მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებას ნაწილობრივ წყვეტს

მცხეთაში, 120 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით, კორპუსების მშენებლობა დაიწყო. მთავრობის ინფორმაციით, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კორპუსების მშენებლობა 2018 წლის აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. 5 880 000 ლარის ღირებულების სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია „ტრანსმშენი" აწარმოებს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა და მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორმა ლევან ზაუტაშვილმა ის ტერიტორია დაათვალიერეს, სადაც 2 რვასართულიანი კორპუსი აშენდება. სოზარ სუბარი მცხეთაში მცხოვრებ დევნილ ოჯახებსაც შეხვდა და მშენებლობის დაწყების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. „ძალიან დიდი ხანია, უკვე ორ ათეულ წელზე მეტია, რაც მცხეთაში დევნილები უმძიმეს პირობებში ცხოვრობენ. დაიწყო 2 კორპუსის მშენებლობა, სადაც ჯამში ბინას 120 ოჯახი მიიღებს. ეს კორპუსები სრულად დააკმაყოფილებს დევნილებს, რომლებიც მცხეთასა და მცხეთის რაიონში ცხოვრობენ, ყველას ექნება გარემონტებული ბინა. მშენებლობა მომავალი წლის აგვისტოში დასრულდება. ზუსტად წელიწადსა და ერთ თვეში ამ კორპუსებში დევნილები შესახლდებიან და მცხეთაში დევნილების განსახლების პრობლემა აბსოლუტურად მოიხსნება", - განაცხადა სოზარ სუბარმა. მცხეთაში დევნილებისთვის კორპუსები შენდება "თხილი არის უმნიშვნელოვანესი საექსპორტო პროდუქტი საქართველოდან და წლიდან წლამდე ჩვენ ვქმნით ქართული თხილის ინდუსტრიას", - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მინისტრმა ყურადღება თხილის ინდუსტრიაში არსებულ პრობლემებზეც გაამახვილა. „ქართული თხილი ძალიან დიდი პოტენციალის მატარებელია. აგროსასურსათო სექტორში ის ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. თხილის ინდუსტრია ვითარდება და რა თქმა უნდა, გამოწვევები და სირთულეებიც არის. სირთულეები დაკავშირებულია ფიტოსანიტარულ რისკებთან, კლიმატთან, მავნებელ აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა ყველა ძირითადი თხილის მწარმოებელი ქვეყნისთვის - თურქეთისთვის, იტალიისთვის და სხვა. ეს არის მავნებელი, რომელსაც ვერ უმკლავდება ბევრი მოწინავე ქვეყანა. საქართველომ ძალიან სწრაფად შეიმუშავა სახელმწიფო პროგრამა და 50 ჰექტარზე მეტი ფართობი დამუშავდა ქიმიურად. კონტროლში მოექცა მავნებელი და არა მხოლოდ წლევანდელი თხილის მოსავალი გადარჩა, არამედ მოგვცა საშუალება ფაროსანას გავრცელება შეგვეჩერებინა", - აღნიშნა დავითაშვილმა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, თხილის ინდუსტრიის კუთხით, საქართველო მსოფლიოში რიგით მეოთხე ექსპორტიორი ქვეყანაა.
გამოწვევა, რომელიც ქართული თხილის ინდუსტრიას აქვს მიმდინარე წლის 18 ივლისის მდგომარეობით, მსოფლიოს 44 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 35.3 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 57%-ით მეტია. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ წელს პროგნოზი ისეთია, ღვინის გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდება. „ქვეყნის დამოუკიდებლობის პერიოდიდან ყველაზე მეტი გაყიდვა, 2014 წელს დაფიქსირდა და დაახლოებით, 60 მილიონ ბოთლამდე იყო. ჩვენი პროგნოზით, ამ მონაცემებს წლევანდელი შედეგი მნიშვნელოვნად აღემატება და ვფიქრობთ, 70 მილიონ ბოთლს მიუახლოვდება", - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.
წელს ქართული ღვინის გაყიდვების რეკორდულ მაჩვენებელს პროგნოზირებენ 