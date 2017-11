მუნდიალის კალათები გადანაწილდა: ველოდებით წილისყრას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187630 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187630 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187630) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (632,156,1986,1988) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187639 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-16 12:13:03 [post_date_gmt] => 2017-11-16 08:13:03 [post_content] => ესპანურ მედიასაშუალებებზე დაყრდნობით, ბრიტანული გამოცემა The Daily Mail სკანდალურ ინფორმაციას ავრცელებს. ჟურნალისტების მტკიცებით, პორტუგალიელმა სუპერვარსკვლავმა ლეო მესის დაურეკა და აუწყა, რომ წელს "ოქროს ბურთის" მფლობელი გახდება. "ორქოს ბურთის" (Ballon D'Or) დაჯილდოვების ოფიციალური ცერემონიალი 7 დეკემბერს გაიმართება. თუმცა, ესპანური გამოცემის Don Balon-ის მტკიცებით, კრიშტიანო რონალდომ უკვე იცის, რომ სწორედ იგი გახდება გამარჯვებული და აღნიშნულის შესახებ არგენტინელ სუპერვარსკვლავსაც აცნობა. საქართველოს ჩემპიონმა თბილისის "დინამომ" ფიბა-ს ევროთასზე ზედიზედ მე-5 მარცხი განიცადა. ირაკლი ხოშტარიას შეგირდები E ჯგუფის ერთერთ ფავორიტ "კლუჟ-ნაპოკას" ესტუმრნენ და ანგარიშით 74:97 წააგეს. რუმინეთში გამართულ შეხვედრაში „დინამოელთა" რიგებში საუკეთესო ნიკოლა გაჩეშა იყო , რომელმაც 14 ქულა 8 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. "დინამო" ჯგუფში ბოლო ადგილზეა. თბილისური კლუბი ევროთასზე დასკვნით მატჩს 6 დეკემბერს ჩაატარებს, როდესაც თურქულ "ისთანბულს" უმასპინძლებს.
დინამომ მეხუთეც წააგო ლონდონში გამართულ მსოფლიო რაგბის ანსამბლეაზე 2023 წლის რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ვინაობა გაირკვა – ეს პატივი საფრანგეთს ერგო, რომელმაც წილისყრისას იტალიას, სამხრეთ აფრიკასა და ირლანდიას აჯობა. საფრანგეთი მსოფლიო ჩემპიონატს დამოუკიდებლად მეორედ უმასპინძლებს: პირველად ამ ქვეყანამ 2007 წლის ტურნირი მიიღო, 1991 წელს კი მსოფლიო ჩემპიონატი ევროპის 5 ქვეყანაში გაიმართა (საფრანგეთი, ინგლისი, შოტლანდია, უელსი, ირლანდია). მანამდე კი, მოგეხსენებათ, რიგით მე-9 მსოფლიო თასი 2019 წელს იაპონიაში გაიმართება. 2023: მსოფლიო თასი საფრანგეთს მისცეს "ორქოს ბურთის" (Ballon D'Or) დაჯილდოვების ოფიციალური ცერემონიალი 7 დეკემბერს გაიმართება. თუმცა, ესპანური გამოცემის Don Balon-ის მტკიცებით, კრიშტიანო რონალდომ უკვე იცის, რომ სწორედ იგი გახდება გამარჯვებული და აღნიშნულის შესახებ არგენტინელ სუპერვარსკვლავსაც აცნობა. ოქროს ბურთს მე მოვიგებ: რონალდომ მესის დაურეკა