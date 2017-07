მუშაობა მზის გულზე – რა მექანიზმები არსებობს სიცხეში მუშაობის რეგულაციისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => mushaobis-regulireba [2] => samushao-standarti-sickheshi [3] => sakanonmdeblo-baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143816 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => mushaobis-regulireba [2] => samushao-standarti-sickheshi [3] => sakanonmdeblo-baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143816 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => mushaobis-regulireba [2] => samushao-standarti-sickheshi [3] => sakanonmdeblo-baza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => mushaobis-regulireba [2] => samushao-standarti-sickheshi [3] => sakanonmdeblo-baza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143816) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,17005,17007,17006) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-05 15:49:50 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:49:50 [post_content] => მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება. რუსეთის საჯარისო დანაყოფმა ე.წ. სამხრეთ ოსეთის საზღვარი გუშინ კიდევ 500 მეტრით გადმოსწიეს და სოფელ ბერშუეთისა და სობისის მცხოვრებლების ნაკვეთში საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები ჩადგეს. რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ე. წ. საზღვრის მიმდებარედ საფორთიფიკაციო სამუშაოებს პერიოდულად ააქტიურებენ . ამჯერად რუსმა სამხედროებმა ქართული სოფლების განაპირას ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ნაკვეთებში ჩადგეს ბანერი და მოსახლეობა შესაძლოა, მოსავლის გარეშე დარჩეს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები - ჩილინდრიშვილები და ხოდელები რამდენიმე ჰექტარ სახნავ-სათეს ფართობზე ვეღარ შედიან. გასულ წელს, როდესაც ხოდელების ოჯახი მარცვლეულს თესავდა, ე.წ. მესაზღვრეებმა ოჯახის ორი წევრი დააკავეს და აღნიშნულ ფართობზე მუშაობა აუკრძალეს. მოგვიანებით კი, იმავე ადგილას ხის ბოძები დაამონტაჟეს და ჩილინდრიშვილების ოჯახს უკვე მოყვანილი ქერის მოსავლის აღების საშუალება არ მისცეს. 2008 წლის შემდეგ საქართველომ კონტროლი 151 დასახლებულ პუნქტზე დაკარგა. მას შემდეგ ე.წ. საზღვრის გადმოწევის და საოკუპაციო ზოლიდან ადამიანების გატაცების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. საოკუპაციო რეჟიმი ე.წ. საზღვრის გადმოწევას რკინის კონსტრუქციით, ბანერების ჩადგმით და მავთულხლართებით ცდილობს. ინციდენტები, როგორც წესი, ჟენევის მოლაპარაკებებს ან გალის და ერგნეთის სამმხრივ შეხვედრებს უსწრებს წინ. ამჯერადაც, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოში აცხადებენ, სოფელ ბერშუეთის შემთხვევა ერგნეთში 11 ივლისს ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე განიხილება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილიც ადასტურებს , რომ მსგავსი ინციდენტები იმდენად ხშირად ხდება, თითქმის ყველა საერთაშორისო შეხვედრის დღის წესრიგში მოსახლეობის სამეურნეო მიწებზე წვდომის საკითხი დგას. მინისტრი არ აკონკრეტებს, 2008 წლის შემდეგ დამატებით რა მანძილზე შემოიწია საოკუპაციო ხაზმა და ამბობს, რომ ნებისმიერი შემთხვევა, თუნდაც საქმე ერთი მაცხოვრებლის ტერიტორიას ეხებოდეს, სახელმწიფოსთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. რა მექანიზმები გააჩნია სახელმწიფოს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად, ამაზე ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ოკუპაციის პირობებში საქართველოს ერთადერთი მექანიზმი საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაა და სხვა პირდაპირი ძალა, აღუდგეს მცოცავ ოკუპაციას, არ გააჩნია. „ჩვენ ყველა მექანიზმს გავააქტიურებთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას დავეხმაროთ. ამჯერადაც გააქტიურდება ცხელი ხაზი. გარდა ამისა, გვაქვს ყოველდღიური კონტაქტი ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან . ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერის მობილიზება,“ - აცხადებს ციხელაშვილი. პოსტფაქტუმ საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაზე და მხოლოდ დიალოგის რეჟიმზე დაყრდნობა არასაკმარისად მიაჩნია ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძეს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი რუსეთთან დიალოგის რეჟიმის პარალელურად, სპეცსამსახურების გააქტიურებას მიიჩნევს აუცილებლად. „ძლიერ და საშიშ ოკუპანტთან დიალოგი მნიშვნელოვანია და იზოლაცია საქართველოსთვის გაცილებით ცუდი შედეგის მომტანი იქნება. ამიტომ ამ მხრივ ხელისუფლების პოზიცია სწორია. თუმცა, შეცდომაა საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტებისთვის კომფორტის შექმნა. წინა მთავრობას რადიკალურად არასწორი პოზიცია ჰქონდა, რუსეთის ლანძღვა და დიალოგის შეწყვეტა რამაც თავისი მძიმე, უარყოფითი შედეგები მოიტანა, მაგრამ იმავე პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობა და შეურაცხყოფა არავის შერჩებოდა და ეს ძალიან კარგად იცოდნენ. იცოდნენ, რომ სპეცსამსახურები ადეკვატურ პასუხს გასცემდნენ და თავის ადგილს მიუჩენდნენ ყველას. დღეს ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან და არაფრის არ ეშინიათ. მოქნილ დიპლომატიასთან ერთად ძლიერი სპეცსამსახურები უცილებელია,“ - აცხადებს შარაშენიძე . საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების, ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გარკვევისა და ოფიციალური განცხადებების პარალელურად, საოკუპაციო ზოლში მცხოვრები რიგითი ადამიანები კვლავ საკუთარი, ყოფითი პრობლემების წინაშე რჩებიან. გია ხოდელმა, წინა წლების მსგავსად, შესაძლოა, წელსაც ვერ შეძლოს უკვე დათესილი ქერის მოსავლის აღება და მთელი წელი საარსებო საშუალების გარეშე დარჩეს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => “ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან” - რას უპირისპირებს საქართველო მცოცავ ოკუპაციას? ზაფხული დადგა და დასვენება აქტუალური თემაა – ზღვაზე არანაკლებ პოპულარულია სამთო კურორტები და საქმიანი ადამიანებისთვის კი, თბილისთან ახლოს, აგარაკზე დასვენება. „ფორტუნა" დაინტერესდა, რა ფასად შეიძლება თბილისის შემოგარენში ბინის ქირაობა და რა პირობები ხვდებათ იქ დამსვენებლებს. ოქროყანა, ტაბახმელა, წავკისი, კოჯორი, კიკეთი, წყნეთი, მუხაწყარო... ეს ადგილები უკვე თბილისის ტერიტორიად ითვლება და სიახლოვის გამო, აქ დასვენება დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. აგარაკები და სახლები იმ შემთხვევაში, თუ აგარაკს ან ოთახებს სეზონურად დაიქირავებთ, მეპატრონეები ფასდაკლებებს აკეთებენ. როგორც „ფორტუნასთან" კომპანია myclient.ge–ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, გვანცა გუჯელაშვილმა, განაცხადა, თბილისთან ახლოს სახლებზე მოთხოვნა, სეზონის შესაბამისად, გაზრდილია. მისი თქმით, აგარაკების ან აგარაკებში ოთახების ქირაობა, ნორმალური პირობებით, 900 ლარიდანაა შესაძლებელი, ხოლო უფრო კომფორტული სახლების დაქირავება 1500 – 2000 ლარის ფარგლებში შეგიძლიათ. ეს ფასები თითქმის იდენტურია ყველა პოპულარულ დასასვენებელ ადგილას. „კოჯორში, ტაბახმელაში, წყნეთში... თითქმის ყველგან ამ დონეზეა ფასები არის, დაახლოებით, 200-ლარიანი განსხვავება. ეს ფასი მეტნაკლებად შეიძლება, მოალაპარაკებების საფუძველზე შეიცვალოს", – განაცხადა „ფორტუნასთან" გვანცა გუჯელაშვილმა. უძრავი ქონების ონლაინ სააგენტოში ასევე იძებნება ფეშენებელური აგარაკები, რომელთა ფასი 30 000 ლარიდან იწყება. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="143647,143513,143514,143512,143515"] სასტუმროები ამ ადგლებში ფეშენებელური სასტუმროების ნაკლებობაა, თუმცა არის გამონაკლისებიც. კომფორტულ 4–5-ვარსკვლავიან სასტუმროში, თბილისთან ახლოს, ერთი პერსონა, დაახლოებით, 100–დან 300 ლარამდე ჯდება (ნომრების მიხედვით). ასეთია, მაგალითად, "კოპალა" წყენთში. რაც შეეხება საოჯახი სასტუმროებს, ასეთები თბილისის შემოგარენში მრავლადაა და შესაბამისად, ფასებიც მრავალფეროვანია. ერთი პერსონის განთავსება საოჯახო სასტუმროში 35 ლარიდან იწყება და 60 ლარამდე ადის. [gallery link="file" ids="143543,143544,143564"] მოკლედ, თუ თბილისთან ახლოს დასვენებას გადაწყვეტთ, ამისთვის უამრავი ონლაინ სააგენტო არსებობს, რომლის მეშვეობითაც სახლსაც დაათვალიერებთ და მეპატრონესთან მოალაპარაკებებსაც გამართავთ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => დასვენება თბილისთან ახლოს: "მოთხოვნა აგარაკებზე გაზრდილია, ფასები კი 1000 ლარიდან იწყება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dasveneba-tbilistan-akhlos-motkhovna-agarakebze-gazrdilia-fasebi-ki-1000-laridan-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 10:44:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 06:44:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143499 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143091 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-03 15:06:46 [post_date_gmt] => 2017-07-03 11:06:46 [post_content] => მოლოდინითა და შიშით სავსე თვალებით, ქერათმიანი, საშუალო სიმაღლის გოგონა პატარა ჯიხურებს შორის ნერვიულად დადის, ხელში თეთრი ქაღალდი უჭირავს, თვალებს აქეთ-იქეთ აცეცებს და ტუჩებს იკვნეტს. მასთან ახლოს მდგომი ასაკიანი ქალბატონი გოგონას მოძრაობებს თვალს აყოლებს, ეღიმება, „ნერვიულობ, დედი?“ - ეკითხება. გოგონა საპასუხოდ იღიმება, დედა ახლოს მიდის, წარბებს ხელით უსწორებს. „ნუ გეშინია, მთავარია არ ინერვიულო,“ - ამშვიდებს დედა და შუბლზე კოცნის. გოგონას დედის სიტყვებზე რეაქცია არა აქვს და ჯიხურებს შორის სიარულს განაგრძობს, თან ცალი ხელით შუბლზე მომდგარ ოფლის წვეთებს იწმენდს. ქერა გოგონასგან განსხვავებით, ნერვიულობა არ ეტყობა იქვე, ხის ძირში, არხეინად ჩამომჯდარ ბიჭს, ხელში ტელეფონი უჭირავს, თავზე მდგომი ასაკიანი ქალბატონისა და მამაკაცის რჩევა-დარიგებები კი აშკარაა, ერთ ყურში შესდის და მეორედან გასდის... შეგონებებით დაღლილი ბიჭი ფეხზე დგება, „ხურდა მომე რა, წყალს ვიყიდი,“ - ეუბნება კაცს, რომელიც სულ რამდენიმე წამის წინ ჭკუას არიგებდა. მამაკაცი ჯიბიდან 2-ლარიანს იღებს, ბიჭს აწვდის და თან უკმაყოფილო სახით თავს აქეთ-იქეთ აქნევს. „სულ ტყუილად ველაპარაკებით ამ ვირიშვილს,“ - ეუბნება მის გვერდით მდგომ ქალბატონს. ბიჭის ადგილზე ჯდება, ჯიბიდან სიგარეტის კოლოფს იღებს, სიგარეტის ღერს ცეცხლს უკიდებს და თან ჯიხურთან წყლის საყიდლად მდგომ ბიჭს გაბრაზებულ მზერას არ აშორებს. თუ ერთხელ მაინც მსგავს სიტუაციაში მოხვედრილხართ, რთული გამოსაცნობი არ იქნება, სად შეიძლება, გადააწყდეთ ამდენ დაღლილ, იმედიან, არაფრისმთქმელ თუ შეშინებულ შვილებისა და მშობლების თვალებს - დიახ, დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ტექნიკური უნივერსიტეტის ეზო რკინის ჯებირებით არის შემოღობილი, რკინის ჯებირებით არის დაკეტილი ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის შესასვლელიც. მეტი უსაფრთხოებისთვის ეზოს შიგნით საპატრულო პოლიციის, სასწრაფო დახმარებისა და სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ეკიპაჟები დგანან. ეზოში ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე ჯიხურია ჩადგმული. როგორც ყოველ წელს, ამ წელსაც მოვაჭრეებს გადაუწყვეტიათ, გამოცდების ხარჯზე, რაც შეიძლება, მეტი მოგება ნახონ და 50-თეთრიან წყალს ორმაგ ფასში ყიდიან, დასიცხული და განერვიულებული ხალხი კი ზედმეტად გადახდილ თეთრებს არ დაეძებს და ჯიხურებთან ხალხის სიმრავლეა. ტექნიკური უნივერსიტეტის ეზო ხალხით არის სავსე, აბიტურიენტზე მეტი გულშემატკივარია. მოსწავლეები მშობლებთან, დედმამიშვილებთან, ბებია-ბაბუებთან, ნათესავებთან თუ მშობლების მეგობრებთან ერთად საგამოცდო რეგისტრაციის დაწყებას ელოდებიან. „დღეს ჩამოვედი სოფლიდან, ძმაკაცის ბავშვი ინსტიტუტში აბარებს და გამოცდა აქვს,“ – 40 წლამდე მამაკაცი ვიღაცას ტელეფონზე ესაუბრება და მეგობრის შვილის წარჩინებულ მოსწავლეობაზე სიამაყით საუბრობს. შვილიშვილით ამაყია მოხუცი ბებოც, რომელიც იქვე, ხის ძირშია ჩამომჯდარი და აშკარაა, ყველაზე მეტად ნერვიულობს. „ვნერვიულობ, აბა, როგორ? ცოცხალი ბიჭი კია, კარგად სწავლობდა, მაგრამ მაინც ვნერვიულობ,“ - ამბობს ბებია და წინ მდგომ შვილიშვილს სიამაყით უყურებს. თავად აბიტურიენტები ემოციებს სხვადასხვანაირად გამოხატავენ, - ზოგს ქცევებში ეტყობა ნერვიულობა, ზოგს თვალებში, ზოგი ნერვიულობის ნიადაგზე მუცელს იტკიებს, ზოგი მეხსიერებას უჩივის და წუწუნებს, რომ ყველაფერი დაავიწყდა. გამოცდაზე შემსვლელებში შეხვდებით ისეთებსაც, მშობლების დაჟინებული თხოვნით რომ აბარებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და არც საგამოცდო პროცესსა და არც შედეგებს მათთვის მნიშვნელობა არა აქვს. ეს მხოლოდ მშობლებს უნდათ, სხვების მსგავსად, მათ შვილსაც აუცილებლად ჰქონდეს დიპლომი. სანამ მე აბიტურიენტებისა და მათი გულშემატკივრების ემოციებს ვაკვირდები, 8 საათი გახდა და საგამოცდო რეგისტრაცია დაიწყო. აბიტურიენტებმა რკინის ჯებირთან გადაინაცვლეს და საკუთარ რიგს მოთმინებით ელოდებიან, მათგან განსხვავებით, მოთმინებისა არაფერი ეტყობათ მშობლებს. „კარგად დაფიქრდი და ისე დაწერე“, „არ იჩქარო, დრო ბევრი გაქვს“, „გამოცდიდან ადრე არ გამოხვიდე, თორემ მოგკლავ“, - ისმის მშობლების შეძახილები. აბიტურიენტები რკინის ჯებირს შიგნით შედიან და, როგორც იქნა, მშობლების შემაწუხებელ შეძახილებს თავს აღწევენ. ახლა უკვე საკუთარი თავის ბატონ-პატრონები მხოლოდ თვითონ არიან. ზედმეტ ნივთებს შენობის შესასვლელში მდგომ თაროებთან აბარებენ და რეგისტრაციის გავლამდე შემოწმებას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან გადიან. პატრულის თანამშრომლები აბიტურიენტებს იქვე მდგომ მაგიდებთან აგზავნიან. მაგიდებთან ახალგაზრდა გოგონები, წითელ მაისურებში გამოწყობილები სხედან, მათთან მისულ აბიტურიენტს საგამოცდო სექტორსა და ადგილს ეუბნებიან და მომღიმარი სახით წარმატებებს უსურვებენ. ბავშვები ყველა შემოწმების გავლის შემდეგ კიბეებისკენ მიდიან. რა ხდება იმ კიბეების ავლის შემდეგ, რომელსაც აბიტურიენტები სწრაფი ნაბიჯით ადიან, მხოლოდ მათთვის არის ცნობილი. ეზო კი ისევ გულშემატკივრებითაა სავსე. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა 4 საათის განმავლობაში გრძელდება. ამ 4 საათის განმავლობაში გულშემატკივრების ნაწილი ხის ძირში ჩამოჯდა, ნაწილი მანქანებში ჩასხდა, ნაწილი კი მზეში დგას, ოფლს ხელით იწმენდს და შენობის ფანჯრებს, სადაც, სავარაუდოდ, აბიტურიენტები უნდა ისხდნენ, დაჟინებული მზერით შეჰყურებს. დრო იწელება, სიცხე მატულობს, გამოცდის დაწყებიდან, დაახლოებით, საათნახევარი გავიდა და შენობის კართან პირველი აბიტურიენტი გამოჩნდა. ბიჭი ეზოში მდგარი ხალხისკენ კმაყოფილი სახით მოდის. მარტივი იყო, ყველაფერი კარგად დაწერა. ბიჭი რკინის ჯებირებთან მდგომი ხალხის შეკითხვებს მოკლედ პასუხობს და მიწისქვეშა გადასასვლელისკენ ბედნიერად აგრძელებს გზას. „ნეტა ესე მალე რა დაწერა?“, „რა ვიცი, კმაყოფილი კი ჩანდა,“ - ისმის სხვადასხვა კომენტარები. დროის გასვლასთან ერთად გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტების რიცხვი თანდათან მატულობს. გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტები გაოგნებული სახით იყურებიან, „რა ქენი,“ „როგორ დაწერე“, „რთული იყო“, - ესმით გარშემო. „ოღონდ ახლა თავი დამანებეთ“, - თითქმის ყველას სახეზე ერთსა და იმავეს წაიკითხავ. ერთნაირი პასუხებიც: „რთული არ იყო, კმაყოფილი ვარ“. ტექნიკური უნივერსიტეტის ეზოს აბიტურიენტები გულშემატკივრებთან ერთად ტოვებენ. 2 საათზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მეორე ნაკადის ბავშვებისთვის არის გამოცდა. უნივერსიტეტის ეზოში სხვა აბიტურიენტები სხვა გულშემატკივრებთან ერთად მოდიან, მხოლოდ სახეები იცვლება, ვითარება უცვლელია... გვანცა ბზიავა [gallery link="file" ids="143114,143112,143109"] [post_title] => ეროვნული გამოცდები დაიწყო - ძველი ჩვევები და ახალი მოლოდინები "უმაღლესში მოსახვედრად" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erovnuli-gamocdebi-daiwyo-dzveli-chvevebi-da-akhali-molodinebi-umaghlesshi-mosakhvedrad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 15:14:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 11:14:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143091 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-05 15:49:50 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:49:50 [post_content] => მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება. რუსეთის საჯარისო დანაყოფმა ე.წ. სამხრეთ ოსეთის საზღვარი გუშინ კიდევ 500 მეტრით გადმოსწიეს და სოფელ ბერშუეთისა და სობისის მცხოვრებლების ნაკვეთში საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები ჩადგეს. რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ე. წ. საზღვრის მიმდებარედ საფორთიფიკაციო სამუშაოებს პერიოდულად ააქტიურებენ . ამჯერად რუსმა სამხედროებმა ქართული სოფლების განაპირას ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ნაკვეთებში ჩადგეს ბანერი და მოსახლეობა შესაძლოა, მოსავლის გარეშე დარჩეს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები - ჩილინდრიშვილები და ხოდელები რამდენიმე ჰექტარ სახნავ-სათეს ფართობზე ვეღარ შედიან. გასულ წელს, როდესაც ხოდელების ოჯახი მარცვლეულს თესავდა, ე.წ. მესაზღვრეებმა ოჯახის ორი წევრი დააკავეს და აღნიშნულ ფართობზე მუშაობა აუკრძალეს. მოგვიანებით კი, იმავე ადგილას ხის ბოძები დაამონტაჟეს და ჩილინდრიშვილების ოჯახს უკვე მოყვანილი ქერის მოსავლის აღების საშუალება არ მისცეს. 2008 წლის შემდეგ საქართველომ კონტროლი 151 დასახლებულ პუნქტზე დაკარგა. მას შემდეგ ე.წ. საზღვრის გადმოწევის და საოკუპაციო ზოლიდან ადამიანების გატაცების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. საოკუპაციო რეჟიმი ე.წ. საზღვრის გადმოწევას რკინის კონსტრუქციით, ბანერების ჩადგმით და მავთულხლართებით ცდილობს. ინციდენტები, როგორც წესი, ჟენევის მოლაპარაკებებს ან გალის და ერგნეთის სამმხრივ შეხვედრებს უსწრებს წინ. ამჯერადაც, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოში აცხადებენ, სოფელ ბერშუეთის შემთხვევა ერგნეთში 11 ივლისს ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე განიხილება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილიც ადასტურებს , რომ მსგავსი ინციდენტები იმდენად ხშირად ხდება, თითქმის ყველა საერთაშორისო შეხვედრის დღის წესრიგში მოსახლეობის სამეურნეო მიწებზე წვდომის საკითხი დგას. მინისტრი არ აკონკრეტებს, 2008 წლის შემდეგ დამატებით რა მანძილზე შემოიწია საოკუპაციო ხაზმა და ამბობს, რომ ნებისმიერი შემთხვევა, თუნდაც საქმე ერთი მაცხოვრებლის ტერიტორიას ეხებოდეს, სახელმწიფოსთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. რა მექანიზმები გააჩნია სახელმწიფოს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად, ამაზე ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ოკუპაციის პირობებში საქართველოს ერთადერთი მექანიზმი საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაა და სხვა პირდაპირი ძალა, აღუდგეს მცოცავ ოკუპაციას, არ გააჩნია. „ჩვენ ყველა მექანიზმს გავააქტიურებთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას დავეხმაროთ. ამჯერადაც გააქტიურდება ცხელი ხაზი. გარდა ამისა, გვაქვს ყოველდღიური კონტაქტი ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან . ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერის მობილიზება,“ - აცხადებს ციხელაშვილი. პოსტფაქტუმ საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაზე და მხოლოდ დიალოგის რეჟიმზე დაყრდნობა არასაკმარისად მიაჩნია ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძეს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი რუსეთთან დიალოგის რეჟიმის პარალელურად, სპეცსამსახურების გააქტიურებას მიიჩნევს აუცილებლად. „ძლიერ და საშიშ ოკუპანტთან დიალოგი მნიშვნელოვანია და იზოლაცია საქართველოსთვის გაცილებით ცუდი შედეგის მომტანი იქნება. ამიტომ ამ მხრივ ხელისუფლების პოზიცია სწორია. თუმცა, შეცდომაა საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტებისთვის კომფორტის შექმნა. წინა მთავრობას რადიკალურად არასწორი პოზიცია ჰქონდა, რუსეთის ლანძღვა და დიალოგის შეწყვეტა რამაც თავისი მძიმე, უარყოფითი შედეგები მოიტანა, მაგრამ იმავე პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობა და შეურაცხყოფა არავის შერჩებოდა და ეს ძალიან კარგად იცოდნენ. იცოდნენ, რომ სპეცსამსახურები ადეკვატურ პასუხს გასცემდნენ და თავის ადგილს მიუჩენდნენ ყველას. დღეს ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან და არაფრის არ ეშინიათ. მოქნილ დიპლომატიასთან ერთად ძლიერი სპეცსამსახურები უცილებელია,“ - აცხადებს შარაშენიძე . საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების, ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გარკვევისა და ოფიციალური განცხადებების პარალელურად, საოკუპაციო ზოლში მცხოვრები რიგითი ადამიანები კვლავ საკუთარი, ყოფითი პრობლემების წინაშე რჩებიან. გია ხოდელმა, წინა წლების მსგავსად, შესაძლოა, წელსაც ვერ შეძლოს უკვე დათესილი ქერის მოსავლის აღება და მთელი წელი საარსებო საშუალების გარეშე დარჩეს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => “ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან” - რას უპირისპირებს საქართველო მცოცავ ოკუპაციას? 