მთაწმინდის საბაგიროს რეაბილიტაცია კვლავ არ დაწყებულა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => satransporto-samsakhuri [1] => mtawmindis-sabagiro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152809 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => satransporto-samsakhuri [1] => mtawmindis-sabagiro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152809 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9310 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => satransporto-samsakhuri [1] => mtawmindis-sabagiro ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => satransporto-samsakhuri [1] => mtawmindis-sabagiro ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152809) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12819,9310) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147681 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 11:01:40 [post_date_gmt] => 2017-07-20 07:01:40 [post_content] => №24 ავტობუსების მგზავრებს დღეიდან ახალი ლურჯი MAN-ის CNG ძრავზე მომუშავე და ადაპტირებული ავტობუსები მოემსახურება. №24 მარშრუტი გლდანის VII-VIII მიკრორაიონიდან გრიგოლ რობაქიძის, მარშალ გელოვანის და ვაჟა ფშაველას გამზირების გავლით თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსამდე მოძრაობს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით 2017 წელს ავტოპარკის განახლების ფარგლებში შეისყიდა ახალი 143 MAN-ის ავტობუსები. ავტობუსები უკვე მოძრაობს მარშრუტზე № 9, 37, 51, 61, 87 და 88 მარშრუტებზე. ხვალიდან ახალი ავტობუსები N14 და N21 მარშუტებზე გამოჩნდება, ხოლო N140 მარშუტზე ავტობუსების ჩანაცვლება 24 ივლისს იგეგმება. [post_title] => N24 ავტობუსის მგზავრებს ლურჯი MAN-ები მოემსახურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => n24-avtobusis-mgzavrebs-lurji-man-ebi-moemsakhureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 11:44:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 07:44:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147681 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129937 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-11 13:05:14 [post_date_gmt] => 2017-05-11 09:05:14 [post_content] => თბილისში, ავტობუსის 60–მდე მოსაცდელ კონსტრუქციაზე, ავტობუსების მარშრტუბის სქემები განთავსდა. ქართულ და ინგლისურენოვან სქემებზე დატანილია რუქა, რომელზეც მგზავრი გაჩერებიდან მარშრუტებსა და ავტობუსების ჩამონათვალს გაეცნობა. როგორც "ფორტუნას" მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, გამარჯვებული კომპანია "ალმა+", სამარშრუტო სქემებს, ყველა ახალ მოსაცდელზე დაამონტაჟებს. "სქემების ერთობლივად დამონტაჟება ყველა მოსაცდელზე, ვერ მოხდა, რადგან, თითოეულ გაჩერებაზე ინდივიდუალური სქემაა გასაწერი", – განაცხადეს სატრანსპორტო სამსახურში. თბილისში ახლა 250-მდე ახალი მოსაცდელია. დედაქალაქში კიდევ დამატებით, 450 გაჩერების მოწყობა იგეგმება. სამარშრუტო სქემები უკვე გამოჩნდა თბილისის მეტროპოლიტენის ვაგონებში, სადაც მითითებულია მეტროს გაჩერებები, სკვერები და თბილისი ღირსშესანიშნაობები. თბილისის გაჩერებების ნაწილზე ასევე, მუშაობს სპეციალური ტაბლოები, რომელზეც აღნიშნულია ავტობუსის მოსვლამდე დარჩენილი დრო. [post_title] => თბილისში, ავტობუსის მოსაცდელებთან მარშრუტის სქემები განთავსდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-avtobusis-mosacdelebtan-marshrutis-sqemebi-gantavsda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 17:51:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 13:51:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129937 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 106010 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-02-03 12:14:59 [post_date_gmt] => 2017-02-03 08:14:59 [post_content] => 2016 წელს, მერიამ საბაგიროების აღდგენა დაიწყო. უკვე განხორციელებულ და მომავალში დაგეგმილი პროექტების შესახებ, თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს, 2016 წლის შეჯამებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, 2017 წელს დაიწყება მთაწმინდის საბაგირო გზის აღდგენა-რეაბილიტაცია. ამ საბაგირო გზის რეაბილიტაცია წინა წელს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა გარკვეული ტექნიკური შეფერხებების გამო, მისი განხორციელება გადაიდო. კუს ტბის საბაგირო წელს აღდგა წლების განმავლობაში უფუნქციო კუს ტბის საბაგირო. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, სრულად განახლდა მოძველებული ინფრასტრუქტურა, გარემონტდა და უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემებით აღიჭურვა ორივე (ქვედა და ზედა) სადგური. ამასთან, მთლიანად შეიცვალა გამწევი ბაგირი, დამონტაჟდა თანამედროვე მართვის პულტი, კაპიტალურად გარემონტდა გონდოლები. სამუშაოების მიმდინარეობისას შენარჩუნდა სადგურებისა და გონდოლების ძველი იერსახე. მერმა მეტროს რეაბილიტაციის შესახებაც ისაუბრა „ჩვენ დიდ ყურადღებას ვუთმობთ მეტროს მოდერნიზაციას - 2016 წელს გარემონტდა 20 ვაგონი და მოდერნიზდა 4. 2017 წელს განხორციელდება 22 ვაგონის რემონტი და მოდერნიზაცია. გარემონტდება მეტროს სადგურები. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელშეწყობით 2016 წელს აქტიურად მიმდინარეობდა მშენებლობა და 2017 წელს ექსპლუატაციაში შევა მეტროსადგური - “სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. ავტობუსები „2017 წლის მარტის ბოლომდე თბილისს “Man Truck and Bus AG”-ის 143 ახალი ავტობუსი ეყოლება“, - ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ სასტუმრო „რადისონში“ 2016 წლის ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. დავით ნარმანიას თქმით, ამ ეტაპზე ქალაქში, გრძელ დისტანციებსა და მარშრუტებზე უკვე მოძრაობს ევროსტანდარტების შესაბამისი 25 ლურჯი ავტობუსი. ამასთან, უკვე დამონტაჟდა 200 ახალი მოსაცდელი. 2017 წელს კიდევ 500 ახალი მოსაცდელი დამონტაჟდება. დავით ნარმანიას თქმით, 2017 წელს თბილისს ექნება ახალი მუნიციპალური ავტობაზა, რომლის მშენებლობაც 2016 წელს დაიწყო. [post_title] => როგორ განვითარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2016 წელს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-ganvitarda-sazogadoebrivi-transporti-2016-wels [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-03 12:47:39 [post_modified_gmt] => 2017-02-03 08:47:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=106010 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147681 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 11:01:40 [post_date_gmt] => 2017-07-20 07:01:40 [post_content] => №24 ავტობუსების მგზავრებს დღეიდან ახალი ლურჯი MAN-ის CNG ძრავზე მომუშავე და ადაპტირებული ავტობუსები მოემსახურება. №24 მარშრუტი გლდანის VII-VIII მიკრორაიონიდან გრიგოლ რობაქიძის, მარშალ გელოვანის და ვაჟა ფშაველას გამზირების გავლით თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსამდე მოძრაობს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით 2017 წელს ავტოპარკის განახლების ფარგლებში შეისყიდა ახალი 143 MAN-ის ავტობუსები. ავტობუსები უკვე მოძრაობს მარშრუტზე № 9, 37, 51, 61, 87 და 88 მარშრუტებზე. ხვალიდან ახალი ავტობუსები N14 და N21 მარშუტებზე გამოჩნდება, ხოლო N140 მარშუტზე ავტობუსების ჩანაცვლება 24 ივლისს იგეგმება. [post_title] => N24 ავტობუსის მგზავრებს ლურჯი MAN-ები მოემსახურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => n24-avtobusis-mgzavrebs-lurji-man-ebi-moemsakhureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 11:44:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 07:44:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147681 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 89b13da23133c6c49062bd70ce04c0fb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )