მთაწმინდის პარკი ბავშვებს მასპინძლობს

ახალი ღვინის ფესტივალი ხვალ მთაწმინდის პარკში ჩატარდება. 11:00-დან 18:00 საათამდე მცირე და ოჯახური, საშუალო და დიდი მეღვინეობები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ფესტივალის სტუმრებს 2016 წლის მოსავლის ღვინოებს წარუდგენენ. 12.00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი "ახალი ღვინის ფესტივალს" საზეიმოდ გახსნის. ამავე დროს ტრადიციულად, გაიხსნება ქვევრიც. სტუმრებს მთელი დღის მანძილზე საშუალება ექნებათ დააგემოვნონ საუკეთესო ღვინოები. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ფესტივალზე იქნება მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა, გათამაშდება საუკეთესო საფერავით სავსე სასაჩუქრე კასრები და სხვ. საქართველოს ღვინის კლუბი უკვე მერვედ ჩაატარებს ახალი ღვინის ფესტივალს, რომლის მთავარი მიზანიც ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, საქართველოში ღვინის განათლების დონის ამაღლება და სამომხმარებლო კულტურის გაზრდაა. პირველ ფესტივალზე, რომელიც 2010 წელს ჩატარდა, ღვინის მწარმოებელი 15 კომპანია იღებდა მონაწილეობას, ხოლო გასულ 2016 წელს ფესტივალზე შეკრებილი იყო დიდი, საშუალო და მცირე მეღვინეობები, ასოციაციები და სახელმწიფო ორგანიზაციები - სულ 200-მდე სუბიექტი. 2016 წელს ახალი ღვინის ფესტივალმა უმასპინძლა 40 000-ზე მეტ სტუმარს, რომელთა შორის მრავლად იყვნენ უცხოელი ტურისტები. ვიზიტორებს შორის შეინიშნებოდა ახალგაზრდების სიმრავლე. გასულ წელს ახალი ღვინის ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო, თითქმის ყველა დიდი მწარმოებელი კომპანია, ასევე, მცირე მარნები და მევენახე გლეხები, რომელთა ღვინოები „საქართველოს ღვინის კლუბმა“ საგანგებო შერჩევის შედეგად რეგიონებში გამოავლინა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ, მათმა დიდმა ნაწილმა, ფესტივალში მონაწილეობის შემდეგ საკუთარი წარმოება განავითარა და თანდათან მკვიდრდება ქართულ ბაზარზე. ახალი ღვინის ფესტივალი 2017-ის მხარდამჭერები არიან ღვინის ეროვნული სააგენტო, ქ. თბილისის მერია, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საინფორმაციო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს რადიო უცნობი, რადიო JAKO FM, "მარანი" (vinoge.com), ღვინის საინფორმაციო ცენტრი. ღონისძიების პარტნიორია მთაწმინდის პარკი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, Caucasus Journey, Giffer. ადამიანის დაბადების რიგითობასა და პროფესიის არჩევას შორის კავშირი არსებობს

ადამიანის დაბადების რიგითობასა და პროფესიის არჩევას შორის კავშირი არსებობს. ამ საკითხით ბრიტანელი სპეციალისტები დაინტერესდნენ და ჩატარებული კვლევის ფარგლებში დაადგინეს, რომ ის თუ რა თანმიმდევრობით დაიბადება ადამიანი ოჯახში - მის მომავალზე ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს. მაგალითად, უფროსი ბავშვები როგორც წესი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში მუშაობენ, ასევე ისინი როკ-მუსიკითაც ხშირად ინტერესდებიან და მათგან ასტრონავტობაც არაა გასაკვირი. ხოლო, რაც შეეხებათ რიგით მეორეებს, ისინი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ხდებიან ხოლმე. მარკ ცუკერბერგი და ბილ გეითსი ოჯახში სწორედ მეორე ბავშვები იყვნენ. და ბოლოს, ფსიქოლოგებმა ისიც დაადგინეს, რომ უმცროსი შვილები უფრო მგრძნობიარეები და ემოციურები არიან და თავის ცხოვრებას ხელოვნების სფეროს უკავშირებენ. ნურასდროს წახვალთ სახლიდან ბავშვთან დამშვიდობების გარეშე

მშობლების უმეტესობა ხშირად გადის სახლიდან ისე, რომ არც ფიქრობს ბავშთან დამშვიდობებას, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა, რადგან გამომშვიდობება მეტად მნიშვნელოვანია, უყურადღებობა კი, საკმაოდ ნეგატიურად მოქმედებს ბავშვის ფსიქიკაზე. დამშვიდობება აუცილებელია თუ საკუთარი შვილის ნდობის მოპოვება გსურთ, რადგან როცა სახლს განმარტების გარეშე ტოვებთ, გაუცნობიერებლად იწვევთ ბავშვში ეჭვს, წყენას და უნდობლობას, საკუთარ თავთან მარტოდ დარჩენილ პატარას კი, არ ესმის რატომ არ ენდობით და მტკივნეულად განიცდის თქვენს უყურადღებობას. სახლიდან გასვლის წინ აუცილებლად მოეხვიეთ და აკოცეთ თქვენს შვილს, გაუღიმეთ და აუხსენით, რომ მართალია მიდიხართ, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნდებით. შესაძლოა, ბავშვის ცრემლებს ვერ დააღწიოთ თავი, მაგრამ ნაწყენი მაინც არ დარჩება და ფსიქოლოგიური ტრამვისგანაც დაიცავთ, მეტიც აუცილებლად მოენატრებით და მოუთმენლად დაელოდება თქვენს დაბრუნებას. სასმელი, მუსკა და საჩუქრები: ხვალ ღვინის ფესტივალი გაიმართება

ახალი ღვინის ფესტივალი ხვალ მთაწმინდის პარკში ჩატარდება. 11:00-დან 18:00 საათამდე მცირე და ოჯახური, საშუალო და დიდი მეღვინეობები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ფესტივალის სტუმრებს 2016 წლის მოსავლის ღვინოებს წარუდგენენ. 12.00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი "ახალი ღვინის ფესტივალს" საზეიმოდ გახსნის. ამავე დროს ტრადიციულად, გაიხსნება ქვევრიც. სტუმრებს მთელი დღის მანძილზე საშუალება ექნებათ დააგემოვნონ საუკეთესო ღვინოები. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ფესტივალზე იქნება მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა, გათამაშდება საუკეთესო საფერავით სავსე სასაჩუქრე კასრები და სხვ. საქართველოს ღვინის კლუბი უკვე მერვედ ჩაატარებს ახალი ღვინის ფესტივალს, რომლის მთავარი მიზანიც ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, საქართველოში ღვინის განათლების დონის ამაღლება და სამომხმარებლო კულტურის გაზრდაა. პირველ ფესტივალზე, რომელიც 2010 წელს ჩატარდა, ღვინის მწარმოებელი 15 კომპანია იღებდა მონაწილეობას, ხოლო გასულ 2016 წელს ფესტივალზე შეკრებილი იყო დიდი, საშუალო და მცირე მეღვინეობები, ასოციაციები და სახელმწიფო ორგანიზაციები - სულ 200-მდე სუბიექტი. 2016 წელს ახალი ღვინის ფესტივალმა უმასპინძლა 40 000-ზე მეტ სტუმარს, რომელთა შორის მრავლად იყვნენ უცხოელი ტურისტები. ვიზიტორებს შორის შეინიშნებოდა ახალგაზრდების სიმრავლე. გასულ წელს ახალი ღვინის ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო, თითქმის ყველა დიდი მწარმოებელი კომპანია, ასევე, მცირე მარნები და მევენახე გლეხები, რომელთა ღვინოები „საქართველოს ღვინის კლუბმა" საგანგებო შერჩევის შედეგად რეგიონებში გამოავლინა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ, მათმა დიდმა ნაწილმა, ფესტივალში მონაწილეობის შემდეგ საკუთარი წარმოება განავითარა და თანდათან მკვიდრდება ქართულ ბაზარზე. ახალი ღვინის ფესტივალი 2017-ის მხარდამჭერები არიან ღვინის ეროვნული სააგენტო, ქ. თბილისის მერია, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საინფორმაციო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს რადიო უცნობი, რადიო JAKO FM, "მარანი" (vinoge.com), ღვინის საინფორმაციო ცენტრი. ღონისძიების პარტნიორია მთაწმინდის პარკი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, Caucasus Journey, Giffer. სასმელი, მუსკა და საჩუქრები: ხვალ ღვინის ფესტივალი გაიმართება