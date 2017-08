მთის ფერდობზე ე.წ. მოლოტოვის კოქტეილის მსგავსი ბოთლი აღმოაჩნეს (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-qacarava [1] => khandzari-borjomshi [2] => khandzrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156408 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-qacarava [1] => khandzari-borjomshi [2] => khandzrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156408 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 17051 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-qacarava [1] => khandzari-borjomshi [2] => khandzrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-qacarava [1] => khandzari-borjomshi [2] => khandzrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156408) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17051,18387,18479) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156399 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-23 23:58:54 [post_date_gmt] => 2017-08-23 19:58:54 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებო შტაბის წევრებთან და მინისტრებთან ერთად, ბორჯომის ხეობაში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელა. მისი თქმით, დღის ბოლოსთვის, ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა გარკვეულ მონაკვეთებზე კვლავ სტიქია მძვინვარებს. ბორჯომის ხეობაში მაშველი-მეხანძრეები, მეტყევეები, პოლიციელები, მუშაობას 24 საათიან რეჟიმში აგრძელებენ. ცოცხალი ძალის მიერ გაჭრილია ხანძრის კერებთან მისასვლელი გზები. დაიგეგმა მომდევნო დღის სამოქმედო გეგმა. დილიდან სტიქიასთან ბრძოლას 6 ვერტმფრენი ისევ გააგრძელებს. მუშაობას ღამის მანძილზეც არ შეწყვეტს მძიმე ტექნიკა. "ვერ დავადასტურებ ინფორმაციას, რომ ყველა დამსვენებელს კითხავენ, მაგრამ ყველასთან მიდის საგამოძიებო მოქმედება, ვინც ინტერესის ობიექტია. ჩვენი საქმე ეჭვიანობაა," - აცხადებს შს მინისტრი, დამსვენებლების ინფორმაციით, საპატრულო პოლიცია ბორჯომის ხეობაში მყოფ მოქალაქეებს ამოწმებს. მათი თქმით, სამართალდამცველებმა იმ პირებისგან, ვინც ბორჯომში 18 აგვისტოს მერე იმყოფება, მოითხოვეს პირადობის მოწმობები. "მე რომ ხელისუფლება ვიყო, უფრო ადრე შევკრებდი პარლამენტს და უფრო ადრე მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებას. არ ვიტყოდი უარს არც რუსეთის შემოთავაზებაზე, რომელმაც საჰაერო ავიაციით დახმარება შემოგვთავაზა. არ ვიტყოდი უარს იმიტომ, რომ არის კრიზისული ვითარებები ქვეყანაში, როდესაც შენ უნდა იაზროვნო სახელმწიფოებრივად და გადაარჩინო შენი ტყის საფარი და მოსახლეობა. რუსეთის დახმარებაზე უარს არ ამბობს არცერთი ევროპული ქვეყანა კრიზისულ ვითარებაში, ვინაიდან მას აქვს ამ ტიპის ტექნიკა," - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. 