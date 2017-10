ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ ტყის მცველის განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული დამნაშავედ სცნო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => braldebuli [3] => tyis-mcveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171033 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => braldebuli [3] => tyis-mcveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171033 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => braldebuli [3] => tyis-mcveli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => patimroba [2] => braldebuli [3] => tyis-mcveli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171033) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6628,1413,285,19877) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170610 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 14:58:55 [post_date_gmt] => 2017-10-03 10:58:55 [post_content] => კობა დავითაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაკითხვაზე იმყოფება. დავითაშვილი მისი ცემის საქმეზე, სადაც იუსტიციის ყოფილი მინისტრი, ზურაბ ადეიშვილია ბრალდებული, ეტლით მიიყვანეს. როგორც დავითაშვილმა აღნიშნა, ნერვიულობის ნიადაგზე რამდენიმე მძიმე დაავადება აქვს. რაც შეეხება მისი ცემის საქმეს, დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ 2007 წლის ნოემბრის აქციების მიმდინარეობისას, მისი გატაცება და ცემა მიხეილ სააკაშვილის დავალებით, პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით განხორციელდა. „ეს იყო თავდასხმა ნახევრად სამხედრო ფორმაში გადაცმული ადამიანების მხრიდან, რომლებიც სახეს არ მალავდნენ. ეს არ იყო არც დაკავება, არც დაპატიმრება. ეს იყო პირდაპირ თავდასხმა. მათ ჰქონდათ გასაშლელი ლითონის ხელკეტები, რომლითაც ყოველგვარი განმარტების გარეშე დამესხნენ თავს. როდესაც შევეცადე, მათთვის რამე ამეხსნა, არ მომცეს ამის საშუალება. ძირს დამაგდეს და ათზე მეტი კაცი მირტყამდა,“ - განაცხადა კობა დავითაშვილმა დაკითხვის დაწყებამდე. [post_title] => კობა დავითაშვილი სასამართლოში დაკითხვაზე ეტლით მიიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => koba-davitashvili-sasamartloshi-dakitkhvaze-etlit-miiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 14:58:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 10:58:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170610 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168691 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 12:13:08 [post_date_gmt] => 2017-09-28 08:13:08 [post_content] => ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში ბრალდებულები სასამართლომ დამნაშავედ სცნო. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. ბესიკ ხარძიანის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ ფარიდ გურბანოვს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ასევე ბრალდებულ ოლეგ დოევს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანს თბილისში საკუთარ სადარბაზოში 2015 წლის მარტში ესროლეს. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ხარძიანის მკვლელობაში ბრალი ფარიდ გურბანოვსა და ოლეგ დოევს წაუყენეს, რომლებზეც ძებნაა გამოცხადებული, ვინაიდან მათ საქართველოს ტერიტორია მკვლელობის დღესვე დატოვეს. [post_title] => ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში ბრალდებულებს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => besik-khardzianis-mkvlelobashi-braldebulebs-19-wlit-tavisuflebis-aghkveta-sheefardat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 12:13:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 08:13:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168691 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168617 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 10:52:02 [post_date_gmt] => 2017-09-28 06:52:02 [post_content] => შპს „ალფაზე“ ყაჩაღურ თავდასხმაში ბრალდებული პირი, წარსულში ნასამართლევი ს.მ., რომელიც სახალხო დამცველის მიერ მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ფიგურირებს, კომპანია „ალფას“ დარაჯებმა, რომლებიც შემთხვევის დროს ადგილზე იმყოფებოდნენ, ამოიცნეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ შსს-ს თანამშრომლებმა, ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით, სამივე პირი - 1962 წელს დაბადებული თ.ხ., 1969 წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლევი ბ.მ. და 1974 წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლევი ს.მ. შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. მათი თანამზრახველის დაკავების მიზნით მიმდინარეობს სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები. "გამოძიებამ დაადგინა, რომ მიმდინარე წლის 22 სექტემბერს სამი შეიარაღებული პირი, თანამზრახველთან ერთად, ყაჩაღურად თავს დაესხა თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩაზე მდებარე შპს „ალფას“. კომპანიის დარაჯებმა წინააღმდეგობის გაწევა სცადეს, რა დროსაც თავდამსხმელებმა ერთ-ერთ მათგანს თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით დაზიანება მიაყენეს. მეორე დარაჯმა განგაშის ღილაკზე ხელის დაჭერა შეძლო, რის შემდეგაც თავდამსხმელები უფრო აგრესიულები გახდნენ. თავდამსხმელებსა და დარაჯებს შორის წინააღმდეგობა ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. თავდამსხმელებმა შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა სცადეს," - ნათქვამია განცხადებაში. პოლიციამ შემთხვევის ადგილიდან ცეცხლსასროლი იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო. დაკავებულებმა მათ მიერ მიმდინარე წლის 15 სექტემბერს თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანში, შპს „კენტავრის“ დაყაჩაღების ფაქტიც აღიარეს. ერთ-ერთი დაკავებულის - ს.მ.-ს ავტომანქანის ჩხრეკისას ამოღებულია შპს „კენტავრის“ დაყაჩაღებისას წაღებული რამდენიმე ავტონაწილი. 2017 წლის 24 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამივე დაკავებულს, აღკვეთის ღონისძიების სახით, პატიმრობა შეუფარდა. შსს-ს დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოთავსებამდე, სამივე დაკავებულს ჩაუტარდა შესაბამისი სამედიცინო შემოწმება. ბრალდებულ ს.მ.-ს სხეულზე, გარეგნული დათვალიერებით, დაზიანებები აღენიშნებოდა. დაკავებულის განმარტებით, დაზიანებები დაკავების დროს, წაქცევის შედეგად მიიღო. მან, ასევე, წერილობით დააფიქსირა, რომ პოლიციის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნია და უარი განაცხადა ფოტოგადაღებაზე. აღნიშნულის თაობაზე შსს-ს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა აცნობა შსს-ს გენერალურ ინსპექციას და ქალაქ თბილისის პროკურატურას",-აღნიშნულია განცხადებაში. პროკურატურას შესაძლო ძალადობის ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით სახალხო დამცველმა 26 სექტემბერს მიმართა. დღესვე აღნიშნულ საკითხს განცხადებით გამოეხმაურა შსს-ც, სადაც განმარტეს, რომ დაკავებულის განმარტებით დაზიანებები, რომელიც სხეულზე აღენიშნება დაკავებისას, წაქცევის შედეგად მიიღო. შსს-ის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ შსს-ის გენინსპექციამ ბრალდებულზე შესაძლო ძალადობის შესახებ ინფორმაცია რეაგირებისთვის პროკურატურაში გადააგზავნა. [post_title] => შპს "ალფაზე" თავდასხმაში ბრალდებული პირი კომპანიის დარაჯებმა ამოიცნეს - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shps-alfaze-tavdaskhmashi-braldebuli-piri-kompaniis-darajebma-amoicnes-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 10:52:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 06:52:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168617 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170610 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 14:58:55 [post_date_gmt] => 2017-10-03 10:58:55 [post_content] => კობა დავითაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაკითხვაზე იმყოფება. დავითაშვილი მისი ცემის საქმეზე, სადაც იუსტიციის ყოფილი მინისტრი, ზურაბ ადეიშვილია ბრალდებული, ეტლით მიიყვანეს. როგორც დავითაშვილმა აღნიშნა, ნერვიულობის ნიადაგზე რამდენიმე მძიმე დაავადება აქვს. რაც შეეხება მისი ცემის საქმეს, დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ 2007 წლის ნოემბრის აქციების მიმდინარეობისას, მისი გატაცება და ცემა მიხეილ სააკაშვილის დავალებით, პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით განხორციელდა. „ეს იყო თავდასხმა ნახევრად სამხედრო ფორმაში გადაცმული ადამიანების მხრიდან, რომლებიც სახეს არ მალავდნენ. ეს არ იყო არც დაკავება, არც დაპატიმრება. ეს იყო პირდაპირ თავდასხმა. მათ ჰქონდათ გასაშლელი ლითონის ხელკეტები, რომლითაც ყოველგვარი განმარტების გარეშე დამესხნენ თავს. როდესაც შევეცადე, მათთვის რამე ამეხსნა, არ მომცეს ამის საშუალება. ძირს დამაგდეს და ათზე მეტი კაცი მირტყამდა,“ - განაცხადა კობა დავითაშვილმა დაკითხვის დაწყებამდე. [post_title] => კობა დავითაშვილი სასამართლოში დაკითხვაზე ეტლით მიიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => koba-davitashvili-sasamartloshi-dakitkhvaze-etlit-miiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 14:58:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 10:58:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170610 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 92 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fa485f0059d061b3ca5227551fd46925 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )