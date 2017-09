მთაწმინდაზე დამწვარ ტერიტორიას მ2 უძრავი ქონება გაამწვანებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mtawminda [2] => m2-udzravi-qoneba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158973 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mtawminda [2] => m2-udzravi-qoneba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158973 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mtawminda [2] => m2-udzravi-qoneba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mtawminda [2] => m2-udzravi-qoneba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158973) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,18775,8709) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158553 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-31 12:28:28 [post_date_gmt] => 2017-08-31 08:28:28 [post_content] => გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი ბორჯომის ხეობაში მუშაობას უკვე შეუდგა. შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით, უახლოეს პერიოდში გამომძიებლები აბასთუმნის ტყეშიც დაიწყებენ მუშაობას. “დღეს, გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი შეუდგა მუშაობას ბორჯომის ხეობაში, სულ მალე კი აბასთუმანშიც დაიწყებენ მუშაობას. გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. რაც შეეხება ვერსიებს, განიხილება ყველანაირი ვერსია, მათ შორის, დივერსია და ყველა სხვა გამომწვევი ფაქტორი. ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული არ შემიძლია გითხრათ”, - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. "ერთობლივი ძალისხმევით და კოორდინირებული მუშაობით ჩვენ შევძელით, რომ, პირველ ყოვლისა, ადამიანების სიცოცხლე და ქონება გადაგვერჩინა. რა თქმა უნდა, ტყის ძალიან დიდი მასივი გადავარჩინეთ განადგურებისგან. ეს რისკი ნამდვილად არსებობდა. ვფიქრობ, რომ ღირსეულად დავძლიეთ ეს გამოწვევა. ასეთი გამოწვევის დროს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი დასკვნების გამოტანაა საჭირო", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერის თქმით, ბორჯომის ხეობაში საკმაოდ მასშტაბური ხანძარი ბევრი ადამიანის ძალისხმევით ჩაქრა. "ეს იყო ერთობლივი ძალისხმევა, სახელმწიფო და კერძო უწყებების ძალიან კოორდინირებული მუშაობა. სტიქიის მასშტაბები ახლა ფასდება. ცეცხლის ჩაქრობაში 3 ათასზე მეტი ადამიანი ველზე იყო ჩართული. ესენი იყვნენ ჩვენი მეხანძრე-მაშველები, მეტყევეები, საგანგებო დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, პოლიციელები, ჯარისკაცები, ექიმები, ასევე ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის სფეროს წარმომადგენლები, ასევე, ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი და კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც დიდი დახმარება გაგვიწიეს ტექნიკით", - განაცხადა პრემიერმა. 