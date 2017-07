მთავრობა “აწყურისა და ივერიის ღვთისმშობლის ხატების მოგზაურობის” გადაღებას დააფინანსებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dafinanseba [1] => mtavrobis-sarezervo-fondi [2] => dokumenturi-filmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149273 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dafinanseba [1] => mtavrobis-sarezervo-fondi [2] => dokumenturi-filmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149273 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3931 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dafinanseba [1] => mtavrobis-sarezervo-fondi [2] => dokumenturi-filmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dafinanseba [1] => mtavrobis-sarezervo-fondi [2] => dokumenturi-filmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149273) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3931,17665,5251) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145861 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 14:24:47 [post_date_gmt] => 2017-07-13 10:24:47 [post_content] => ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის ფარგლებში, 250 მლნ ევროს დაფინანსებას გამოყოფს. შესაბამისი ფინანსური კონტრაქტის ხელმოწერის დადასტურების წერილს დღეს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ზურაბ ალავიძემ და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა, ვაზილ ჰუდაკმა. ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ ფინანსური ხელშეკრულებით, საქართველოსათვის გამოყოფილი იქნა 250 მილიონი ევრო, საქართველოს მასშტაბით, დაახლოებით, 253 კმ-ის ძირითადი და მეორადი გზების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისთვის. პროექტს განახორციელებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეშვეობით. [post_title] => საქართველოს გზებს 250 მილიონი ევროთი დააფინანსებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-gzebs-250-milioni-evroti-daafinanseben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 14:24:47 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 10:24:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145861 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145824 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 13:52:37 [post_date_gmt] => 2017-07-13 09:52:37 [post_content] => საქართველოში ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) დაფინანსებით მიმდინარე პროექტებსა და მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმაზე ისაუბრეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ვაზილ ჰუდაკმა შეხვედრაზე, რომელიც დღეს ბათუმში გაიმართა. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო ქვეყნის მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, ტურიზმისა და ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ ტენდენციებს. საუბრისას, პრემიერმა ხაზი გაუსვა საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს და აღნიშნა, რომ ამაზე ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის მოწინავე პოზიციებიც მიუთითებს. გიორგი კვირიკაშვილმა EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიანი გეგმის შესახებ, რომელიც ეკონომიკის, განათლების სისტემის, მმართველობის რეფორმასა და ქვეყნის სივრცით მოწყობას გულისხმობს. საუბარი შეეხო საპენსიო და კაპიტალის ბაზრის, ასევე - ფისკალურ რეფორმას. პრემიერ-მინისტრმა დადებითად შეაფასა ევროპის საინვესტიციო ბანკის გეგმა, სუვერენულის გარდა, გაააქტიუროს კერძო სექტორის დაფინანსება და იმედი გამოთქვა, რომ ამ შესაძლებლობით სარგებლობას შეძლებენ მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეები, რომელთა ხელშეწყობა, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, მთავრობისთვის პრიორიტეტულია. შეხვედრისას საუბარი შეეხო ევროპის საინვესტიციო ბანკის პროექტ Innovfin-ს, რომელიც ინოვაციური პროექტების დაფინანსებას ემსახურება და აღინიშნა, რომ ის მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოში ინოვაციური პროექტების განვითარებას. ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ საჯარო სექტორში დაფინანსებული საინვესტიციო პროექტების მოცულობა დაახლოებით 1,33 მილიარდ ევროს შეადგენს; ხოლო კერძო სექტორში, არასუვერენული პროექტების დასაფინანსებლად, EIB-ის მიერ გამოყოფილია 188 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი. [post_title] => კერძო სექტორის დაფინანსება გაიზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kerdzo-seqtoris-dafinanseba-gaizrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 13:52:37 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 09:52:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145824 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142579 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 16:23:36 [post_date_gmt] => 2017-06-30 12:23:36 [post_content] => 1 ივლისიდან საქართველოში უფასო წამლების პროგრამა იწყება. "საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის" ფარგლებში ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ამოქმედდა. პროგრამა სოციალურად დაუცველებზეა ფოკუსირებული. მასში ჩართვა ნებისმიერ ასაკის სოციალურად დაუცველს პირს შეუძლია, იმ შემთხვევაში თუ მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 0-დან 100 000 - ის ჩათვლით. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამის ბენეფიციარი მედიკამენტების ყოველი გატანისას აფთიაქში იხდის გატანილი მედიკამენტების ღირებულების მხოლოდ 10%-ს, რაც არ აღემატება 1 ლარს, მაგრამ არანაკლებია 5 თეთრზე. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შემდეგი ქრონიკული დაავადებები: გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები; ფილტვის ქრონიკული დაავადებები; ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები; დიაბეტის მეორე ტიპი (არაინსულინდამოკიდებული). ”რაც შეეხება მედიკამენტის მისაღებად საჭირო პროცედურებს: ბენეფიციარი მიდის ოჯახის (სოფლის) ექიმთან ან ექიმ-სპეციალისტთან, რომელიც უწერს ქრონიკული დაავადების დამადასტურებელ ფორმა 100-ს. ექიმი უთითებს დაავადების დადასტურებულ დიაგნოზს და მედიკამენტის დღიურ დოზას. ექიმი წერს რეცეპტს, სადაც მითითებულია მედიკამენტის საერთაშორისო, არაპატენტირებული დასახელება. ბენეფიციარი ფორმა 100-ით, რეცეპტით და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედნით მიდის სოციალური მომსახურების სააგენტოს უახლოეს განყოფილებაში, სადაც მას არეგისტრირებენ პროგრამაში. სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაციის შემდეგ ბენეფიციარი მიმართავს PSP-ს შესაბამის აფთიაქს. ბენეფიციარს შეუძლია ერთჯერადად მიიღოს მედიკამენტის სამი თვის სამყოფი ოდენობა. აფთიაქში ბენეფიციარი წარადგენს ექიმის მიერ გამოწერილ რეცეპტს და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ბენეფიციარის ნდობით აღჭურვილი პირი დამატებით წარადგენს საკუთარ პირადობის მოწმობასაც. მედიკამენტის ან დოზის ცვლილების შემთხვევაში ბენეფიციარი სოციალური მომსახურების სააგენტოში კვლავ წარადგენს განახლებულ ფორმა 100-ს და პირი ხელახლა რეგისტრირდება პროგრამაში",- განმარტავენ ჯანდაცვის სამინისტროში. [post_title] => ხვალიდან უფასო წამლების პროგრამა იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dgheidan-ufaso-wamlebis-programa-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 16:26:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 12:26:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142579 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145861 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 14:24:47 [post_date_gmt] => 2017-07-13 10:24:47 [post_content] => ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის ფარგლებში, 250 მლნ ევროს დაფინანსებას გამოყოფს. შესაბამისი ფინანსური კონტრაქტის ხელმოწერის დადასტურების წერილს დღეს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ზურაბ ალავიძემ და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა, ვაზილ ჰუდაკმა. ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ ფინანსური ხელშეკრულებით, საქართველოსათვის გამოყოფილი იქნა 250 მილიონი ევრო, საქართველოს მასშტაბით, დაახლოებით, 253 კმ-ის ძირითადი და მეორადი გზების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისთვის. პროექტს განახორციელებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეშვეობით. [post_title] => საქართველოს გზებს 250 მილიონი ევროთი დააფინანსებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-gzebs-250-milioni-evroti-daafinanseben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 14:24:47 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 10:24:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145861 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a57755185ce7f5ff05b5746a5ee8ab21 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )