მთელი რეალი სიმბოლურია: ფეხბურთელების შერჩეული ფეხბურთელები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifpro [2] => reali-simboluri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165804 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifpro [2] => reali-simboluri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165804 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifpro [2] => reali-simboluri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifpro [2] => reali-simboluri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165804) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2160,19399,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165515 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-20 13:05:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:05:24 [post_content] => ინტერნეტში პოსტი გაჩნდა ფოტოთი, რომელსაც რუმინეთის მეოთხე დივიზიონის სექსუალური გვერდითა მსაჯის ფოტოც დაერთო. თუმცა ავტორს კომენტარი არ ეწერა და კითხვაც გაჩმნდა: ვინ არის? არადა, ამ გოგოსთვის გვერდის ავლა საცოდაობა იქნებოდა. მოკლედ, ვინ არის ეს ლამაზი და მისის სახელია რალუკა მირელა. ის ბუქარესტში ცხოვრობს. მეოთხე დივიზიონში პირველი სეზონია მუშაობს, მანამდე კი კიდევ უფრო ქვედა ლიგას ამშვენებდა. ამ წამს კი თქვენს მონიტორს ამშვენებს. [post_title] => სექსუალური ქალი-მსაჯი რუმინეთის დაბალი ეშელონებიდან (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => seqsualuri-qali-msaji-ruminetis-dabali-eshelonebidan-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:05:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:05:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165473 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-20 10:41:49 [post_date_gmt] => 2017-09-20 06:41:49 [post_content] => Golden Boy-ის კანდიდატთა სია ცნობილია. ეს ჯილდო ყოველ წელს ევროპის 21-წლამდე საუკეთესო ფეხბურთელს გადაეცემა. შარშანდელი ლაურეატი იყო "იუვენტუსის" შემტევი პაულო დიბალა. სრული სია ასეთია: აარონ მარტინი ("ესპანიოლი"), ჟან-კევინ ოგუსტენი ("ლაიპციგი"), როდრიგო ბეტანკური ("იუვენტუსი"), სტივენ ბერგვეინი ("პსვ ეინდჰოვენი"), დომინიკ კალვერტ-ლუინი ("ევერტონი"), ფედერიკო კიეზა ("ფიორენტინა"), უსმან დემბელე ("ბარსელონა"), ამადუ დიავარა ("ნაპოლი"), კასპერ დოლბერგი ("აიაქსი"), ჯანლუიჯი დონარუმა ("მილანი"), გაბრიელ ჟესუსი ("მანჩესტერ სიტი"), ჯო გომესი ("ლივერპული"), ბენჯამინ ჰენრიხსი ("ლევერკუზენი"), ბორხა მაიორალი ("რეალი"), კილიან მბაპე (პსჟ), ემრე მორი ("სელტა"), რის ოქსფორდი ("გლადბახი"), კრისტიან პულიშიჩი ("დორტმუნდი"), მარკუს რეშფორდი ("მანჩესტერ იუნაიტედი"), ალან სენ-მაკსიმენი ("ნიცა"), დომინიკ სოლანკე ("ლივერპული"), ტეო ერნანდესი ("რეალი"), იური ტილემანსი ("მონაკო"), ენეს უნალი ("ვილიარეალი"), კაილ უოკერ-პიტერსი ("ტოტენჰემი"). [post_title] => ვინ გახდება ოქროს ბიჭი: ნომინანტები ჩამოწერეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-gakhdeba-oqros-bichi-nominantebi-chamoweres [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 10:41:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 06:41:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165473 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165465 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-20 10:12:28 [post_date_gmt] => 2017-09-20 06:12:28 [post_content] => თბილისის “დინამოსთვის” ჩემპიონთა ლიგის შესარჩევი ეტაპი ცუდად დაიწყო. საქართველოს ყველაზე ტუტულოვანმა გუნდმა “ხუვენდუტთან” მატჩი 60:72 დათმო. "დინამო" წინასასეზონოდ საგრძნობლად მომძლავრდა. საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა ოთხი ახალი ლეგიონერი დაიმატა, "ქუთაისიდან" გიორგი ცინცაძე გადაიყვანა თავისთან, ნიკოლოზ ცქიტიშვილი და გიორგი შარაბიძე კი საქართველოში დააბრუნა. ევროპის ჩემპიონატზე მიღებული ტრავმა ცინცაძეს გაუმიზეზდა, რის გამოც არ უთამაშია... მატჩის შემდგომ ჟურნალისტებს გუნდის მთავარი მწვრთნელი, ირაკლი ხოშტარია გაესაუბრა და აღნიშნა, რომ გულდასაწყვეტი მარცხი განიცადეს. “მთავარი მინუსი იყო ის, რომ ჩვენ სულ რაღაც 10 დღეა რაც შევიკრიბეთ. ეს არ არის ის გუნდი, რომ ჩვენ დაგვჩაგრონ. საქართველოს კლუბებს შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ მოწინააღმდეგეს. ამას უნდა მხარდაჭერა, გვერდში დგომა და სწორი მიმართულება. დამტკიცდა დღესაც, თუმცა ნამდვილად არ ვარ კმაყოფილი. გვქონდა მარტივი შეცდომები. მოწინააღმდეგე იყო ჩვენზე ფიზიკურად ძლიერი. მომდევნო თამაში ზეგ გვაქვს და გამომდინარე აქიდან შევეცდებით ვითამაშოთ ღირსეულად. ნამდვილად იყო შანსი და ამაზე გული ძალიან მწყდება”, - თქვა ირაკლი ხოშტარიამ. დინამო - ხუვენდუტი 60:72 (17:17, 12:13, 16:17, 15:25) ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრა ბადალონას "პალაუს" არენაზე 21 სექტემბერს ჩატარდება. თბილისის დროით 23:00 საათზე დაიწყება. [post_title] => შანსი იყო: დინამომ ჩემპიონთა ლიგა წაგებით დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shansi-iyo-dinamom-chempionta-liga-wagebit-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 10:12:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 06:12:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165465 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165515 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-20 13:05:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:05:24 [post_content] => ინტერნეტში პოსტი გაჩნდა ფოტოთი, რომელსაც რუმინეთის მეოთხე დივიზიონის სექსუალური გვერდითა მსაჯის ფოტოც დაერთო. თუმცა ავტორს კომენტარი არ ეწერა და კითხვაც გაჩმნდა: ვინ არის? არადა, ამ გოგოსთვის გვერდის ავლა საცოდაობა იქნებოდა. მოკლედ, ვინ არის ეს ლამაზი და მისის სახელია რალუკა მირელა. ის ბუქარესტში ცხოვრობს. მეოთხე დივიზიონში პირველი სეზონია მუშაობს, მანამდე კი კიდევ უფრო ქვედა ლიგას ამშვენებდა. ამ წამს კი თქვენს მონიტორს ამშვენებს. [post_title] => სექსუალური ქალი-მსაჯი რუმინეთის დაბალი ეშელონებიდან (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => seqsualuri-qali-msaji-ruminetis-dabali-eshelonebidan-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:05:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:05:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 913 [max_num_pages] => 305 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2cc1007b1033fe946ef11992ba3e2e4b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )