”ნაციონალური მოძრაობა” თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => archevnebis-meore-turi [2] => politsabchos-skhdoma [3] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179548 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => archevnebis-meore-turi [2] => politsabchos-skhdoma [3] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179548 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => archevnebis-meore-turi [2] => politsabchos-skhdoma [3] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => archevnebis-meore-turi [2] => politsabchos-skhdoma [3] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179548) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,5271,341,10001) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179554 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-23 19:50:49 [post_date_gmt] => 2017-10-23 15:50:49 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის” მიერ მერების არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმის მიუხედვად, ქუთაისსა და მარტვილში არჩევნების მორიგი რაუნდი მაინც გაიმართება. შესაბამისად, საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, მეორე ადგილზე გასული „ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატები საარჩევნო ბიულეტენებში მაინც იქნებიან წარმოდგენილი. ”საარჩევნო კოდექსის” მიხედვით, კანდიდატს უფლება აქვს, თავისი კანდიდატურა კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 12 დღისა მოხსნას, რისთვისაც მან სათანადო განცხადებით შესაბამის საარჩევნო კომისიას უნდა მიმართოს, მაგრამ წესი არჩევნების მეორე ტურზე არ ვრცელდება. როგორც ცნობილია, „ნაციონალური მოძრაობა“ ქუთაისისა და მარტვილის მერის არჩევნების მეორე ტურში გავიდა. მათმა კანდიდატებმა „ქართული ოცნების“ კანდიდატების შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავეს, თუმცა პარტიამ დღეს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარი თქვა. [post_title] => ”ნაციონალური მოძრაობის” უარის მიუხედავად, ქუთაისსა და მარტვილში მეორე ტური მაინც გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacmodzraobis-gadawyvetilebis-miukhedavad-qutaissa-da-martvilshi-meore-turi-mainc-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 19:51:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 15:51:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179425 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 17:23:29 [post_date_gmt] => 2017-10-23 13:23:29 [post_content] => "სამაგიდო სიების თემა პრაქტიკაშიც და კანონის დონეზეც უნდა გასწორდეს,“ - ეს განცხადება იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმა, უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მინისტრმა თვითმმართველობის არჩევნების დროს დაფიქსირებული დარღვევებიდან პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან სამაგიდო სიებზე წვდომაზე გაამხვილა ყურადღება. „სამაგიდო სიებზე პარტიების წარმომადგენლებს, განურჩველად იმისა, იყო ეს ოპოზიცია თუ მმართველი პარტიის წარმომადგენელი, ჰქონდათ ზოგიერთ უბანზე წვდომა. ამას, ალბათ, საკანონმდებლო დარეგულირება დასჭირდება. ამის პარალელურად, მე არ ვეთანხმები იმას, რომ პოლიტიკური აქტივიზმი უნდა ასევე, აიკრძალოს უბანთან მიმდებარე ქუჩებზე თუ ტელეფონით ამომრჩეველთან დაკავშირება,“ - განაცხადა თეა წულუკიანმა. [post_title] => სამაგიდო სიების თემა პრაქტიკაშიც და კანონის დონეზეც უნდა გასწორდეს - თეა წულუკიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samagido-siebis-tema-praqtikashic-da-kanonis-donezec-unda-gaswordes-tea-wulukiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 17:23:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 13:23:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179425 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179413 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 17:22:29 [post_date_gmt] => 2017-10-23 13:22:29 [post_content] => "პოლიტიკაში არადეკლარირებული ფული არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა. "ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ, სამწუხაროდ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს იმაში, რომ იყო პასიური. ობიექტური მიზეზები ჰქონდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რის გამოც ვერ ხერხდებოდა არადეკლარირებული თანხების კონტროლი. თუმცა, ეს არის გამოწვევა და ამ გამოწვევას ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვებრძოლოთ," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მათ დასკვნებს და რეკომენდაციებს ყურადღებით გაეცნობა, თუმცა, როგორც კობახიძე აღნიშნავს, საერთო ჯამში არჩევნებმა ჩაიარა სამართლიან გარემოში. მისი განცხადებით, აქტივისტების მიერ მხარდამჭერების მობილიზება არჩევნებში ჩვეულებრივი მოვლენაა. "მთავარია, რომ ამ დროს არ იყოს გამოყენებული არასამართლებრივი ფორმები და მკაცრად იყო გაფრთხილებული თითოეული აქტივისტი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოროტად არ უნდა გამოეყენებინათ თავიანთი სადამკვირვებლო უფლებამოსილებები. მათ შორის, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოეხდინათ ისეთი ინფორმაციის აღნუსხვა, როგორიც არის პირადი ნომრები და ა.შ.“ - აცხადებს ირაკლი კობახიძე. [post_title] => პოლიტიკაში არადეკლარირებული ფული პრობლემაა - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => politikashi-aradeklarirebuli-fuli-problemaa-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 17:22:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 13:22:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179413 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179554 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-23 19:50:49 [post_date_gmt] => 2017-10-23 15:50:49 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის” მიერ მერების არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმის მიუხედვად, ქუთაისსა და მარტვილში არჩევნების მორიგი რაუნდი მაინც გაიმართება. შესაბამისად, საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, მეორე ადგილზე გასული „ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატები საარჩევნო ბიულეტენებში მაინც იქნებიან წარმოდგენილი. ”საარჩევნო კოდექსის” მიხედვით, კანდიდატს უფლება აქვს, თავისი კანდიდატურა კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 12 დღისა მოხსნას, რისთვისაც მან სათანადო განცხადებით შესაბამის საარჩევნო კომისიას უნდა მიმართოს, მაგრამ წესი არჩევნების მეორე ტურზე არ ვრცელდება. როგორც ცნობილია, „ნაციონალური მოძრაობა“ ქუთაისისა და მარტვილის მერის არჩევნების მეორე ტურში გავიდა. მათმა კანდიდატებმა „ქართული ოცნების“ კანდიდატების შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავეს, თუმცა პარტიამ დღეს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარი თქვა. [post_title] => ”ნაციონალური მოძრაობის” უარის მიუხედავად, ქუთაისსა და მარტვილში მეორე ტური მაინც გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacmodzraobis-gadawyvetilebis-miukhedavad-qutaissa-da-martvilshi-meore-turi-mainc-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 19:51:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 15:51:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 249 [max_num_pages] => 83 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 37f4db1818ccb22967bff55f86f19fec [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )