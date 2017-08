ნაცრად ქცეული ბორჯომის ხეობა – დღე მეშვიდე (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => borjomis-khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157263 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => borjomis-khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157263 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2245 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => borjomis-khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => borjomis-khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157263) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18459,2245) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156471 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 11:51:52 [post_date_gmt] => 2017-08-24 07:51:52 [post_content] => ბორჯომში ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხეობაში ხანძრის გავრცელების საშიშროება ისევ რჩება და მეხანძრე-მაშველები მუშაობას კვლავ განაგრძობენ. უწყების ინფორმაციით, ამ დროისთვის ბორჯომის ხეობაში 1500 ადამიანი მუშაობს, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ქართული და ასევე მეზობელი ქვეყნების გამოგზავნილი, ჯამში, 6 ვერტმფრენი და 1 თურქული თვითმფრინავი. „ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა, გარკვეულ მონაკვეთებზე კვლავ რჩება ხანძრის გავრცელების საშიშროება. მაშველი-მეხანძრეები, მეტყევეები, პოლიციელები, მუშაობას 24-საათიან რეჟიმში აგრძელებენ. გაჭრილია ხანძრის კერებთან მისასვლელი გზებიც,“ - ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. ბორჯომში ხანძრის გავრცელების საშიშროება კვლავ არის

გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი გოგა ხაჩიძე, პრემიერის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბორჯომის ტყე აღდგება. ხაჩიძის თქმით, თუ მართლა სურთ ტყის აღდგენა და ეს ხალხის სენტიმენტებზე თამაში არ არის, მაშინ ტერიტორია აუცილებლად უნდა შემოიღობოს. ნიადაგის აღდგენას კი ამ ადგილზე წლები დასჭირდება. "იქ სადაც დღესაც ხანძარია, ნაყოფიერი ნიადაგის (ჰუმუსის) ფენა ძალზედ თხელია. ხანძრის შედეგად ეს ფენა ნადგურდება და მის აღდგენას ბუნებრივ პირობებში წლები სჭირდება. შესაბამისად ასეთ ნიადაგზე რამის დარგვა და მის გახარებაზე ზრუნვა გადაყრილი დრო და ენერგიაა. თუ მართლა გვინდა, ამ გადამწვარი ტყის შეძლებისდაგვარად სწრაფი აღდგენა და არა უბრალოდ ადამიანების სენტიმენტებზე თამაში, მაშინ აღნიშნული ტერიტორია უნდა შემოიღობოს და მაქსიმალურად შეიზღუდოს მოძრაობა, ტრანსპორტის, ადამიანების, პირუტყვის... ასეთ რელიეფზე დამწვარი ხეების გამოტანა და ნახანძრალის დასუფთავებაც კი არ შეიძლება. ასეთ დროს ბევრი მოძრაობა კიდევ უფრო აზიანებს ისედაც გამომწვარ ნიადაგს და ფიზიკურად შეიძლება ჩამოირეცხოს/ჩამომეწყერდეს. ასე რომ, თუ ბორჯომში დამწვარი ტყის აღდგენა გვინდა, უნდა შემოვღობოთ და ვაცადოთ, ნიადაგ-წარმოქმნის პროცესი დაიწყოს, თავი აღიდგინოს, სიცოცხლე დაიბრუნოს... ამის შემდეგ, უკვე შესაძლებელი გახდება, ნერგების ფრთხილად შეტანაც. სხვა დანარჩენი, საკუთარი თავის, ან სხვის მოტყუებაა. ტყუილი და პოპულიზმი კი, მაგ კონკრეტულმა ადგილმა საკმაოდ ნახა, წინა ხანძრიდან დღემდე. ეს რეკომენდაციები ბევრჯერ მაქვს მოსმენილი ქართველი და უცხოელი სპეციალისტებისგან და პირადადაც დარწმუნებული ვარ ამ გზის სისწორეში", - წერს გოგა ხაჩიძე სოციალურ ქსელში. "ბორჯომში ნიადაგის აღდგენას წლები დასჭირდება"

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სტიქიის ზონაში, ჰაერის ხარისხი შემოწმდა და მისი ყველა კომპონენტი ზღვრულად დასაშვები ნორმების შესაბამისობაშია," - ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდნენ, სადაც სტიქიის ზონების მიმდებარე სოფლებში, კერძოდ, ცემში, სადგერში, დაბაში, წაღვერში, ტბასა და ყვიბისში, ასევე, დაბა ბაკურიანსა და ქალაქ ბორჯომში ჰაერის ხარისხის კვლევა განახორციელეს. „კვლევების შედეგად გაიზომა ჰაერში მყარი შეწონილი ნაწილაკები, აზოტის დიოქსიდი და ნახშირჟანგი. აღნიშნული კვლევების შედეგად ყველა კომპონენტი ზღვრულად დასაშვები ნორმების შესაბამისობაშია," - ნათქვამია ინფორმაციაში. როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, ჰაერის ხარისხის შემოწმება სტიქიის ზონის მიმდებარედ, სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში ჰაერის ხარისხი ნორმების შესაბამისობაშია - გარემოს ეროვნული სააგენტო ბორჯომში ხანძრის გავრცელების საშიშროება კვლავ არის