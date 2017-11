ნაადრევი ქორწინების თემაზე შესრულებული ნახატი სამტრედიაში, გამგეობამ გადაღება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lia-ukleba [1] => samtredia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188316 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lia-ukleba [1] => samtredia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188316 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1194 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lia-ukleba [1] => samtredia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lia-ukleba [1] => samtredia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188316) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6963,1194) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177799 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-20 12:01:31 [post_date_gmt] => 2017-10-20 08:01:31 [post_content] => ქართულმა კომპანია შპს Imereti Greenery-მ საერთაშორისოდ აღიარებული ორგანიზაციის, GlobalGAP-ის სერთიფიცირება გაიარა. Imereti Greenery-ის ინფორმაციით, GlobalGAP-ის სერთიფიკატი კომპანიის აღიარებას გულისხმობს უმაღლესი ხარისხის საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების მიმართულებით. სერთიფიკატის გადაცემის ღონისძიებას ნიდერლანდების ელჩი საქართველოში ჯოს დოუმა და ”კარფურის” გენერალური დირექტორი ფილიპ პეგილანი დაესწრნენ. ნიდერლანდების ელჩმა საქართველოში და ”კარფურის” გენერალურმა დირექტორმა ხაზი გაუსვეს უსაფრთხო პროდუქტის და მდგრადი წარმოების მნიშვნელობას. ”საქართველომ ხელი მოაწერა ორმხრივ ხელშეკრულებას ევროსაბჭოს ქვეყნებში ექსპორტის შესაძლებლობის შესახებ, რაც თავის მხრივ ქმნის ვალდებულებას, რომ წარმოებული პროდუქტი უნდა შეესაბამებოდეს ევროსაბჭოს კვების პროდუქტების უსაფრთხოების სტანდარტებს. ქართველმა მიმწოდებლებმა მხოლოდ საუკეთესო ხარისხის პროდუქტი უნდა მიაწოდონ მომხმარებლებს“, -აღნიშნა ჯოს დოუმამ. ”მშენებარე ქართული, თანამედროვე სათბურები - მნიშვნელოვანია, მაგრამ შესაბამისობა ევრო სტანდარტებთან -კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართველი მომხმარებელი მეტად კრიტიკულია გემოს და ხარისხის მიმართ. ის პროდუქტი, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ჯანსაღია, გემრიელი და არ შეიცავს არანაირ საშიშ პესტიციდებს. ის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, დასტურდება GlobalGAP სერთიფიცირებით. ჩვენ მოვუწოდებთ ამ ინდუსტრიის სხვა კომპანიებს დაიცვან იგივე ევრო-სტანდარტები“, - განაცხადა დირკ ალევენმა. ცნობისთვის, ქართული კომპანია Imereti Greenery ქართულ-ჰოლანდიური საწარმოა, რომლის სათბური აგებულია ჰიდროფონურ სისტემაზე. ეს თანამედროვე მეთოდი მცენარის უნიადაგოდ მოყვანას გულისხმობს. სამტრედიაში 2 ჰექტარზე გაშენებულ სასათბურე მეურნეობაში ქართული ბოსტნეული ევროპული ტექნოლოგიების გამოყენებით მოჰყავთ. კომპანია დაფუძნებულია Georgian Fresh Holding B.V. ის მიერ (53.7%), რომლის მესაკუთრეები არიან: FoodVentures B.V, მ. ხაზარაძე, ბ. ჯაფარიძე, ბ. მეიერი და ლ. ბაღდავაძე 46.3%-ის მფლობელია სს. საპარტნიორო ფონდი. საქართველოსთვის ევროპა ოფიციალურად დასრულდა. „სამტრედიას" კი უნდოდა პრესტიჟისთვის მოეგო და ქვეყნისთვის სარეიტინგო ქულები მოეტანა, მაგრამ სამწუხაროდ არც აქედან გამოვიდა რამე. ჩვენმა ჩემპიონმა განმეორებითი მატჩიც წააგო - 0:1 და ასე უქულოდ კი არა, უგოლოდ დაასრულა ევროგამოსვლა. პირველი ტაიმი მოსაწყენი გამოდგა – "ყარაბაღი"თავს არ იკლავდა, "სამტრედია" ვერ თამაშობდა და ასე გაილია 45 წუთი. თუმცა, გოლი მაინც გავიდა: 22-ე წუთზე დონალდ გუერიემ საჯარიმო ეშმაკურად დაარტყა და ომარ მიგინეშვილი დარტყმულს ვერ გაუმკლავდა – 0:1. მეორე ტაიმში სურათი შეიცვალა და მასპინძლებმა რამდენჯერმე განახორციელეს მწვავე შეტევა. ყველაზე რეალური მომენტი გურამ სამუშიას მიეცა, რომელიც დავით რაჟამაშვილის ჩინებული პასით მეკარესთან პირისპირ დარჩა, თუმცა ვერ ივარგა. შემდეგ იყო მანჯგალაძემ კარს მცირედით ააცილა. ორ ეპიზოდში ნიკა სანდოხაძე ურტყამდა თავით სახიფათოდ. მოკლედ, ეს იყო და თამაში და ევროპაც მორჩა. საინტერესოა, რომ "დინამო არენაზე" აზერბაიჯანელი გულშემატკივრები უფრო მეტნი იყვნენ. "სამტრედია" – "ყარაბაღი" 0:1 (0:1) თბილისი, "დინამო არენა", 2 000 მაყურებელი "სამტრედია": მიგინეიშვილი; მჭედლიშვილი, სანდოხაძე, კასრაძე, ბალდე; მანჯგალაძე, დათუნაიშვილი; მარკოზაშვილი (სამუშია 58), რაჟამაშვილი, ინტერს გი (ნინუა 84); საბანაძე (ჯიქია 77) "ყარაბაღი": კანიბოლოცკი; მედვედევი, ჰუსეინოვი, რჟეჟიჩაკი, აგოლი; მიჩელი, გარაიევი, ალმეიდა (ამირგულიევივი 62); მადატოვი, ნდლოვუ (რამაზანოვი 70), გუერიე (ისმაილოვი 62) გოლები: 0:1 გურიე (22) გაფრთხილება: რაჟამაშვილი (53), სანდოხაძე (59) – ამირგულიევი (67), რამაზანოვი (88) სტატისტიკა – კარისკენ დარტყმები: 11 (4) – 6 (4) ბურთის ფლობა: 53%-47% კუთხურები: 7:3 თამაშგარე: 2:1 "თამაშით კმაყოფილი არ ვარ. როდესაც 0:6 წააგებ ორი მატჩის ჯამში, არაფერია სასაუბრო – გვაჯობა მეტოქემ და დამსახურებულად მოიგო. არ ვიყავით მზად "ყარაბაღის" ბარიერის დასაძლევად. გოლიც ვერ გავიტანეთ, მაგრამ ვფიქრობ, მინიმუმ ერთი გოლის გატანა, როგორც თბილისში, ისე ბაქოში შეგვეძლო. ვიტყოდი, რომ ორივე გუნდმა დღეს კარგად ივარჯიშა. სამწუხაროდ, ეს იმის გამო მოხდა, რომ პირველი შეხვედრა 0:5 წავაგეთ. ფეხბურთში მუდმივი არაფერია. დღეს აზერბაიჯანულ ფეხბურთს აქვს პროგრესი და იგებენ, მაგრამ მოვა დრო და ჩვენ გავიმარჯვეთ. ახლა კი, გილოცავთ წარმატებას", - განაცხადა „სამტრედიის" მწვრთნელმა გია ცეცაძემ. მოვა დრო და ჩვენც მოვიგებთ: სამტრედია ევროპისთვის მზად არ არის

საქართველოს ჩემპიონმა „სამტრედიამ" ევროსეზონის პირველი შეხვედრა აზერბაიჯანის უძლიერეს კლუბთან „ყარაბაღთან" 0:5 წაგებით გახსნა. საპასუხო შეხვედრა 18 ივლისს, თბილისში, დინამო არენაზე გაიმართება. რა აზრი აქვს?! თამაში, რომელიც ბაქოში, ტოფიკ ბახრამოვის სახელობის სტადიონზე გაიმართა, მასპინძელთა სრული უპირატესობით წარიმართა. გასაკვირია?! შარშანდელ ევროსეზონში - უეფას ევროპალიგა - სამტრედია აზერბაიჯანის მეორე კლუბს, „გაბალას" შეხვდა და მაშინაც დიდი ანგარიშით დამარცხდა - 1:5 სტუმრად და 2:1 შინ. ცუდად გადაგვეკიდნენ! ყარაბაღი - სამტრედია 5:0 11 ივლისი, ჩემპიონთა ლიგა - პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი. აზერბაიჯანი, ბაქო, ტოფიკ ბახრამოვი გოლები: 1:0 აფრან ისმაილოვი (10, პენ), 2:0 დინო ნდლოვუ (37), 3:0 დინო ნდლოვუ (45, პენ), 4:0 დონალდ გუერიე (83), 5:0 მიჩელი (90) სამტრედია: ომარ მიგინეიშვილი, ლაშა კასრაძე, ნიკა სანდოხაძე, გიული მანჯგალაძე, დავით რაჟამაშვილი (გიორგი ბერიაშვილი 69), თემურ მარკოზაშვილი, ნიკა საბანაძე, გიორგი მჭედლიშვილი, ბაკარ ბალდე, გიორგი დათუნაიშვილი (კაპ), გურამ სამუშია (დავით ჯიქია 64) გაფრთხილება: გიული მანჯგალაძე, ბაკარ ბალდე, გიორგი დათუნაიშვილი, გურამ სამუშია გია ცეცაძე: "მარცხი ჩვენი ბრალია და არა მსაჯების. მსაჯობაზე საუბარი არ მიყვარს. ასეთ ანგარიშს არ ველოდი. მეტოქე ძალიან ძლიერი იყო, თუმცა ვეცდებით, რომ კლუბის პრესტიჟი საპასუხო შეხვედრაში დავიცვათ. აზერბაიჯანში საკლუბო ფეხბურთი უმაღლეს დონეზეა. გაცილებით მაღალზე, ვიდრე ჩვენთან". გურბან გურბანოვი: ძალიან აგრესიულ გუნდს ვეთამაშეთ. მას შემდეგ რაც დავწინაურდით, მაინც მოგებისთვის თამაშობდნენ. მინდა ჩემი პატივისცემა გამოვხატო მეტოქის მიმართ. პირველი ტაიმი ძალიან რთული გამოდგა. მადლობა გულშემატკივრებს მხარდაჭერისთვის, ხოლო ხარვეზები გვქონდა, რომელიც უნდა აღმოვფხვრათ. ბახ-ბახ, ყარაბახ! აზერბაიჯანიდან სამტრედიას ევროპას არავინ ანახებს 