ნაგავსაყრელები, რომლებიც გვწამლავენ – მთავრობას პრობლემის გადაჭრის გეგმა აქვს

უზარმაზარი ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას შრი-ლანკაში მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულია 19 ადამიანი, მათ შორის 5 მცირეწლოვანი ბავშვია. ნაგავსაყრელი ქალაქის ღარიბ უბანში იყო განთავსებული. ნაგავსაყრელი, რომლის სიმაღლე 90 მეტრს აღემატებოდა, წვიმების გამო ჩამოინგრა და ღარიბების საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. უბნის მოსახლეობა ყოველდღიურად აფრთხილებდა ქალაქის ხელისუფლებას, რომ ეს ნაგავსაყრელი გაეტანათ. მასზე ყოველდღიურად 80 ტონამდე ნარჩენები, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ემატებოდა. შრი-ლანკაში ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას მსხვერპლი მოჰყვა

გორში, მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე კეთილმოწყობის სამუშაოების მეორე ეტაპი დასრულდა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ კეთილმოწყობის სამუშაოების პირველი ეტაპი 2014 წელს დაასრულა. თუმცა, ნაგავსაყრელის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ექსპლუატაციისათვის საჭირო გახდა დამატებითი სამუშაოების ჩატარება. პროექტის ფარგლებში, მოწესრიგდა შიდა გზები, ნარჩენები გადაიფარა საიზოლაციო ფენით. მოეწყო მიწის კავალიერები. განახლებული პოლიგონის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ნარჩენებს ნაგავსაყრელი მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად მიიღებს. ნარჩენები პოლიგონზე გამოყოფილ სპეციალურ უჯრედებში განთავსდება, რაც გარემოზე მავნე ზემოქმედებას შეამცირებს. გორში ნაგავსაყრელის რეაბილიტაცია გრძელდება

ქვემო ქართლში ახალი, რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა იგეგმება. პროექტთან დაკავშირებული დეტალები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორმა გიორგი შუხოშვილმა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ თოფჩიშვილმა განიხილეს. როგორც "ფორტუნას" რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან აცნობეს, ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი გულისხმობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო ინტეგრირებული სისტემის განვითარების ხელშეწყობას ქვემო ქართლის რეგიონში. პროექტის მიზანია ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა. ახალი ნაგავსაყრელი მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს: წალკას, დმანისს, თეთრიწყაროს, მარნეულს, ბოლნისს. პროექტის ფარგლებში ასევე მუნიციპალიტეტებს აუცილებელი ტექნიკური საშუალებები გადაეცემათ. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ პროექტის განმახორციელებელი კონსულტანტი კომპანიისა (HPC) და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის პროგრამის კონსულტანტი კომპანიის (SAURECA) წარმომადგენლები. ქვემო ქართლში ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელი აშენდება

უზარმაზარი ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას შრი-ლანკაში მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულია 19 ადამიანი, მათ შორის 5 მცირეწლოვანი ბავშვია. ნაგავსაყრელი ქალაქის ღარიბ უბანში იყო განთავსებული. ნაგავსაყრელი, რომლის სიმაღლე 90 მეტრს აღემატებოდა, წვიმების გამო ჩამოინგრა და ღარიბების საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. უბნის მოსახლეობა ყოველდღიურად აფრთხილებდა ქალაქის ხელისუფლებას, რომ ეს ნაგავსაყრელი გაეტანათ. მასზე ყოველდღიურად 80 ტონამდე ნარჩენები, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ემატებოდა. შრი-ლანკაში ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას მსხვერპლი მოჰყვა