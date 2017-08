მთაწმინდაზე ახალგაზრდა კაცი მოკლეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-mtawmindaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154459 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-mtawmindaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154459 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-mtawmindaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-mtawmindaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154459) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18276,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154455 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 17:39:30 [post_date_gmt] => 2017-08-16 13:39:30 [post_content] => ურთიერთშელაპარაკების შედეგად, ისნის მეტროსთან ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. შსს-ში "ფორტუნასთან" საუბრისას განაცხადეს, რომ ინციდენტში მონაწილე ერთი პირი დაკავებულია. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისმობს, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა. [post_title] => ისნის მეტროსთან, ურთიერთშელაპარაკების გამო, ერთი ადამიანი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => isnis-metrostan-urtiertshelaparakebis-gamo-erti-adamiani-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 17:39:30 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 13:39:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154449 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 17:11:08 [post_date_gmt] => 2017-08-16 13:11:08 [post_content] => ლილოში კრიმინალურმა პოლიციამ სპეცოპერაციის შედეგად ძებნილი პირი დააკავა. დაკავებული არამიანცის კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თუმცა, შსს-ში ამბობენ, რომ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს დაკავებული დაჭრილია, სიმართლეს არ შეესაბამება. როგორც უწყებაში აცხადებენ, დაკავებულმა გაქცევის მცდელობისას ფეხი დაიზიანა და საავადმყოფოში ამის გამოა გადაყვანილი. ”გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს ლილოში დაკავებული ძებნილი პირი დაჭრილია, სიმართლეს არ შეესაბამება. მან გაქცევის მცდელობისას ფეხი დაიზიანა და სამართალდამცველებმა საავადმყოფოში გადაიყვანეს”, - განაცხადა შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა, თეა პერტაიამ. ბრალდებულს პოლიცია 2013 წელს მომხდარი დანაშაულისთვის ეძებდა. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლის დარღვევაში ედება, რაც ჯანმრთლობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისმობს. დაკავებულს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ცეცხლსასროლი იარაღიც აღმოუჩინეს. [post_title] => სპეცოპერაციის შედეგად ძებნილი ლილოში დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => specoperaciis-shedegad-dzebnili-liloshi-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 17:56:21 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 13:56:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154449 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154241 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-16 13:21:32 [post_date_gmt] => 2017-08-16 09:21:32 [post_content] => უკვე ერთი დღეა თბილისში, ხმაური გარკვეულ ზღვარს ზევით დასჯადი გახდა. თუმცა დღეს, მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ ღამით სხვადასხვა ტიპის ხმაური კვლავ აწუხებდათ, ზოგი კი წერს, რომ გუშინ ქუჩებში განსაკუთრებული სიმშვიდე იყო. მწერალი პაატა ქურდაძე, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა ამ რეგულაციის გააქტიურებას წერს, რომ გუშინ, აბანოთუბნის მოსახლეობამ პოლიცია ოთხჯერ გამოიძახა, თუმცა უშედეგოდ. მისი თქმით, ეკიპაჟებს არც აპარატურა ჰქონდათ და არც ინფორმაცია. "გუშინ ღამით ოთხჯერ გამოუძახიათ აბანოთბნელებს პოლიცია - არც ხმის გამზომი აპარატურა აქვთ, არც ინფორმირებულები არ არიან, ისიც კი არ იციან როგორ დააჯარიმონ - ისევ თავს ისაწყლებენ. ჩვენ აბა რა შეგვიძლია. მხოლოდ ვთხოვთ. იქნებ ჩაუწიონ ცოტაო... სრული ტყუილი აღმოჩნდა თითქოს თვენახევარი ემზადებიოდნენ 15 აგვისტოსათვის. არავინ არაფრისთვის არ ემზადებოდა. უბრალოდ სეზონი გადააგორებინეს მედუქნეებს. რატომ გადააგორებინეს? არ ვიცი, მაგრამ ამ საქმეს კარგი სუნი რომ არ ასდის ეს ფაქტია. ამას უბრალო ენაზე აფიორა ქვია ამისთის პასუხი ნამდვილად უნდა აგოს ვინმემ. უნდა ახსნას მაინც", – წერს სოციალურ ქსელში პაატა ქურდაძე. გარდა ამისა, ვარკეთილის მოსახლეობა ღამით "ფოიერვერკების" ხმამ შეაწუხა. თუმცა, როგორც ისინი აცხადებენ, პატრული არ გამოუძახებიათ. "ჩვეულებრივი ახალი წელი იყო. პატრული არ გამომიძახებია. ვერც დააფიქსირებდი სად იყო იმდენი კორპუსებია იქ", – განაცხადა "ფორტუნასთან" ერთ-ერთმა მოქალაქემ. "ფორტუნამ" ვითარების გარკვევა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სცადა. როგორც შსს–ს პრესსამსახურში განაცხადეს, კანონის ძალაში შესვლიდან პირველ დღეს (ანუ გუშინ) საპატრულო ეკოპაჟები განსაკუთრებულად იყვნენ მობილიზებულები. შსს-ს პაატა ქურდაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს, საპატრულო პოლიცია ინფორმირებული არ არის და არ აქვთ შესაბამისი აპარატურა, უარყოფს. "ინფორმირებულებიც არიან და ტექნიკაც არის. ასეთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. თუ ვინმემ ცოტა ხნით აუწია მუსიკა მანქანაში, ამას ვერ გავაკონტროლებთ. როდესაც ხმაურს ექნება განგრძობითი ხასიათი, პოლიცია, პირველ შემთხვევაში აუცილებლად გააფრთხილებს კანონდამრღვევებს (პირველ ჯერზე კანონში გაფრთხილებაა მითითებული, აღნიშნული ქმედების ერთი წლის განმავლობაში გამეორება გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის – 500 ლარის ოდენობით)", – განაცხადა შსს-ს პრესსამსახურის წარმომადგენელმა "ფორტუნასთან". გაეცანით ჩვენს სტატიას: ბურღი, “სვარკა” და მუსიკა: დღეიდან ხმაური დაისჯება [post_title] => "არც ხმის გამზომი აპარატურა აქვთ, არც ინფორმირებულები არიან" - მოქალაქეები კვლავ ხმაურს უჩივიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arc-khmis-gamzomi-aparatura-aqvt-arc-informirebulebi-arian-moqalaqeebi-kvlav-khmaurs-uchivian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 13:21:32 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 09:21:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154241 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 154455 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 17:39:30 [post_date_gmt] => 2017-08-16 13:39:30 [post_content] => ურთიერთშელაპარაკების შედეგად, ისნის მეტროსთან ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. შსს-ში "ფორტუნასთან" საუბრისას განაცხადეს, რომ ინციდენტში მონაწილე ერთი პირი დაკავებულია. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისმობს, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა. [post_title] => ისნის მეტროსთან, ურთიერთშელაპარაკების გამო, ერთი ადამიანი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => isnis-metrostan-urtiertshelaparakebis-gamo-erti-adamiani-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 17:39:30 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 13:39:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 503 [max_num_pages] => 168 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0e8b31a886817cbc27d6235a5138bf45 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )