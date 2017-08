მთავრობა სტრასბურგში მოსამართლეებად წარსადგენ პირებს ოთხი კანდიდატიდან შეარჩევს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lali-fafiashvili [1] => evropis-sasamartlo [2] => otar-sichinava [3] => ioseb-bachiashvili [4] => tamar-alania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157299 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lali-fafiashvili [1] => evropis-sasamartlo [2] => otar-sichinava [3] => ioseb-bachiashvili [4] => tamar-alania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157299 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8309 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lali-fafiashvili [1] => evropis-sasamartlo [2] => otar-sichinava [3] => ioseb-bachiashvili [4] => tamar-alania ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lali-fafiashvili [1] => evropis-sasamartlo [2] => otar-sichinava [3] => ioseb-bachiashvili [4] => tamar-alania ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157299) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13884,18639,8309,18638,18640) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 114902 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-14 15:12:38 [post_date_gmt] => 2017-03-14 11:12:38 [post_content] => დამსაქმებელს შეუძლია, თანამშრომლებს აუკრძალოს რელიგიური, პოლიტიკური თუ ფილოსოფიური სიმბოლოების ტარება, მათ შორის - თავსაბურავების. გადაწყვეტილება ევროპის სასამართლომ დღეს მიიღო, ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს. „აკრძალვა დაფუძნებული უნდა იყოს კომპანიის შიდა განაწესზე, რომლის თანახმად, თანამშრომლები ნეიტრალურად უნდა იყვნენ ჩაცმული და არა მომხმარებლის სურვილზე“, - აღნიშნულია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. ორმა დასაქმებულმა, ბელგიიდან და საფრანგეთიდან ევროკავშირის სასამართლოში სარჩელი მას შემდეგ შეიტანა, რაც სამსახურიდან თავსაბურავის ტარებაზე უარის თქმის შემდეგ დაითხოვეს. ბელგიელი მუსულმანი ქალი კომპანიაში G4S Secure Solutions მუშაობდა, მას შიდა განაწესის თანახმად, აკრძალული ჰქონდა გამოსაჩენად ეტარებინა რელიგიური სიმბოლოები. ფრანგი კი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში კონსულტანტია, რომელსაც სთხოვეს თავსაბურავის ტარებაზე უარის თქმა მას შემდეგ, რაც კლიენტმა უკმაყოფილობა გამოთქვა. დამსაქმებელს შეუძლია, თანამშროლებს თავსაფრის ტარება აუკრძალოს - ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება

საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ე.წ გახმაურებულ საქმეებზე აცილების თხოვნით მიმართა. შესაბამისი განცხადება ფაფიაშვილმა ბათუმში, ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა: თავს ვალდებულედ ვთვლი, გამოვეხმაურო 27 აგვისტოს, გადაცემა „პოსტ სკრიპტუმში" გასულ სიუჟეტს ჩემს მიმართ შესაძლო ზეწოლასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველთვის იყო და იქნება გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი ძირითადი დამცველი, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში სამოქალაქო საზოგადოების გამოყენება ცალკეულ მოსამართლეებზე ან სასამართლოზე დაუსაბუთებელი დისკრედიტაციის მიზნით დაუშვებელი და მიუღებელია, ისევე როგორც ეს ხელს უშლის სასამართლოს ნორმალურ ფუნქციონირებას. მოსარჩელე მხარის მიერ ფაქტებით მანიპულირება, საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის მოსამართლეებზე და მათი ოჯახის წევრებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა, დაუსაბუთებელი ბრალდებები და ცილისწამება თანაბრად დაუშვებელია და ხელს უშლის სასამართლოს ნორმალურ ფუნქციონირებას. მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილი, ე.წ გახმაურებული საქმეებიდან თვითაცილებას ითხოვს [post_title] => დამსაქმებელს შეუძლია, თანამშროლებს თავსაფრის ტარება აუკრძალოს - ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => damsaqmebels-sheudzlia-tanamshrolebs-tavsafris-tareba-aukrdzalos-evrosasamartlos-gadawyvetileba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-14 15:12:38 [post_modified_gmt] => 2017-03-14 11:12:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114902 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a6246af7c48a63ab920ef7fb9351aa12 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )