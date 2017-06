მუხთარლის ცოლი : ჟურნალისტი აზერბაიჯანის საზღვრამდე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებმა მიიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135945 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135945 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli [1] => leila-mustafaeva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135945) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16175,16245) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135937 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-02 12:17:39 [post_date_gmt] => 2017-06-02 08:17:39 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე არის ქვეყნის იმიჯისთვის ზიანის მომტანი და ამას უნდა გაეცეს ადეკვატური პასუხი. „თბილისში გაქრა ადამიანი და აღმოჩნდა ბაქოში. ჩვენ ბავშვებივით ვფქირობთ, როგორ აღმოჩნდა ეს ადამიანი ერთი პუნბქტიდან მეორეში, ვის უნდა ვკითხოთ, დევიდ კოპერფილდს? ეს არის ქვეყნის იმიჯის შელახვა. მოთმინებით ველი რაიმე ადეკვატურ შეფასებას და არა პიარ გადაფარვებს. მაინტერესებს, როგორ ვამუშავებთ ქვეყანას და რამდენად ვიცავთ მის სუვერენიტეტს."

ვის ვკითხოთ, როგორ გაუჩინარდა მუხთარლი, დევიდ კოპერფილდს? - პრეზიდენტი

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის დაკავებასთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური და გენერალური პროკურატურა განცხადებას ავრცელებს. უწყებების ინფორმაციით, 1974 წელს დაბადებული აფგან მუხთარლი სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებმა ბელაქანის რაიონის ტერიტორიაზე 29 მაისს, 22:40 საათზე დააკავეს, მან საქართველოდან საკონტროლო-გამშვები პუნქტის გვერდის ავლით პირადობის მოწმობის გარეშე აზერბაიჯანის საზღვარი გადაკვეთა. ამასთან, განცხადების მიხედვით, მუხთარლი არ დაემორჩილა მესაზღვრეების მოთხოვნას და გაქცევა სცადა. უწყებების ინფორმაციით, აფგან მუხთარლის თან 10 ათასი ევრო ჰქონდა და Bank of Georgia Express-ის საბანკო ბარათი. მუხთარლისთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის სასაზღვრო სამსახური და გენპროკურატურა განცხადებას ავრცელებენ

"აფგან მუხთარლის მიერ, საზღვრის საკუთარი ნებით, უკანონოდ გადაკვეთისა და თანხის გადატანის ვერსია ალოგიკურია და ამის მტკიცებულება არ არსებობს" - ამის შესახებ "ფორტუნასთან" კომენტარი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა, არჩილ ჩოფიკაშვილმა, შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის დღევანდელი განცხადების საპასუხოდ გააკეთა. ადვოკატის ინფორმაციით, გატაცებამდე, აფგან მუხთარლი სახლიდან ერთ კილომეტრში, მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, თან არ ჰქონდა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, არ ჰქონდა თანხა და არ იყო შესაბამისად ჩაცმული. ადვოკატის მტკიცებით, ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს საზღვრის გადაკვეთის მცდელობა ვერ ექნებოდა. "აფგან მუხთარლის თქმით, ის საქართველოს სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა გაიტაცეს. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი აღნიშნავს, რომ გამტაცებლები ქართულად საუბრობდნენ. ის დაახლოებით 200 კმ ატარეს და საზღვრამდე მიყვანა არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. ორი ვარიანტია: აფგან მუხთარლის გატაცების ოპერაცია აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებმა დამოუკიდებლად განახორციელეს, რაც ჩვენი სპეცსამსახურების უსუსურობაზე მიუთითებს, ან ეს ოპერაცია ქართული და აზერბაიჯანული მხარეების არაოფიციალური თანამშრომლობის შედეგად ჩატარდა. ორივე შემთხვევა არის ძალიან სერიოზული, მოითხოვს ოფიციალურ გამოძიებას და ორივე შემთხვევაში უნდა დაისაჯონ მაღალი თანამდებობის პირები" - აცხადებს არჩილ ჩოფიკაშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებთან პრეტენზია იარსებებს მანამ, სანამ გამოძიების კონკრეტული შედეგები არ გახდება ცნობილი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი 29 მაისს თბილისში გაუჩინარდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ის აზერბაიჯანში იმყოფებოდა. ჟურნალისტის მტკიცებით, სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა ის საცხოვრებელი სახლიდან გაიტაცეს, ბაქოში ჩაიყვანეს და თანხაც ჩაუდეს. აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ აფგან მუხთარლი სახელმწიფო საზღვარს უკანონოდ კვეთდა და თანხა გადაჰქონდა. მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქართველოში 2 დღის განმავლობაში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მხარდამჭერი აქციები იმართება. არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებისგან აფგან მუხთარლის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით კონკრეტულ პასუხებს ითხოვს. დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. მინისტრის განცხადებით, მათ კავშირი აქვთ აზერბაიჯანულ მხარესთან და ჟურნალისტის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. გვანცა ბზიავა

მაღალი თანამდებობის პირები უნდა დაისაჯონ! - მუხთარლის ადვოკატს მღებრიშვილის არ სჯერა 