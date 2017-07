“მტკვარში, ფეკალური მასები ჩაედინება” – ვიდეო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garemos-dacvis-saministro [2] => mtkvari [3] => dabindzurebuli-mtkvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144585 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garemos-dacvis-saministro [2] => mtkvari [3] => dabindzurebuli-mtkvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144585 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garemos-dacvis-saministro [2] => mtkvari [3] => dabindzurebuli-mtkvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => garemos-dacvis-saministro [2] => mtkvari [3] => dabindzurebuli-mtkvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144585) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17074,2245,203,10069) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144345 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-07 14:44:23 [post_date_gmt] => 2017-07-07 10:44:23 [post_content] => მტკვარში, თბილისის ტერიტორიაზე, დიდი ოდენობით ნაგვის მასა დაფიქსირდა. როგორც "ფორტუნას" მერიაში განუცხადეს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მტკვარში ჩადინება წვიმამ განაპირობა, რადგან მტკვრის კალაპოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩაყრილი ნაგავი, წვიმის შემდეგ, წყალში ხვდება. "წვიმისგან ხდება ხოლმე, როგორც წესი, ასეთი დაბინძურება. მტკვრის კალაპოტი გაიწმინდა გაზაფხულზე საფუძვლიანად. ამ ეტაპზე მერია არ გეგმავს დასუფთავებას", – განაცხადეს მერიაში "ფორტუნასთან". ყველა უწყებაში, რომელსაც "ფორტუნა" დაუკავშირდა და, რომელსაც შესაძლოა, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ უკავშირდებოდეს მათ მტკვრის დასუფთავების საკითხი, განაცხადეს, რომ ისინი მტკვარს "კეთილი ნების" საფუძელზე პერიოდულად ასუფთავებენ. "დასუფთავება სამინისტროს არ ევალება, სამინისტრო არ არის დამსუფთავებელი, ჩვენ პოლიტიკას ვსაზღვრავთ. წყლის სინჯებს ვიღებთ მხოლოდ, სადაც ლაბორატორიული კვლევით დაბინძურების ხარისხი ფიქსირდება. "კეთილ ნებას ვიჩენთ ხოლმე, როდესაც სხვადასხვა ორგანიზაციები გვიერთდება და ვასუფთავებთ მტკვირის (და არა მარტო ამ მდინარის) კალაპოტს", – განაცხადეს გარემოს დაცვის სამინისტროში. გაზაფხულზე მტკარი და მდინარის კალაპოტი "თბილსერვის ჯგუფმა", მერიის დავალებით, საფუძვლიანად დაასუფთავა. კომპანიაში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მერია მტკვირს დასუფთავებას დაავალებს, ისინი მზად არიან, დაიწყონ სამუშაოები, თუმცა მდინარის კალაპოტის ყოველდღიური დასუფთავება არ ევალებათ. "ჩვენ დადგენილებაში თბილისის ქუჩების დასუფთავება გვიწერია, თუმცა კალაპოტის ყოველდღიური დასუფთავება კომპანიის ვალდებულებაში არ შედის", – განმარტეს "თბილსერვის ჯგუფში". გამოდის, რომ მანამ, სანამ გაირკვევა, ვის ევალება მტკვრის სისუფთავეზე ზრუნვა, ხალხი კი ისწავლის, რომ ნაგვის ქუჩაში დაყრა არ შეიძლება, მდინარეში დიდი ოდენობით ნაგვის მასა, ყოველი წვიმის შემდეგ იტივტივებს. [post_title] => მტკვარი, როგორც ნაგავსაყრელი: "სამინისტრო არ არის დამსუფთავებელი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-nagavsayreli-tbilisshi-ratom-khvdeba-nagavi-mtkvarshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 16:28:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 12:28:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144345 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142769 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 13:29:37 [post_date_gmt] => 2017-07-01 09:29:37 [post_content] => გლდანის მე-7 მ/რ-ის,23-ე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო ავტოფარეხების დემონტაჟი იწყება. მერიის ცნობით, სარეკრეაციო ზონაში მდებარე ფარეხების დემონტაჟს გლდანის რაიონის გამგეობა მოსახლეობასთან შეთანხმების საფუძველზე ახორციელებს. ტერიტორიაზე მოეწყობა სკვერი და პარკირების ადგილები. აღნიშნულ მისამართზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც მიმდინარეობს. მოეწყობა წყალარინების ქსელი და დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე დღეს თბილისის მერის მოადგილე გიგა ნიკოლეიშვილი და გლდანის რაიონის გამგებელი დიმიტრი ორმოცაძე გაეცნენ. მერის მოადგილე და რაიონის გამგებელი ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდნენ. [post_title] => გლდანში უკანონო ავტოფარეხების დემონტაჟი იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gldanshi-ukanono-avtofarekhebis-demontadji-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 13:29:37 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 09:29:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142769 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142589 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 16:43:55 [post_date_gmt] => 2017-06-30 12:43:55 [post_content] => შპს „თბილსერვის ჯგუფმა“ ახალი ტექნიკა შეიძინა. თბილისის მერიის ინფორმაციით, დასუფთავებისთვის განკუთვნილი მანქანები დედაქალაქის მასშტაბით განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დასაცლელად გამოიყენება და მოძველებულ, მწყობრიდან გამოსულ ტექნიკას ჩაანაცვლებს. 29 ერთეული მძიმე ტექნიკიდან კონტრაქტორმა კომპანიამ 15 მანქანა შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ უკვე მიაწოდა. სექტემბრის შუა რიცხვებამდე კი ქალაქში, ეტაპობრივად, დარჩენილი ნაწილიც შემოვა. ახალი ტექნიკის პრეზენტაციას დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია, შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ხელმძღვანელები და თანამშრომლები დაესწრნენ. [post_title] => თბილისს ახალი ტექნიკა დაასუფთავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbiliss-akhali-teqnika-daasuftavebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 17:01:59 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 13:01:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142589 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144345 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-07 14:44:23 [post_date_gmt] => 2017-07-07 10:44:23 [post_content] => მტკვარში, თბილისის ტერიტორიაზე, დიდი ოდენობით ნაგვის მასა დაფიქსირდა. როგორც "ფორტუნას" მერიაში განუცხადეს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მტკვარში ჩადინება წვიმამ განაპირობა, რადგან მტკვრის კალაპოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩაყრილი ნაგავი, წვიმის შემდეგ, წყალში ხვდება. "წვიმისგან ხდება ხოლმე, როგორც წესი, ასეთი დაბინძურება. მტკვრის კალაპოტი გაიწმინდა გაზაფხულზე საფუძვლიანად. ამ ეტაპზე მერია არ გეგმავს დასუფთავებას", – განაცხადეს მერიაში "ფორტუნასთან". ყველა უწყებაში, რომელსაც "ფორტუნა" დაუკავშირდა და, რომელსაც შესაძლოა, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ უკავშირდებოდეს მათ მტკვრის დასუფთავების საკითხი, განაცხადეს, რომ ისინი მტკვარს "კეთილი ნების" საფუძელზე პერიოდულად ასუფთავებენ. "დასუფთავება სამინისტროს არ ევალება, სამინისტრო არ არის დამსუფთავებელი, ჩვენ პოლიტიკას ვსაზღვრავთ. წყლის სინჯებს ვიღებთ მხოლოდ, სადაც ლაბორატორიული კვლევით დაბინძურების ხარისხი ფიქსირდება. "კეთილ ნებას ვიჩენთ ხოლმე, როდესაც სხვადასხვა ორგანიზაციები გვიერთდება და ვასუფთავებთ მტკვირის (და არა მარტო ამ მდინარის) კალაპოტს", – განაცხადეს გარემოს დაცვის სამინისტროში. გაზაფხულზე მტკარი და მდინარის კალაპოტი "თბილსერვის ჯგუფმა", მერიის დავალებით, საფუძვლიანად დაასუფთავა. კომპანიაში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მერია მტკვირს დასუფთავებას დაავალებს, ისინი მზად არიან, დაიწყონ სამუშაოები, თუმცა მდინარის კალაპოტის ყოველდღიური დასუფთავება არ ევალებათ. "ჩვენ დადგენილებაში თბილისის ქუჩების დასუფთავება გვიწერია, თუმცა კალაპოტის ყოველდღიური დასუფთავება კომპანიის ვალდებულებაში არ შედის", – განმარტეს "თბილსერვის ჯგუფში". გამოდის, რომ მანამ, სანამ გაირკვევა, ვის ევალება მტკვრის სისუფთავეზე ზრუნვა, ხალხი კი ისწავლის, რომ ნაგვის ქუჩაში დაყრა არ შეიძლება, მდინარეში დიდი ოდენობით ნაგვის მასა, ყოველი წვიმის შემდეგ იტივტივებს. [post_title] => მტკვარი, როგორც ნაგავსაყრელი: "სამინისტრო არ არის დამსუფთავებელი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-nagavsayreli-tbilisshi-ratom-khvdeba-nagavi-mtkvarshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 16:28:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 12:28:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144345 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 121 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 88e4d7ce4538c1f8bc5f7c1416eea8a3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )