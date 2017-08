ნაფეტვრებში ხანძარი ლოკალიზებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-nafetvrebshi [2] => davit-gelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158796 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-nafetvrebshi [2] => davit-gelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158796 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8838 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-nafetvrebshi [2] => davit-gelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-nafetvrebshi [2] => davit-gelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158796) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18761,18760,8838) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158746 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 17:11:03 [post_date_gmt] => 2017-08-31 13:11:03 [post_content] => ხანძარია ნაფეტვრებში. ინფორმაციას სამაშველო სამსახურში ადასტურებენ. უწყების ცნობით, ხანძრის ჩაქარობად ადგილზე 4 სახანძრო-სამაშველო მანქანა მუშაობს. ცეცხლი ბალახს და ბუჩქებს უკიდია. ჯერჯერობით უცნობია, რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. ხანძარი ნაფეტვრებში - ადგილზე 4 სახანძრო-სამაშველო მანქანა მუშაობს

ხანძარია ამ წუთებში თუშეთში, სოფელ თვალივთან ახლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც, რამდენიმე დღის წინ ცეცხლის კერა გაჩნდა. როგორც სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, "ფორტუნასთან" განაცხადა, ცეცხლი ბალახს უკიდია. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო ბრიგადა, ხანძრის ლოკალიზება ჯერ-ჯერობით ვერ ხერხდება. [gallery link="file" size="large" ids="157293,157284"]

ხანძარია თუშეთში- ცეცხლი ბალახს უკიდია აღაიანში ხანძარი ლოკალიზებულია

სოფელ აღაიანში ხანძარი ლოკალიზებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, დამწვარია 6 ჰექტარი მიწის ფართობი,როგორც კერძო ტერიტორია ასევე მინდორი. განადგურებულია ბუჩქნარი და ხეები. როგორც "ფორტუნას" საგანგებოს სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს - ადგილზე მობილიზებულია 40-მდე მაშველი და ამ ეტაპზე მეხანძრეები ცალკეულ კერებს აქრობენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ხანძარი ნაფეტვრებში - ადგილზე 4 სახანძრო-სამაშველო მანქანა მუშაობს