“მზის ქალაქი” მადრიდის კინოფესტივალის საუკეთესო ფილმი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => mzis-qalaqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131082 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => mzis-qalaqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131082 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3123 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => mzis-qalaqi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => mzis-qalaqi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131082) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3123,15744) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130080 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-11 16:41:11 [post_date_gmt] => 2017-05-11 12:41:11 [post_content] => 7-18 ივნისს სიდნეის კინოფესტივალი 10 გამოჩენილ ევროპელ რეჟისორ ქალს უმასპინძლებს, რომელთა ფილმებიც უკვე არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია. ღონიძიება „ქალების ხმა კინოში" EFP-ს (European Film Promotion) მხარდაჭერით ტარდება. 10 გამოჩენილ ევროპელ ქალ რეჟისორს შორის, რომელთა ნამუშევრებსაც ავსტრალიური აუდიტორია, მედია და კინოინდუსტრიის წევრები იხილავენ, არის ქართველი რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე. გლურჯიძის ავტობიოგრაფიული დებიუტი „სხვისი სახლი" არაერთი კინოფესტივალის გამარჯვებული გახდა. ღონისძიება „შემოქმედებითი ევროპის" მედია პროგრამის და ევროკავშირის ფინანსური ხელშეწყობით მიმდინარეობს. ასევე, მხარდამჭერები არიან EFP-ს წევრი შემდეგი ორგანიზაციები: Austrian Films, ბრიტანული საბჭო, დანიის კინოინსტიტუტი, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, German Films, ICA / Portugal, Irish Film Board, მაკედონიის კინოსააგენტო, შვედეთის კინოინსტიტუტი და Swiss Films. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შედეგ ვებ გვერდს: www.efp-online.com [post_title] => „ქალების ხმა კინოში“ - სიდნეის კინოფესტივალი გამოჩენილ ქალ რეჟისორებს უმასპინძლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qalebis-khma-kinoshi-sidneis-kinofestivali-gamochenil-qal-redjisorebs-umaspindzlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 16:41:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 12:41:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130080 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128140 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-05 15:48:26 [post_date_gmt] => 2017-05-05 11:48:26 [post_content] => 26 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით გერმანია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს goEast მასპინძლობდა, სადაც ქართველი კინემატოგრაფისტები დაჯილდოვდნენ. ნანა ექვთიმიშვილსა და სიმონ გროსს პრიზი საუკეთესო რეჟისურისთვის გადაეცათ ფილმისთვის "ჩემი ბედნიერი ოჯახი". ფილმი ასევე დაჯილდოვდა კინოკრიტიკოსთა საერთაშორისო ფედერაციის ჯილდოთი "ფიპრესი". ფესტივალის ერთ-ერთი რჩეული გახდა კიდევ ერთი ქართული ფილმი "მზის ქალაქი". რატი ონელის დოკუმენტურ ნამუშევარს კულტურული მრავალფეროვნების ფედერალური უწყების პრიზი გადასცეს. წელს კინოფესტივალზე goEast არაერთი ქართული ფილმი იყო წარმოდგენილი. ფესტივალზე ასევე აჩვენეს პირველი ქართველი ქალი რეჟისორის, ნუცა ღოღობერიძის ფილმი "ბუბა", ლანა ღოღობერიძის ფილმი "რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე", ოთარ იოსელიანის "ზამთრის სიმღერა" და ნუცა ალქესი-მესხიშვილის ფილმი "ბედნიერება". [post_title] => ქართველი კინემატოგრაფისტების გამარჯვება კინოფესტივალზე GOEAST [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-kinematografistebis-gamarjveba-kinofestivalze-goeast [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 15:48:26 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 11:48:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128140 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125630 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 15:53:17 [post_date_gmt] => 2017-04-26 11:53:17 [post_content] => საფრანგეთში, მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალზე L'Ombre d'un court ანა ჩუბინიძის ანიმაციურმა ფილმმა "ჯიბის კაცი" ორი ჯილდო მოიპოვა: საუკეთესო სცენარი ახალგაზრდული ჟიურისაგან და ახალგაზრდა მაყურებლის პრიზი. "ჯიბის კაცი" პირველი ქართულ-ფრანგული კოპროდუქციაა ანიმაციაში. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის დახმარებით, სტუდიაში "კვალი XXI" და ფრანგულ სტუდია ფოლიმაჟში 10 თვის განმავლობაში იქმნებოდა. "ჯიბის კაცი" საერთაშორისო მაყურებლის წინაშე პირველად ნიუ-იორკის საბავშვო ფილმების ფესტივალზე საკონკურსო პროგრამაში წარსდგა. წარმატებული მსოფლიო პრემიერის შემდეგ კი მონრეალის კინოფესტივალზე 2 ჯილდოს მოპოვება შეძლო. ზაფხულში "ჯიბის კაცი" ანიმაციური ფილმების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი, ანსის საერთაშორისო ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. gnfc.ge [post_title] => კინოფესტივალზე L'OMBRE D'UN COURT ქართული ანიმაციური ფილმი "ჯიბის კაცი" 2 პრიზის მფლობელი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kinofestivalze-lombre-dun-court-qartuli-animaciuri-filmi-jibis-kaci-2-prizis-mflobeli-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 15:53:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 11:53:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125630 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130080 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-11 16:41:11 [post_date_gmt] => 2017-05-11 12:41:11 [post_content] => 7-18 ივნისს სიდნეის კინოფესტივალი 10 გამოჩენილ ევროპელ რეჟისორ ქალს უმასპინძლებს, რომელთა ფილმებიც უკვე არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია. ღონიძიება „ქალების ხმა კინოში" EFP-ს (European Film Promotion) მხარდაჭერით ტარდება. 10 გამოჩენილ ევროპელ ქალ რეჟისორს შორის, რომელთა ნამუშევრებსაც ავსტრალიური აუდიტორია, მედია და კინოინდუსტრიის წევრები იხილავენ, არის ქართველი რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე. გლურჯიძის ავტობიოგრაფიული დებიუტი „სხვისი სახლი" არაერთი კინოფესტივალის გამარჯვებული გახდა. ღონისძიება „შემოქმედებითი ევროპის" მედია პროგრამის და ევროკავშირის ფინანსური ხელშეწყობით მიმდინარეობს. ასევე, მხარდამჭერები არიან EFP-ს წევრი შემდეგი ორგანიზაციები: Austrian Films, ბრიტანული საბჭო, დანიის კინოინსტიტუტი, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, German Films, ICA / Portugal, Irish Film Board, მაკედონიის კინოსააგენტო, შვედეთის კინოინსტიტუტი და Swiss Films. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შედეგ ვებ გვერდს: www.efp-online.com [post_title] => „ქალების ხმა კინოში“ - სიდნეის კინოფესტივალი გამოჩენილ ქალ რეჟისორებს უმასპინძლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qalebis-khma-kinoshi-sidneis-kinofestivali-gamochenil-qal-redjisorebs-umaspindzlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 16:41:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 12:41:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130080 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 37 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0f204b1400855bdd5e6ca1f62f333580 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )