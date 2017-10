მთელი საქართველოს მასშტაბით ამინდი უარესდება – გზების დეპარტამენტში მძღოლებს აფრთხილებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => zamtris-saburavebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175447 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => zamtris-saburavebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175447 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1307 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => zamtris-saburavebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => zamtris-saburavebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175447) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1307,20117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174927 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-13 12:33:48 [post_date_gmt] => 2017-10-13 08:33:48 [post_content] => შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ59-ში, ავტომობილების მოძრაობა იკრძალება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, გზის ამ მონაკვეთზე მიწის შვავი ჩამოვიდა, რის გამოც, ტრანსპორტის მოძრაობა შეუძლებელი გახდა. ადგილზე შესაბამისი ტექნიკაა მობილიზებული. ჟინვალი-ბარისახო-შატილის გზის ნაწილზე ტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება ამინდის გაუარესებისა და მაღალმთიან რეგიონებში მოსალოდნელი თოვის გამო, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოუწოდებს მაღალმთიან რეგიონებში მიმავალ მძღოლებს, მათ შორის სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის მფლობელებს, მეტი უსაფრთხოებისათვის ზამთრის საბურავები გამოიყენონ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მაღალმთიან რეგიონში მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში, ავტოტრანსპორტის განვლადობის შენარჩუნების მიზნით, ოპერატიულად გაწმენდს გზას. შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოუწოდებს მძღოლებს, იმოძრაონ ზამთრის პერიოდისათვის შესაბამისი საბურავებით, გამართული ავტოტრანსპორტით და დაემორჩილონ საავტომობილო გზებზე დაწესებულ რეჟიმებს.

"გამოიყენეთ ზამთრის საბურავები" – საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მძღოლებს მიმართავს საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის 106-ე კმ-ზე, მდ. ბიდარაზე სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ძველი 1864 წელს აშენებული ქვის თაღოვანი ხიდის აღდგენა და ასევე ექსპლუატაციაში არსებული ხიდის გაფართოება და რეაბილიტაცია იგეგმება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ხიდი მომავალში სრულად დააკმაყოფილებს არსებულ სატრანსპორტო მოთხოვნებს. ამ დროისათვის, პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ხიმინჯების დაბეტონება, ასაქცევ გზაზე მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილების მოწყობა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 2 500 000 ლარია. ხიდის საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები 2017 წლის ივლისში დაიწყო და მიმდინარე წლის ბოლოს დასრულდება.

ყაზბეგში, მდინარე ბიდარაზე, ხიდის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ჟინვალი-ბარისახო-შატილის გზის ნაწილზე ტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება