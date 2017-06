მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქართველოდან ექსტრადირება ამ ეტაპზე ვერ მოხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soso-baratashvili [1] => mustafa-emre-chabuqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136775 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soso-baratashvili [1] => mustafa-emre-chabuqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136775 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12647 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soso-baratashvili [1] => mustafa-emre-chabuqi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soso-baratashvili [1] => mustafa-emre-chabuqi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136775) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16042,12647) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134204 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-25 18:21:22 [post_date_gmt] => 2017-05-25 14:21:22 [post_content] => ტერორისტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ბრალდებით, თბილისში დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი მმართველი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი დააკავეს. დღეს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას 3-თვიანი წინასაექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდა. თურქეთის მხარე მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობაში ადანაშაულებს. ბრალდებული ქართულ სასამართლოს სთხოვს, მისი თურქეთში ექსტრადირება არ განხორციელდეს. „არც საქართველოში და არც თურქეთში ნასამართლევი არ ვარ. ჩემს ცხოვრებაში პატარა დანაც არ მიტარებია. ახლა თურქეთში სამართლიანობა არ არსებობს და ვთხოვ, ქართულ მხარეს არ გადასცეს ჩემი თავი თურქეთს. არანაირი შეტყობინება არ ჩამბარებია, რომ მივსულიყავი საგამოძიებო უწყებაში“, - განაცხადა მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა დღევანდელ პროცესზე. თურქეთის ხელისუფლების ანგარიშსწორება ჩაბუქის ადვოკატი, სოსო ბარათაშვილი ბრალდებას არ ეთანხმება, მას აბსურდულს უწოდებს და შემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრებას გეგმავს. „თავად ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ამ ფაქტს თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ანგარიშსწორებას უკავშირებს. თურქულმა მხარემ მისი ექსტრადირება უკვე მოითხოვა. ჩაბუქს თურქეთში 10 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. მის ექსტრადირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად იუსტიციის მინისტრმა უნდა მიიღოს“, - განუცხადა ბარათაშვილმა „ფორტუნას“. ბრალდებას აბსურდულსა და სიცრუეს უწოდებს დემირელის სკოლის ერთ-ერთი პედაგოგი სოფო ნიკურაძეც. ის „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამ ფაქტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსა და ფეთჰულა გიულენს შორის დაპირისპირებას უკავშირებს, თუმცა განმარტავს, რომ დემირელის სკოლას გიულენთან არანაირი კავშირი არ აქვს. „სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ადამიანი შეიფაროს და მისი ექსტრადირება არ დაუშვას. ასევე ითქვა ჩვენს სკოლაზე, თითქოს საფრთხის შემცველია და ტერორისტულ ორგანიზაციასთან აქვს კავშირი, რაც რა თქმა უნდა, აბსურდია. ეს არის პოლიტიკური სარჩული. ამ გადაწყვეტილებით შეილახა, როგორც ამ ადამიანის, ასევე სკოლის, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების იმიჯი. ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, გაგრძელდება თუ არა სკოლის საქმიანობა. არის საფრთხე, სკოლამ ფუნქციონირება შეწყვიტოს, იმ მიზეზით, რომ თითქოს ამ სკოლაში ტერორისტები იზრდებიან“, - დასძინა სოფო ნიკურაძემ. სკოლა არ დაზარალდება დემირელის სკოლის მმართველის დაკავებას სკოლის ფუნქციონირებისთვის საფრთხის შექმნასთან ვერ აკავშირებს განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა. „არ მგონია, რომ ამ ადამიანის დაკავებამ სკოლის ფუნქციონირებას პრობლემა შეუქმნას და მეორე, დემირელის სკოლას ისეთივე მნიშვნელობა აქვს საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემისთვის, როგორც დანარჩენ 3 000 სკოლას“, - განაცხადა ჯეჯელავამ. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => არ გადამცეთ თურქეთს: დემირელის კოლეჯის მმართველი პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ar-gadamcet-turqets-demirelis-kolejis-mmartveli-politikur-devnaze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 18:21:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 14:21:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 104759 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-01-27 21:09:21 [post_date_gmt] => 2017-01-27 17:09:21 [post_content] => ე.წ. კაბელების საქმეზე დაკავებულები სასჯელაღსრულების დაწესებულებას უახლოეს საათებში დატოვებენ, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბრალდებულთა ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა განუცხადა. სასჯელაღსრულების მეთორმეტე დაწესებულებასთან იმყოფებიან კაბელების საქმეებზე დაკავებულთა ახლობლები და პარტია "თავისუფალი დემოკრატების" ლიდერები. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ე.წ. „კაბელების საქმეზე" მსჯავრდებული, თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები შეიწყალა განაცხადა მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა დღევანდელ პროცესზე. თურქეთის ხელისუფლების ანგარიშსწორება ჩაბუქის ადვოკატი, სოსო ბარათაშვილი ბრალდებას არ ეთანხმება, მას აბსურდულს უწოდებს და შემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრებას გეგმავს. „თავად ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ამ ფაქტს თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ანგარიშსწორებას უკავშირებს. თურქულმა მხარემ მისი ექსტრადირება უკვე მოითხოვა. ჩაბუქს თურქეთში 10 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. მის ექსტრადირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად იუსტიციის მინისტრმა უნდა მიიღოს“, - განუცხადა ბარათაშვილმა „ფორტუნას“. ბრალდებას აბსურდულსა და სიცრუეს უწოდებს დემირელის სკოლის ერთ-ერთი პედაგოგი სოფო ნიკურაძეც. ის „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამ ფაქტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსა და ფეთჰულა გიულენს შორის დაპირისპირებას უკავშირებს, თუმცა განმარტავს, რომ დემირელის სკოლას გიულენთან არანაირი კავშირი არ აქვს. „სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ადამიანი შეიფაროს და მისი ექსტრადირება არ დაუშვას. ასევე ითქვა ჩვენს სკოლაზე, თითქოს საფრთხის შემცველია და ტერორისტულ ორგანიზაციასთან აქვს კავშირი, რაც რა თქმა უნდა, აბსურდია. ეს არის პოლიტიკური სარჩული. ამ გადაწყვეტილებით შეილახა, როგორც ამ ადამიანის, ასევე სკოლის, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების იმიჯი. ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, გაგრძელდება თუ არა სკოლის საქმიანობა. არის საფრთხე, სკოლამ ფუნქციონირება შეწყვიტოს, იმ მიზეზით, რომ თითქოს ამ სკოლაში ტერორისტები იზრდებიან“, - 