედით, „ფეისბუქი“ გირჩევთ, სასწრაფოდ შეცვალოთ პაროლი. წყარო TMZ [post_title] => "ბრედ პიტი გარდაიცვალა" - თუ ამ სათაურით ბმულზე გადახვალთ, შეცვალეთ პაროლი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bred-piti-gardaicvala-tu-am-sataurit-bmulze-gadakhvalt-shecvalet-paroli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-28 08:04:19 [post_modified_gmt] => 2016-09-28 04:04:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=77964 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e467b137b07eecf8d9f668bca15905e8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )