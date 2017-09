მტრედს ციხეში ნარკოტიკები შექონდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => argentina [1] => narkotikebi [2] => mtredi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160351 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => argentina [1] => narkotikebi [2] => mtredi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160351 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 625 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => argentina [1] => narkotikebi [2] => mtredi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => argentina [1] => narkotikebi [2] => mtredi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160351) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (625,18890,14170) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153801 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 21:41:31 [post_date_gmt] => 2017-08-14 17:41:31 [post_content] => თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში, კრიმინალური პოლიცია და სპეცრაზმია მობილიზებული. "კურიერის" ინფორმაციით, დასახლებაში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სავარაუდოდ, სამართალდამცველები ნარკოტიკების რეალიზებაში ბრალდებულებს აკავებენ. ეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მეორე სპეცოპერაციაა ფონიჭალაში. პარასკევს, ამავე უბანაში ძმები ჯაფაროვები აიყვანეს, მაშინვე მათი ოჯახის წევრები ამბობდნენ, რომ მათ დასახლებაში კილოობით ჰეროინი იყიდება. "ფორტუნა" დეტალების დაზუსტებას ცდილობს და ამასთან დაკავშირებით ვრცელ სტატიას შემოგთავაზებთ. *** სულ ცოტა ხნის წინ, Gemfest-იდან საავადმყოფოში კიდევ 5 ახალგაზრდა გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში, დაუზუსტებელი სუბსტანციის და ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტის დიაგნოზით, Gemfest-იდან საავადმყოფოში უამრავი ახალგაზრდა გადაჰყავთ. 4 აგვისტოს ასეთი შემთხვევა ფატალურად დასრულდა. ფესტივალის ტერიტორიიდან საავადმყოფოში გადაყვანილი 22 წლის გოგო გარდაიცვალა. ამავე ტერიტორიაზე პოლიციამ ნარკოდანაშაულისთვის 5 პირი დააკავა. 