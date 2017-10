WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => baghebi [2] => adreuli-da-skolamdeli-aghzrdisa-da-ganatlebis-sakhelmwifo-standartebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181099 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => baghebi [2] => adreuli-da-skolamdeli-aghzrdisa-da-ganatlebis-sakhelmwifo-standartebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181099 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 239 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => baghebi [2] => adreuli-da-skolamdeli-aghzrdisa-da-ganatlebis-sakhelmwifo-standartebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => baghebi [2] => adreuli-da-skolamdeli-aghzrdisa-da-ganatlebis-sakhelmwifo-standartebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181099) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20759,11730,239) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172569 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-09 12:20:42 [post_date_gmt] => 2017-10-09 08:20:42 [post_content] => არასამთავრობო სექტორში ბაღების თანამშრომლების მიერ „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატის სასარგებლოდ, მოქალაქეთა პირადი მონაცემების შესაძლო შეგროვების საქმეზე, გამოძიების დაწყების აუცილებლობაზე საუბრობენ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ წარმომადგენლის, ლევან ნატროშვილის, თქმით, ეს საქმე სისხლის სამართლის ნიშნებსაც შეიცავს და საქმე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასთან გვაქვს. "უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა რეალურად, როდესაც შენ რთავ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებულ ადამიანებს მათი ნების საწინააღმდეგოდ პოლიტიკურ პროცესებში. სამართლებრივი გამოძიება თუ დაადგენს, რომ ნამდვილად ჰქონდა ამ ფაქტს ადგილი, არა მარტო სისხლის სამართლებრივად უნდა დაისაჯოს ზოგიერთ პირი, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ და ასრულებდნენ მათ დავალებებს, როგორც მინიმუმ, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს მათი,“ - განაცხადა ლევან ნატროშვილმა. სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური საქმიანობის ერთმანეთისგან გამიჯვნის აუცილებლობაზე საუბრობს „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც“. „ეს საკითხი იმსახურებს სათანადო ყურადღებას, ვინაიდან იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები და ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო რესურსები და პარტიული საქმიანობა უნდა იყოს გამიჯნული ერთმანეთისგან, რაც ამ შემთხვევაში არ არის დაცული,“ - აცხადებს ლელა ტალიური. "თუმცა, ჩვენ ვერავის ავუკრძალავთ არასამუშაო საათებში, მაშინ, როცა კანონდმებლობით ეძლევათ უფლება, მიიღონ მონაწილეობა ამა თუ იმ შეხვედრაში," - დასძენს ანრი ოხანაშვილი. "ბაღების მასწავლებლები განსაკუთრებით ძალიან ცუდად არიან გამოყენებული ამ კამპანიისთვის და ამაზე საუბრობს არა მხოლოდ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, არამედ არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ამას ეძახის სისტემურ დანაშაულს. თუმცა, წულუკიანის უწყებისთვის სისტემური დანაშაულის არსებობა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან მისი კომისიის ერთადერთი დანიშნულება არის ის, რომ გააქარწყლოს, ხელი დააფაროს და გაამართლოს ყველა ის უკანონო ქმედება, რომელსაც „ქართული ოცნება“ იდენს წინასაარჩევნოდ,“ - განაცხადა ბოკუჩავამ. "უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა რეალურად, როდესაც შენ რთავ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებულ ადამიანებს მათი ნების საწინააღმდეგოდ პოლიტიკურ პროცესებში. სამართლებრივი გამოძიება თუ დაადგენს, რომ ნამდვილად ჰქონდა ამ ფაქტს ადგილი, არა მარტო სისხლის სამართლებრივად უნდა დაისაჯოს ზოგიერთ პირი, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ და ასრულებდნენ მათ დავალებებს, როგორც მინიმუმ, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს მათი,“ - განაცხადა ლევან ნატროშვილმა. სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური საქმიანობის ერთმანეთისგან გამიჯვნის აუცილებლობაზე საუბრობს „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც“. „ეს საკითხი იმსახურებს სათანადო ყურადღებას, ვინაიდან იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები და ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო რესურსები და პარტიული საქმიანობა უნდა იყოს გამიჯნული ერთმანეთისგან, რაც ამ შემთხვევაში არ არის დაცული,“ - აცხადებს ლელა ტალიური. 