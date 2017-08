მსოფლიოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მწერალი ჯოან როულინგია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hari-poteri [1] => joan-roulingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151400 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hari-poteri [1] => joan-roulingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151400 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1282 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hari-poteri [1] => joan-roulingi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hari-poteri [1] => joan-roulingi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151400) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1282,2568) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 95663 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-15 10:00:07 [post_date_gmt] => 2016-12-15 06:00:07 [post_content] => ჰერმიონა კინოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალი პერსონაჟია. რეიტინგი გამოცემა „The Hollywood Reporter”-მა 1800 მსახიობის, პროდიუსერის, რეჟისორისა და სცენარისტის გამოკითხვის შემდეგ შეადგინა. სიაში სულ 50 სახელი მოხვდა და „ჰარი პოტერის“ უახლოესი მეგობარი მათ სათავეშია. შეგახსენებთ, რომ ამ როლზე ემა უოთსონი თავად ჯოან როულინგმა შეარჩია და როგორც ჩანს, არც შემცდარა. რაც შეეხება რეიტინგის შემდეგ პოზიციას, მას „ვარსკვლავური ომების“ გმირი - პრინცესა ლეა იკავებს, ლიდერთა სამეულს კი ვამპირებთან მებრძოლი ბაფი ასრულებს. ეს როლი სარა მიშელ გელერმა მართლაც ოსტატურად შეარულა. [post_title] => კინოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან ქალ პერსონაჟად ჰერმიონა დასახელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kinos-istoriashi-yvelaze-mnishvnelovan-qal-personadjad-hermiona-dasakhelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-14 21:37:41 [post_modified_gmt] => 2016-12-14 17:37:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95663 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 87696 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-12 15:28:47 [post_date_gmt] => 2016-11-12 11:28:47 [post_content] => ოსკაროსანი ედი რედმეინი და მის მეუღლე ჰანა, ქალიშვილის დაბადების შემდეგ, საზოგადოებაში პირველად გამოჩნდნენ. 5 თვიანი პაუზის შემდეგ მეუღლეები ერთად მივიდნენ ნიუ-იორკში ჰარი პოტერის სპინ-ოფის პრემიერაზე. ფილს „ფანტასტიკური მხეცები და სად ვიპოვოთ ისინი“ მაყურებელი უკვე დიდი ხანია ელის. ედი რედმეინი წითელ ხალიჩაზე ნაცრისფერი ფერის კუბოკრულ კოსტიუმში გამოჩნდა. ასევე ფანტასტიკურად გამოიყურებოდა ჰანაც, რომელიც ვარდისფერი ჰაეროვანი კაბით ბრწყინავდა მეუღლის გვერდით. ცხადია პრემიერას ესწრებოდა „ჰარი პოტერის“ ავტორი ჯოან როულინგი და ფილმში მონაწილე სხვა მსახიობებიც. ფილმის პრემიერა კინოთეატრებში 17 ნოემრიდან იგეგმება. [gallery link="file" ids="87700,87701,87702"] [post_title] => შვილის დაბადების შემდეგ ედი რედმეინი ცოლთან ერთად პირველად გამოჩნდა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shvilis-dabadebis-shemdeg-edi-redmeini-coltan-ertad-pirvelad-gamochnda-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-12 15:28:47 [post_modified_gmt] => 2016-11-12 11:28:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=87696 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 69634 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-12 11:54:00 [post_date_gmt] => 2016-08-12 07:54:00 [post_content] => ინგლისელი მწერალი ჯოან როულინგი დიდ ბრიტანეთში უფრო პოპულარული ავტორია, ვიდრე დრამატურგი უილიამ შექსპირი, ამის შესახებ „დეილი მეილი“ წერს. ჰარი პოტერის საგას მერვე ნაწილი Harry Potter and the Cursed Child ბრიტანეთის ლიტერატურის ისტორიაში ყველაზე მეტმა ადამიანმა იყიდა და „რომეო და ჯულიეტას“ გაყიდვების რეკორდი მოხსნა. ჯადოქარი ბიჭის შესახებ წიგნი 1 კვირაში 847,9 ათას ეგზემპლარი გაიყიდა. მეორე ადგილზე გაყიდვების კუთხით შექსპირის „რომეო და ჯულიეტაა“, 1998 წლიდან 127.7 ათასი ეგზემპლარი გაიყიდა. [post_title] => ჯოან როულინგი უფრო პოპულარულია, ვიდრე შექსპირი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => joan-roulingi-ufro-popularulia-vidre-sheqspiri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-12 11:54:00 [post_modified_gmt] => 2016-08-12 07:54:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=69634 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 95663 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-15 10:00:07 [post_date_gmt] => 2016-12-15 06:00:07 [post_content] => ჰერმიონა კინოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალი პერსონაჟია. რეიტინგი გამოცემა „The Hollywood Reporter”-მა 1800 მსახიობის, პროდიუსერის, რეჟისორისა და სცენარისტის გამოკითხვის შემდეგ შეადგინა. სიაში სულ 50 სახელი მოხვდა და „ჰარი პოტერის“ უახლოესი მეგობარი მათ სათავეშია. შეგახსენებთ, რომ ამ როლზე ემა უოთსონი თავად ჯოან როულინგმა შეარჩია და როგორც ჩანს, არც შემცდარა. რაც შეეხება რეიტინგის შემდეგ პოზიციას, მას „ვარსკვლავური ომების“ გმირი - პრინცესა ლეა იკავებს, ლიდერთა სამეულს კი ვამპირებთან მებრძოლი ბაფი ასრულებს. ეს როლი სარა მიშელ გელერმა მართლაც ოსტატურად შეარულა. [post_title] => კინოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან ქალ პერსონაჟად ჰერმიონა დასახელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kinos-istoriashi-yvelaze-mnishvnelovan-qal-personadjad-hermiona-dasakhelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-14 21:37:41 [post_modified_gmt] => 2016-12-14 17:37:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95663 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f848743725f33905e18257c7ce7f7c78 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )