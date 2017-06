მუხთარლისთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის სასაზღვრო სამსახური და გენპროკურატურა განცხადებას ავრცელებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135850 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135850 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135850) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16175) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135731 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 13:56:48 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:56:48 [post_content] => ”აფგან მუხთარლის მიერ, საზღვრის საკუთარი ნებით, უკანონოდ გადაკვეთისა და თანხის გადატანის ვერსია ალოგიკურია და ამის მტკიცებულება არ არსებობს” - ამის შესახებ ”ფორტუნასთან” კომენტარი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა, არჩილ ჩოფიკაშვილმა, შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის დღევანდელი განცხადების საპასუხოდ გააკეთა. ადვოკატის ინფორმაციით, გატაცებამდე, აფგან მუხთარლი სახლიდან ერთ კილომეტრში, მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, თან არ ჰქონდა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, არ ჰქონდა თანხა და არ იყო შესაბამისად ჩაცმული. ადვოკატის მტკიცებით, ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს საზღვრის გადაკვეთის მცდელობა ვერ ექნებოდა. ”აფგან მუხთარლის თქმით, ის საქართველოს სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა გაიტაცეს. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი აღნიშნავს, რომ გამტაცებლები ქართულად საუბრობდნენ. ის დაახლოებით 200 კმ ატარეს და საზღვრამდე მიყვანა არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. ორი ვარიანტია: აფგან მუხთარლის გატაცების ოპერაცია აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებმა დამოუკიდებლად განახორციელეს, რაც ჩვენი სპეცსამსახურების უსუსურობაზე მიუთითებს, ან ეს ოპერაცია ქართული და აზერბაიჯანული მხარეების არაოფიციალური თანამშრომლობის შედეგად ჩატარდა. ორივე შემთხვევა არის ძალიან სერიოზული, მოითხოვს ოფიციალურ გამოძიებას და ორივე შემთხვევაში უნდა დაისაჯონ მაღალი თანამდებობის პირები” - აცხადებს არჩილ ჩოფიკაშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებთან პრეტენზია იარსებებს მანამ, სანამ გამოძიების კონკრეტული შედეგები არ გახდება ცნობილი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი 29 მაისს თბილისში გაუჩინარდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ის აზერბაიჯანში იმყოფებოდა. ჟურნალისტის მტკიცებით, სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა ის საცხოვრებელი სახლიდან გაიტაცეს, ბაქოში ჩაიყვანეს და თანხაც ჩაუდეს. აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ აფგან მუხთარლი სახელმწიფო საზღვარს უკანონოდ კვეთდა და თანხა გადაჰქონდა. მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქართველოში 2 დღის განმავლობაში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მხარდამჭერი აქციები იმართება. არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებისგან აფგან მუხთარლის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით კონკრეტულ პასუხებს ითხოვს. დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. მინისტრის განცხადებით, მათ კავშირი აქვთ აზერბაიჯანულ მხარესთან და ჟურნალისტის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. გვანცა ბზიავა [post_title] => მაღალი თანამდებობის პირები უნდა დაისაჯონ! - მუხთარლის ადვოკატს მღებრიშვილის არ სჯერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maghali-tanamdebobis-pirebi-unda-daisajon-mukhtarlis-advokats-mghebrishvilis-ar-sjera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:56:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:56:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135731 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135725 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 13:33:23 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:33:23 [post_content] => საქართველოს პრემიერ მინისტრი მოუწოდებს სამართალდამცველებს, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე მაქსიმალურად მოკლე დროში გამოიძიონ, რათა, პრემიერის თქმით, არავის გაუჩნდეს ეჭვი, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცული არ არის. „მინდა, მოკლე კომენტარი გავაკეთო აზერბაიჯანის მოქალაქის, აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით. მესმის ძალიან კარგად ჩვენი მოქალაქეების და ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წუხილი, თუმცა, მინდა, აქვე ვთქვა, რომ წინასწარი დასკვნების გაკეთება არის მიუღებელი. მით უმეტეს მიუღებელია, სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე მომუშავე და მზრუნავი ინსტიტუტების დისკრედიტაცია. გამოძიება მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება, კავშირი გვაქვს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან და ჩემი მოწოდება იქნება, რომ გამოძიების დასრულებამდე წინასწარი დასკვნებისგან თავი შევიკავოთ. თუ ჩვენ შევუწყეთ ხელი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის შემცირებას, ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების რეალურად დაცვა. ნდობა, ჩვენს მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს შორის არის ის, რაზეც ემყარება ნამდვილად დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობა, ამიტომ, ყველას კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ, წინასწარი დასკვნებისგან, სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციისგან თავი შევიკავოთ. სამართალდამცავებს რა თქმა უნდა, მოვუწოდებ, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა ეს საკითხი იყოს გამოძიებული და ჩვენს ქვეყანაში არავის გაუჩნდეს ეჭვი იმაზე, რომ ადამიანის უფლებები არის დაცული და რაიმე ისეთი ხდება, რაზეც მიმდინარეობს ამ ორი დღის განმავლობაში სპეკულაციები - თითქოს გადაცემა მოხდა და ა.შ. ეს არის კატეგორიულად დაუშვებელი და რა თქმა უნდა, გამოვრიცხავ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები იყვნენ რამე ამდაგვარში ჩართული. გამოძიება მიმდინარეობს და დაველოდოთ გამოძიების დასკვნებს,“ - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე. [post_title] => სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციისგან თავი შევიკავოთ - პრემიერი მუხთარლის საქმეზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhelmwifo-institutebis-diskreditaciisgan-tavi-shevikavot-premieri-mukhtarlis-saqmeze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:33:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:33:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135725 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135648 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 11:57:52 [post_date_gmt] => 2017-06-01 07:57:52 [post_content] => ალბათობა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, თუმცა არსებობს, ამის შესახებ საქართველოს შს მინისტრმა განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესტან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართა. მღებრიშვილის თქმით, გამოძიება ჟურნალისტის გაუჩინარებისთანავე დაიწყო. „გამოძიების ფარგლებში კომუნიკაცია შედგა აზერბაიჯანულ მხარესთან, მივიღეთ ოფიციალური ინფორმაცია, რომ დაკავებულიქნა სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საქართველოს მხრიდან სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ საზღვრის გადაკვეთის და თანხის გადატანის გამო. საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია საზღვრის კონტროლს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს. აღნიშნული სტანდარტი გულისხმობს გამშვები პუნქტების გარდა ტერიტორიების, ე.წ. მწვანე ზოლის მორიგე ჯგუფების მიერ კონტროლს. ალბათობა იმისა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, მაგრამ არსებობს. აზერბაიჯანელი კოლეგების განცხადებით მუხთარლის შემთხვევაში ზუსტად მსგავს ფაქტთან გვაქვს საქმე. ეს არის საქმეში ერთადერთი ოფიციალური და სამართლებრივად გამყარებული გარემოება“, - განაცხადა მინისტრმა. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუხთარლის ჰქონდა საზღვრის გადაკვეთის წინასწარ შემუშავებული გეგმა და ეს არ იყო პირველი პრეცედენტი. შს მინისტრი ამბობს, რომ აღნიშნულ გარემოებებს ჯერ-ჯერობით ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს, ავთენტურობა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. მინისტრი ჯერ ვერ საუბრობს, ჰქონდა თუ არა წინასწარი ინფორმაცია აზერბაიჯანულ მხარეს, რომ მუხთარლი საზღვრის გადაკვეთას აპირებდა და ახორციელებდნენ თუ არა ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე გაძლიერებულ კონტროლს. „პარალელურად განსხვავებულ ვერსიას გვთავაზობენ მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა და ადვოკატი სადიკოვი. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ამბობს, რომ თბილისიდან ძალის გამოყენებით გაიტაცეს და ვარაუდობს, რომ შესაძლოა, საქართველოს სპეცსამსახურის წარმომადგენელი ყოფილიყვნენ. სამწუხაროდ მუხთარლის ადვოკატის განცხადება დაუსაბუთებლად იქნა ატაცებული გარკვეული პირების მხრიდან, ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ხდება ამ ვერსიის ტირაჟირება“, - განაცხადა მღებრიშვილმა. [post_title] => მესაზღვრის გვერდის ავლით საზღვრის გადაკვეთის შანსი დაბალია, თუმცა არსებობს - მღებრიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesazghvris-gverdis-avlit-sazghvris-gadakvetis-shansi-dabalia-tumca-arsebobs-mghebrishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 11:57:52 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 07:57:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135648 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135731 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 13:56:48 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:56:48 [post_content] => ”აფგან მუხთარლის მიერ, საზღვრის საკუთარი ნებით, უკანონოდ გადაკვეთისა და თანხის გადატანის ვერსია ალოგიკურია და ამის მტკიცებულება არ არსებობს” - ამის შესახებ ”ფორტუნასთან” კომენტარი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა, არჩილ ჩოფიკაშვილმა, შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის დღევანდელი განცხადების საპასუხოდ გააკეთა. ადვოკატის ინფორმაციით, გატაცებამდე, აფგან მუხთარლი სახლიდან ერთ კილომეტრში, მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, თან არ ჰქონდა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, არ ჰქონდა თანხა და არ იყო შესაბამისად ჩაცმული. ადვოკატის მტკიცებით, ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს საზღვრის გადაკვეთის მცდელობა ვერ ექნებოდა. ”აფგან მუხთარლის თქმით, ის საქართველოს სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა გაიტაცეს. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი აღნიშნავს, რომ გამტაცებლები ქართულად საუბრობდნენ. ის დაახლოებით 200 კმ ატარეს და საზღვრამდე მიყვანა არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. ორი ვარიანტია: აფგან მუხთარლის გატაცების ოპერაცია აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებმა დამოუკიდებლად განახორციელეს, რაც ჩვენი სპეცსამსახურების უსუსურობაზე მიუთითებს, ან ეს ოპერაცია ქართული და აზერბაიჯანული მხარეების არაოფიციალური თანამშრომლობის შედეგად ჩატარდა. ორივე შემთხვევა არის ძალიან სერიოზული, მოითხოვს ოფიციალურ გამოძიებას და ორივე შემთხვევაში უნდა დაისაჯონ მაღალი თანამდებობის პირები” - აცხადებს არჩილ ჩოფიკაშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებთან პრეტენზია იარსებებს მანამ, სანამ გამოძიების კონკრეტული შედეგები არ გახდება ცნობილი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი 29 მაისს თბილისში გაუჩინარდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ის აზერბაიჯანში იმყოფებოდა. ჟურნალისტის მტკიცებით, სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა ის საცხოვრებელი სახლიდან გაიტაცეს, ბაქოში ჩაიყვანეს და თანხაც ჩაუდეს. აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ აფგან მუხთარლი სახელმწიფო საზღვარს უკანონოდ კვეთდა და თანხა გადაჰქონდა. მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქართველოში 2 დღის განმავლობაში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მხარდამჭერი აქციები იმართება. არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებისგან აფგან მუხთარლის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით კონკრეტულ პასუხებს ითხოვს. დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. მინისტრის განცხადებით, მათ კავშირი აქვთ აზერბაიჯანულ მხარესთან და ჟურნალისტის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. გვანცა ბზიავა [post_title] => მაღალი თანამდებობის პირები უნდა დაისაჯონ! - მუხთარლის ადვოკატს მღებრიშვილის არ სჯერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maghali-tanamdebobis-pirebi-unda-daisajon-mukhtarlis-advokats-mghebrishvilis-ar-sjera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:56:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:56:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135731 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1ffbf5d30967d288bb9e18412153c80e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )