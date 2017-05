„ნაბიჯები, რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ერთობლივად გადადგამენ რეგიონის ბედს შეცვლის”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => rejep-taip-erdoghani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127362 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => rejep-taip-erdoghani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127362 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 368 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => rejep-taip-erdoghani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => rejep-taip-erdoghani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127362) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11817,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127299 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 16:11:17 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:11:17 [post_content] => "არავის საქმეში არ ვერევით ჩვენ და ნურც ნურავინ ჩაერევა ჩვენ საქმეში", – ამ შინაარსის განცხადება ამჯერად რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის. ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი სხვა ქვეყნების შიდა პოლიტიკურ საქმეებში არ ერევა და ასეთივე მოლოდინი აქვს ამ ქვეყნებისგან... თუმცა პუტინის თქმით, წლების განმავლობაში საპირისპირო ხდება: "მუდმივად ცდილობენ რუსეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევასა და გავლენის მოხდენას". პუტინის თქმით, ასეთი ჩარევის მცდელობები სხვადასხვა ორგანიზაციების ან პირდაპირ ქვეყნების მეშვეობით ხორციელდება. "ასეთი მცდელობები მავნებლობაა და არანაირ შედეგს არ გამოიღებს. ჩვენ სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა თავში აზრადაც კი არ მოგვსვლია", – განაცხადა პუტინმა სოჭში, პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართა, მასთან შეხვედრის შემდეგ. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრის ცენტრალური თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები იყო. როგორც რუსული გამოცემები წერენ, მოლაპარაკების დროს არც პუტინსა და არც მერკელს მთავარი პოზიციები არ შეუცვლიათ. შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ოდესაში უდანაშაულო ადამიანებს ცეცხლად წვავდნენ და ამის დავიწყების უფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას არ აქვს. მანვე აღნიშნა, რომ ამის გამო არავინ დასჯილა. პუტინის ამ შენიშვნას გერმანიის კანცლერისგან რეაქცია არ მოჰყოლია. მან უბრალოდ აღნიშნა, რომ ზავი აუცილებელია. რუსეთის პრეზიდეტმაც განაცხადა, რომ კონფლიქტურ რეგიონებსა და კიევს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს. მისი თქმით, ამის გარეშე უკრაინის კრიზისი ვერ გადაწყდება. მერკელმა შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ რუსეთი გერმანიის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია, "მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სირთულეები და ცვლილებებია გლობალურ ეკონომიკაში". "რუსეთი ცდილობს გერმანიასთან ურთიერთობა ურთიერთსარგებლიანობისა და პატივისცემის საფუძველზე ააშენოს", – განაცხადა პუტინმა საპასუხოდ. შეხვედრის შეფასებები – "ეს იყო რიგითი სამუშაო შეხვედრა" ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს რიგითი შეხვედრა იყო, რომელიც შესაძლოა, მერკელის იმიჯისთვის ძალიან სასარგებლოც იყოს. "მიუხედავად მსოფლიო მოლოდინისა, არაფერი სენსაციური და მნიშვნელოვანი არ მომხდარა. ორივე ლიდერი ცდილობდნენ ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის პირველი ნაბიჯების გადადგმას ეს იყო. ეს იყო რიგითი სამუშაო პროცესი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მერკელისთვის, რომელიც სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნებს მართავს. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მერკელს შეუძლია წარსდგეს როგორც "მსოფლიოში პირველი კლასის დიპლომატი", რომელსაც შეუძლია მსოფლიოს ყველა ლიდერთან საუბარი", – განაცხადა გერმანულ რუსული ფორუმის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა. ექსპერტები შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრას ორ თვეში გერმანიაში, ჰამბურგში ელოდებიან, სადაც სამიტზე ჩასვლას გეგმავენ, როგორც მერკელი და პუტინი ასევე, ამერიკის პრეზდენტი დონალდ ტრამპი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და ჩინეთის ლიდერი. ექსპერტები ამბობენ, რომ ორ თვეში მსოფლიო და ევროპული პოლიტიკის ახალი ფურცელი გადაიშლება. იხილეთ ასევე ჩვენი სტატია: პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ? – ლიდერები შესაძლოა ერთმანეთს ზაფხულში შეხვდნენ "პრეზიდენტი ტრამპი და პუტინი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ სირიაში "წამება" უკვე ძალიან დიდი ხანია გრძელდება და ორივე მხარემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ძალადობა დაასრულოს. საუბარი იყო ძალიან პოზიტიური, განიხილებოდა უსაფრთხოება, კონკრეტულ ზონებში ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება და ა.შ." რას ამბობენ კრემლში? კრემლში ამბობენ, რომ ორივე მხარე ცეცხლის შეწყვეტისთვის მოქმედებების გაძლიერებაზე შეთანხმდა. "ჩვენი მიზანია სირიის კონფლიქტის მოგვარებისთვის რეალური პირობები შეიქმნას" განცხადებებში არ არის აღნიშნული განიხილეს თუ არა ლიდერებმა სატელეფონო საუბრის დროს, სარაკეტო დარტყმები. კრემლის განცხადებაში აღნიშნულია ლიდერების შესაძლო შეხვედრის შესახებ, ხოლო თეთრი სახლის განცხადებაში, ამაზე მინიშნებები არ არის. ლიდერებმა ასევე, განიხილეს როგორ უნდა გაუმკლავდნენ სამხრეთ კორეაში არსებულ ძალიან საშიშ სიტუაციას. [caption id="attachment_127230" align="aligncenter" width="624"] სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წელს დაიწყო[/caption] აშშ–მ გასული თვიდან სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზაზე სარაკეტო თავდასხმები განახორციელა. თავდასხმები მას შემდეგ დაიწყო რაც სირიის ხელისუფლებამ (სავარაუდოდ) ქიმიური იარაღი გამოიყენა, რასაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ფაქტს აშშ–ს პრეზიდენტმა არაჰუმანური უწოდა და მოქმედება დაიწყო, ხოლო ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებას ქიმიური იარაღი არ გამოიუენებია. თამთა უთურგაშვილი ვლადიმერ პუტინი: "რუსეთი არ ერევა სხვა ქვეყნების შიდაპოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ასეთ მცდელობებს თავად განიცდის"

რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, რუსეთი არ ერევა სხვა ქვეყნების შიდაპოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ასეთ მცდელობებს თავად განიცდის. ამის შესახებ პუტინმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. „თვალს ვადევნებთ პირდაპირ საწინააღმდეგოს, მრავალი წლის განმავლობაში როგორ ცდილობენ გავლენა მოახდინონ რუსეთის შიდაპოლიტიკურ პროცესებზე როგორც ე.წ. არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით და პირდაპირაც. ჩვენ არასოდეს მოგვსვლია თავში აზრად ჩავრეულიყავით სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში", - განაცხადა პუტინმა. "ასეთი მცდელობები მავნებლობაა და არანაირ შედეგს არ გამოიღებს. ჩვენ სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა თავში აზრადაც კი არ მოგვსვლია", – განაცხადა პუტინმა სოჭში, პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართა, მასთან შეხვედრის შემდეგ. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრის ცენტრალური თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები იყო. როგორც რუსული გამოცემები წერენ, მოლაპარაკების დროს არც პუტინსა და არც მერკელს მთავარი პოზიციები არ შეუცვლიათ. შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ოდესაში უდანაშაულო ადამიანებს ცეცხლად წვავდნენ და ამის დავიწყების უფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას არ აქვს. მანვე აღნიშნა, რომ ამის გამო არავინ დასჯილა. პუტინის ამ შენიშვნას გერმანიის კანცლერისგან რეაქცია არ მოჰყოლია. მან უბრალოდ აღნიშნა, რომ ზავი აუცილებელია. რუსეთის პრეზიდეტმაც განაცხადა, რომ კონფლიქტურ რეგიონებსა და კიევს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს. მისი თქმით, ამის გარეშე უკრაინის კრიზისი ვერ გადაწყდება. მერკელმა შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ რუსეთი გერმანიის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია, "მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სირთულეები და ცვლილებებია გლობალურ ეკონომიკაში". "რუსეთი ცდილობს გერმანიასთან ურთიერთობა ურთიერთსარგებლიანობისა და პატივისცემის საფუძველზე ააშენოს", – განაცხადა პუტინმა საპასუხოდ. შეხვედრის შეფასებები – "ეს იყო რიგითი სამუშაო შეხვედრა" ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს რიგითი შეხვედრა იყო, რომელიც შესაძლოა, მერკელის იმიჯისთვის ძალიან სასარგებლოც იყოს. "მიუხედავად მსოფლიო მოლოდინისა, არაფერი სენსაციური და მნიშვნელოვანი არ მომხდარა. ორივე ლიდერი ცდილობდნენ ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის პირველი ნაბიჯების გადადგმას ეს იყო. ეს იყო რიგითი სამუშაო პროცესი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მერკელისთვის, რომელიც სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნებს მართავს. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მერკელს შეუძლია წარსდგეს როგორც "მსოფლიოში პირველი კლასის დიპლომატი", რომელსაც შეუძლია მსოფლიოს ყველა ლიდერთან საუბარი", – განაცხადა გერმანულ რუსული ფორუმის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა. ექსპერტები შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრას ორ თვეში გერმანიაში, ჰამბურგში ელოდებიან, სადაც სამიტზე ჩასვლას გეგმავენ, როგორც მერკელი და პუტინი ასევე, ამერიკის პრეზდენტი დონალდ ტრამპი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და ჩინეთის ლიდერი. ექსპერტები ამბობენ, რომ ორ თვეში მსოფლიო და ევროპული პოლიტიკის ახალი ფურცელი გადაიშლება. იხილეთ ასევე ჩვენი სტატია: პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ? – ლიდერები შესაძლოა ერთმანეთს ზაფხულში შეხვდნენ [post_title] => პუტინი თავს იმართლებს: არავის საქმეში არ ვერევით ჩვენ და ... 