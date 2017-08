მზად ვართ, მონაწილეობა მივიღოთ აღდგენით სამუშაოებში – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => vakhtang-yolbaia [2] => afkhazetis-avtonomiuri-mtavroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157136 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => vakhtang-yolbaia [2] => afkhazetis-avtonomiuri-mtavroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157136 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => vakhtang-yolbaia [2] => afkhazetis-avtonomiuri-mtavroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi [1] => vakhtang-yolbaia [2] => afkhazetis-avtonomiuri-mtavroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157136) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18621,18387,18620) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157101 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-25 16:42:02 [post_date_gmt] => 2017-08-25 12:42:02 [post_content] => სომეხმა მეხანძრეებმა საქართველოს ქალაქი ხანძრისგან გადაარჩინეს – ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას სომხური ონლაინ მედია. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ სომეხმა მეხანძრეებმა ქალაქ წაღვერში ხანძრის ლოკალიზება მოახდინეს. 22 აგვისტოს საქართველოში, რვა მეხანძრე - მაშველთა ბრიგადა და ერთი სახანძრო-სამაშველო მანქანა გამოაგზავნა, ასევე ერთი მობილური სასწრაფო დახმარების მანქანაც. თუმცა წაღვერში სომხეთიდან ჩამოსულ დამხმარე ძალასთან ერთად ქართველი მეხანძრეები, ცეცხლის გაჩენის დღიდან მუშაობენ. საქართველოს ხანძრის ჩაქრობაში სხვა მეზობელი ქვეყნებიც ეხმარებიან. ხანძარი ბორჯომში 20 აგვისტოს გაჩნდა. მისი სრულად ლოკალიზება, ამ დრომდე არ მომხდარა. [post_title] => სომხებმა საქართველოს ქალაქი ხანძრისგან იხსნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => somkhebma-saqartvelos-qalaqi-khandzrisgan-ikhsnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 16:42:02 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 12:42:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157101 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157055 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 16:23:46 [post_date_gmt] => 2017-08-25 12:23:46 [post_content] => „ისევე, როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს,“ - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა, ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მიზეზებთან დაკავშირებით დივერსიის ვერსიის საპასუხოდ განაცხადა. გიორგი მღებრიშვილმა გამოძიების დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას. ამასთან, მინისტრმა სახანძრო სამუშაოების მიმდინარეობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნება. ამასთან, მისი თქმით, მიმდინარეობს 24-საათიან რეჟიმში ხანძრის ქრობის სამუშაოები. [post_title] => ისევე, როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს - გიორგი მღებრიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iseve-rogorc-khandzris-qrobis-procesi-gamodziebac-intensiurad-mimdinareobs-giorgi-mghebrishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 16:23:46 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 12:23:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157055 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157027 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 16:22:56 [post_date_gmt] => 2017-08-25 12:22:56 [post_content] => „ჩნდება ცალკეული კერები, თუმცა წუხანდელთან შედარებით, საფრთხეები შემცირებულია,“ - ამის შესახებ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა, გიგლა აგულაშვილმა, განაცხადა. მინისტრის თქმით, დღეს დილიდან შეინიშნება პოზიტიური დინამიკა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, „თუმცა ამან თვითდამშვიდების უფლება არ უნდა მოგვცეს“. “კვლავ მობილიზებულია, როგორც მძიმე ტექნიკა, ასევე ავიაცია და ცოცხალი ძალა. პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ქარის ინტენსივობის მიხედვით ვერტმფრენის მიერ შესრულებული სამუშაო ხშირად არაეფექტურია იმიტომ, რომ საჭიროა ცოცხალი ძალით იმ კონკრეტული კერების საბოლოოდ დამუშავება-ჩაქრობა. სწორედ ამისთვის არის მობილიზებული ცოცხალი ძალა. დღეის მონაცემებით, 2500-მდე ადამიანია ჩართული. საჭიროების შემთხვევაში ძალა გაიზრდება“, - განაცხადა აგულაშვილმა. გარემოს დაცვის მინისტრმა მოსალოდნელ ამინდზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მცირე ზომის წვიმა არის მოსალოდნელი, რომელიც ცეცხლის ჩაქრობაში გადამწყვეტ როლს ვერ შეასრულებს. [post_title] => ჩნდება ცალკეული კერები, თუმცა საფრთხეები შემცირებულია - გიგლა აგულაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chndeba-calkeuli-kerebi-tumca-safrtkheebi-shemcirebulia-gigla-agulashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 16:22:56 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 12:22:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157027 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157101 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-25 16:42:02 [post_date_gmt] => 2017-08-25 12:42:02 [post_content] => სომეხმა მეხანძრეებმა საქართველოს ქალაქი ხანძრისგან გადაარჩინეს – ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას სომხური ონლაინ მედია. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ სომეხმა მეხანძრეებმა ქალაქ წაღვერში ხანძრის ლოკალიზება მოახდინეს. 22 აგვისტოს საქართველოში, რვა მეხანძრე - მაშველთა ბრიგადა და ერთი სახანძრო-სამაშველო მანქანა გამოაგზავნა, ასევე ერთი მობილური სასწრაფო დახმარების მანქანაც. თუმცა წაღვერში სომხეთიდან ჩამოსულ დამხმარე ძალასთან ერთად ქართველი მეხანძრეები, ცეცხლის გაჩენის დღიდან მუშაობენ. საქართველოს ხანძრის ჩაქრობაში სხვა მეზობელი ქვეყნებიც ეხმარებიან. ხანძარი ბორჯომში 20 აგვისტოს გაჩნდა. მისი სრულად ლოკალიზება, ამ დრომდე არ მომხდარა. [post_title] => სომხებმა საქართველოს ქალაქი ხანძრისგან იხსნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => somkhebma-saqartvelos-qalaqi-khandzrisgan-ikhsnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 16:42:02 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 12:42:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157101 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 95 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a6a942c4c39d4f8fda7383e0432e817d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )