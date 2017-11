მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2,8%-ით განისაზღვრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => saqstati [2] => mshp [3] => mrewveloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187410 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => saqstati [2] => mshp [3] => mrewveloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187410 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1296 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => saqstati [2] => mshp [3] => mrewveloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => saqstati [2] => mshp [3] => mrewveloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187410) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16796,1646,1645,1296) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186597 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-13 12:05:07 [post_date_gmt] => 2017-11-13 08:05:07 [post_content] => წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 12.7 პროცენტით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საგარეო ვაჭრობის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნა, რომლის თანახმადაც, 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 8566.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.7 პროცენტით მეტია. აქედან, ექსპორტი 2203.1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (29.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 6363.3 მლნ. აშშ დოლარი (7.8 პროცენტით მეტი). უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4160.2 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.6 პროცენტი შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს გამოქვეყნდება. [post_title] => საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 12.7 პროცენტით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-sagareo-vachroba-12-7-procentit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 12:05:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 08:05:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183333 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 12:06:19 [post_date_gmt] => 2017-11-03 08:06:19 [post_content] => ოქტომბერში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონემ 6,4 % შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, 2017 წლის ოქტომბერში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 0,8%-ი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 6,4 % შეადგინა. საქსტატის ცნობით, მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 1,6%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,46 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (11,5 %), რძე, ყველი და კვერცხი (3,2 %) და ზეთი და ცხიმი (1,1%). ამასთან, ფასები შემცირდა ხილსა და ყურძენზე (-3,0%); ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 6,5%-ით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0,19 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები გაიზარდა ფეხსაცმელზე (12,0%) და ტანსაცმელზე (3,6 %). საქსტატის ინფორმაციით, წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 7,4%-ით, რაც 2,21 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (28,4 პროცენტი), ხილი და ყურძენი (13,7 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (11,7 პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (9,1 პროცენტი), ზეთი და ცხიმი (7,6 პროცენტი); ტრანსპორტის ფასები მომატებულია 14,7 %-ით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1,83 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (19,4%), სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (12,7 %) და სატრანსპორტო მომსახურებაზე (5,1%); ამასთან, ალკოჰოლური სასმელებსა და თამბაქოზე ფასები გაიზარდა 17,6 %-ით, რაც 1,13 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა როგორც თამბაქოს ნაწარმზე (37,8%), ისე ალკოჰოლურ სასმელებზე (1,2%); ჯანმრთელობის დაცვაზე ფასები გაიზარდა 5,8%-ით, რაც 0,5 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობების ქვეჯგუფზე (10,7 %) და ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე (6,2%). [post_title] => ჩაცმა გაძვირდა - ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ფასები 6,5%-ით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chacma-gadzvirda-tansacmlisa-da-fekhsacmlis-fasebi-65-it-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 12:06:47 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 08:06:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183333 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 183023 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-02 13:03:44 [post_date_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content] => 2017 წლის ივნისის მონაცემებით, წლის პირველ ნახევარში ჯანდაცვაზე ფასები 4.3%-ით არის მომატებული. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ფასების ცვლილება დაფიქსირდა შემდეგ მომსახურებასა და პროდუქციაზე: ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება გაძვირდა 5.2%-ით; საავადმყოფოების მომსახურება - 0.5%-ით, სამედიცინო პროდუქცია (წამლები), აპარატურა და მოწყობილობა კი - 7.2%-ით გაძვირდა. [post_title] => საქსტატის მონაცემებით, ჯანდაცვაზე ფასებმა მოიმატა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqstatis-monacemebit-jandacvaze-fasebma-moimata [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:03:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186597 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-13 12:05:07 [post_date_gmt] => 2017-11-13 08:05:07 [post_content] => წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 12.7 პროცენტით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საგარეო ვაჭრობის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნა, რომლის თანახმადაც, 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 8566.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.7 პროცენტით მეტია. აქედან, ექსპორტი 2203.1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (29.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 6363.3 მლნ. აშშ დოლარი (7.8 პროცენტით მეტი). უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4160.2 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.6 პროცენტი შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს გამოქვეყნდება. [post_title] => საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 12.7 პროცენტით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-sagareo-vachroba-12-7-procentit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 12:05:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 08:05:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 178 [max_num_pages] => 60 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => def933e9d13a7b6cc3132b76ef20781c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )