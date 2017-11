მუნდიალის წილისყრას ლინეკერი და მარია წაიყვანენ: სხვები ჯერ უცნობია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali [4] => gari-linekeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188895 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali [4] => gari-linekeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188895 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali [4] => gari-linekeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali [4] => gari-linekeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188895) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21292,632,156,1986,1988) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188730 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-20 12:50:58 [post_date_gmt] => 2017-11-20 08:50:58 [post_content] => ზლატან იბრაჰიმოვიჩი ერთხელაც დაუბრუნდა მოედანს. 7-თვიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ, დიდმა შვედმა „იუნაიტედის“ ფორმა მოირგო და უმალ მაკრატელაც მოსცხო. ამასობაში, ესპანურ ლიგაში პაულინიო გამოდის პირველ პლანზე. ბრაზილიელს, რომელსაც სეზონის წინ ასხრად იგდებდნენ, ახლა თვით კრიშტიანო რონალდოზე მეტიც კი გააქვს. მეორე რონალდო, ნაღდი, ბრაზილიელი - ნახეთ, როგორ გვანან გოგონები, შეიძლება უფრო მეტადაც, ვიდრე თავად რონალდო გავს რონალდოს. [post_title] => ზლატანი დაბრუნდა, პაულინიო რონალდოს ჯობია და კიდევ ერთი რონალდო (კარიკატურა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zlatani-dabrunda-paulinio-ronaldos-jobia-da-kidev-erti-ronaldo-karikatura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 12:50:58 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 08:50:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188730 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 188683 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-20 12:26:26 [post_date_gmt] => 2017-11-20 08:26:26 [post_content] => ზუსტად 22 წლის წინ ჯიჯი ბუფონს იტალიის სერია ა-ში დებიუტი ქონდა. მაშინ მომავალი ლეგენდა „პარმას“ კარს იცავდა. ახალგაზრდა ბიჭმა პირველსავე შეხვედრაში არ გაუშვა გოლი. ის მატჩი 0:0 დასრულდა. ნახეთ ვინ თამაშობდა იმ დროინდელ „მილანში“ და თუ გნებავთ დღევანდელს შეადარეთ. სებასტიანო როსი; კრისტიან პანუჩი, ალესამდრო კოსტაკურტა, ფრანკო ბარეზი, პაოლო მალდინი; ზვონიმირ ბობანი, მარსელ დესაი, დემეტრიო ალბერტინი, სტეფანო ერანიო; რობერტო ბაჯო, ჯორჯ ვეა [post_title] => მილანი, რომლის წინააღმდეგ ბუფონმა სადებიუტო მატჩი ითამაშა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => milani-romlis-winaaghmdeg-bufonma-sadebiuto-matchi-itamasha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 12:26:26 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 08:26:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188683 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 188670 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-20 11:44:43 [post_date_gmt] => 2017-11-20 07:44:43 [post_content] => ცნობილმა ინტერნეტპორტალმა Transfermarkt-მა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის პოტენციური მონაწილეების სატრანსფერო ღირებულებები შეისწავლა და მომავალი ტურნირის ყველაზე ძვირადღირებული გუნდი დაასახელა. ეს გახლავთ ბრაზილიის ნაკრები, რომლის მოთამაშეთა საერთო ღირებულება 671.5 მილიონ ევროს შეადგენს. მეორე ადგილზე გავიდა ესპანეთის ნაკრები, რომელიც 643.5 ევროდ შეაფასეს. მესამე ადგილს იყოფენ საფრანგეთისა და გერმანიის ნაკრებები – 635.5 ევრო. და არგენტინა?.. არადა, დიბალა, აგუერო, იგუაინი, ლეო... [post_title] => ბრაზილია ყველაზე ძვირი გუნდია: სად ჩაიკარგა არგენტინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brazilia-yvelaze-dzviri-gundia-sad-chaikarga-argentina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 11:44:43 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 07:44:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188670 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188730 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-20 12:50:58 [post_date_gmt] => 2017-11-20 08:50:58 [post_content] => ზლატან იბრაჰიმოვიჩი ერთხელაც დაუბრუნდა მოედანს. 7-თვიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ, დიდმა შვედმა „იუნაიტედის“ ფორმა მოირგო და უმალ მაკრატელაც მოსცხო. ამასობაში, ესპანურ ლიგაში პაულინიო გამოდის პირველ პლანზე. ბრაზილიელს, რომელსაც სეზონის წინ ასხრად იგდებდნენ, ახლა თვით კრიშტიანო რონალდოზე მეტიც კი გააქვს. მეორე რონალდო, ნაღდი, ბრაზილიელი - ნახეთ, როგორ გვანან გოგონები, შეიძლება უფრო მეტადაც, ვიდრე თავად რონალდო გავს რონალდოს. [post_title] => ზლატანი დაბრუნდა, პაულინიო რონალდოს ჯობია და კიდევ ერთი რონალდო (კარიკატურა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zlatani-dabrunda-paulinio-ronaldos-jobia-da-kidev-erti-ronaldo-karikatura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 12:50:58 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 08:50:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188730 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1249 [max_num_pages] => 417 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2c08bb5df22f38e44503ecde51871c28 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )