მზიურთან სასულიერო პირები შეიკრიბნენ და ფილმის ჩვენებას აპროტესტებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mziuri [1] => praidi [2] => martlmadidebel-mshobelta-kavshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132519 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mziuri [1] => praidi [2] => martlmadidebel-mshobelta-kavshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132519 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mziuri [1] => praidi [2] => martlmadidebel-mshobelta-kavshiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mziuri [1] => praidi [2] => martlmadidebel-mshobelta-kavshiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132519) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15869,2692,15868) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 42009 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-04-04 17:30:32 [post_date_gmt] => 2016-04-04 13:30:32 [post_content] => ახალი მზიური მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციურად დატვირთულ იქნება. 20 მაისს იქ სოციალური კაფე გაიხსნება. მალე დასრულდება ამფითეატრის მშენებლობაც. როგორც ცნობილია, პარკის ტერიტორიაზე განთავსებული სოციალური კაფე არაკომერციული ხასიათის იქნება და მისი მოგება მთლიანად პარკსა და სხვა სოციალურ-ინკლუზიურ პროექტებს მოხმარდება. პროექტ ”ახალი მზიურის” განვითარებისთვის მოქალაქეებისა და კომპანიებისგან 112 ათას ლარზე მეტი შეგროვდა. მზიურის პარკის კეთილმოწყობისთვის სარემონტო სამუშაოები ცოტა ხნის წინ დაიწყო და რამდენიმე თვეში დასრულდება. [post_title] => როგორი იქნება "ახალი მზიური" ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-iqneba-akhali-mziuri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-04 17:30:32 [post_modified_gmt] => 2016-04-04 13:30:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=42009 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 39047 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-03-22 10:29:46 [post_date_gmt] => 2016-03-22 06:29:46 [post_content] => ”ახალ მზიურში” განახლებული ამფითეატრი და სოციალური კაფე მაისის დასაწყისში გაიხსნება. როგორც „ფორტუნას“ „ახალი მზიურის“ პროექტის ავტორებმა განუცხადეს, პარკის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის, ტყე-პარკის, საგანმანათლებლო ცენტრის, სპორტული კომპლექსისა და საფეხმავლო ბილიკების მოსაწყობად სამუშაოები უკვე დაიწყო. მათი ინფორმაციით, პროექტის ”ახალი მზიური” განხორციელებისთვის მოქალაქებისგან და კომპანიებისგან 112 ათასი ლარი უკვე შეგროვდა, რაც ამფითეატრის და კაფეს შენობის აღდგენა-რეაბილიტაციას, ამფითეატრის გახმოვანებისთვის საჭირო ტექნიკურ აღჭურვას და კაფესთვის საჭირო თანამედროვე სტანდარტების ინვენტარის შეძენას მოხმარდა. თუმცა, პროექტის სისრულეში მოყვანისთვის, ჯერ კიდევ საჭიროა 38 ათასი ლარი, რომელიც კაფეს შიდა და გარე ინვენტარს და განათებას მოხმარდება. მათივე თქმით, პარკის ტერიტორიაზე უფასო ინტერნეტი იქნება ხელმისაწვდომი, რისთვისაც კომპანია ”სილქნეტმა” დაკაბელების სამუშაოები უკვე დაიწყო. ”კომპანია ცოტა ხნის წინ გახდა ჩვენი პროექტის მეგობარი და მზიურის ტერიტორიაზე დაკაბელების სამუშაოები დაიწყო. კომპანიის გადაწყვეტილებით, "სილქნეტი" ერთი წლის მანძილზე, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სრულიად უსასყიდლოდ მოემსახურება „ახალი მზიურის“ სოციალური კაფეს”, - განაცხადს ”ახალ მზიურიში”. "მზიურის" ტერიტორიაზე აგრეთვე დაგეგმილია გასართობი და სარეკრეაციო სივრცეების მოწყობა. [post_title] => ”ახალ მზიურში” განახლებული ამფითეატრი და სოციალური კაფე მაისში გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhal-mziurshi-ganakhlebuli-amfiteatri-da-socialuri-kafe-maisshi-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-03-22 10:29:46 [post_modified_gmt] => 2016-03-22 06:29:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=39047 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 16735 [post_author] => 8 [post_date] => 2015-12-12 15:03:34 [post_date_gmt] => 2015-12-12 11:03:34 [post_content] => თბილისის მერიამ მზიურში მდებარე ამფითეატრი და კაფეს შენობა ორგანიზაცია "მზიანს" სარგებლობის უფლებით გადასცა. დღეს თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსმა, კარლო ლაფერაძემ მზიურის პარკში "მზიანის" დამფუძნებელს, ფოტოგრაფ ანა გოგუაძეს სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობა გადასცა. მერიის წარმომადგენლების განცხადებით, თბილისის მერია კაფეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებასაც უზრუნველყოფს. პროექტი "ახალი მზიური" - ითვალისწინებს მზიურის ტერიტორიაზე სოციალური კაფეს და ამფითეატრის ამოქმედებას. პროექტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მოეწყობა პანდუსები და მოაჯირები. უსინათლოთათვის გაკეთდება სანიშნეები, მენიუსა და საინფორმაციო ბუკლეტებზე გამოყენებული იქნება ბრაილის შრიფტი. სმენის არმქონე პირთათვის გაკეთდება სპეციალური ნიშნები. რაც შეეხება ამფითეატრს, იგი საერთო სარგებლობის ობიექტად დარჩება და ორგანიზაცია "მზიანს" უფლება ექნება ინვესტორის დახმარებით, ჩაატაროს სარემონტო სამუშაოები. გარემონტებულ ამფითეატრში მოეწყობა კინოჩვენებები, კონცერტები, სპექტაკლები. სეზონის მიხედვით გაიმართება შემეცნებითი ღონისძიებები. პროექტის ფარგლებში "მზიური" ახალ სიცოცხლეს შეიძენს და მისი ტერიტორია ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. "ახალი მზიურის" იდეა "მზის ფესტივალის" დამაარსებელსა და ორგანიზატორს, ფოტოგრაფ ანა გოგუაძეს ეკუთვნის, სწორედ მან მიმართა მერიას განცხადებით და "მზიურში" არსებული კაფესა და ამფითეატრის უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემა ითხოვა. თბილისის მერიამ ვერეს ხეობისა და პარკი "მზიურის" მიმდებარე ტერიტორიის სარეკრეაციო ზონად გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო, ტერიტორიაზე ტყე-პარკის, საგანმანათლებლო ცენტრის, სპორტული კომპლექსის, ველოტრასებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა იგეგმება. 1970-იანი წლების მიწურულს პრესაში გამოქვეყნდა ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის სტატია "ოცნებას კაცი არ მოუკლავს". სტატიაში მწერალი მდინარე ვერეს ხეობაში ბავშვთა ქალაქის მშენებლობაზე ოცნებობდა. პარკის პროექტზე არქიტექტორთა მთელი ჯგუფი მუშაობდა. პარკი 1982 წელს გაიხსნა. [post_title] => მზიურში მდებარე ამფითეატრი და კაფეს შენობა ორგანიზაცია "მზიანს" სარგებლობის უფლებით გადაეცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mziurshi-mdebare-amfiteatri-da-kafes-shenoba-organizacia-mzians-sargeblobis-uflebit-gadaeca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-12 15:03:34 [post_modified_gmt] => 2015-12-12 11:03:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=16735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 42009 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-04-04 17:30:32 [post_date_gmt] => 2016-04-04 13:30:32 [post_content] => ახალი მზიური მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციურად დატვირთულ იქნება. 20 მაისს იქ სოციალური კაფე გაიხსნება. მალე დასრულდება ამფითეატრის მშენებლობაც. როგორც ცნობილია, პარკის ტერიტორიაზე განთავსებული სოციალური კაფე არაკომერციული ხასიათის იქნება და მისი მოგება მთლიანად პარკსა და სხვა სოციალურ-ინკლუზიურ პროექტებს მოხმარდება. პროექტ ”ახალი მზიურის” განვითარებისთვის მოქალაქეებისა და კომპანიებისგან 112 ათას ლარზე მეტი შეგროვდა. მზიურის პარკის კეთილმოწყობისთვის სარემონტო სამუშაოები ცოტა ხნის წინ დაიწყო და რამდენიმე თვეში დასრულდება. [post_title] => როგორი იქნება "ახალი მზიური" ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-iqneba-akhali-mziuri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-04 17:30:32 [post_modified_gmt] => 2016-04-04 13:30:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=42009 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a4e01fc037617c8e8bc250c5c193766c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )