ნაგვის გამო დაჯარიმებულები: პირველი დღის შედეგები

ნაყინის სეზონი დაიწყო - ბაზარზე კი მალე დიეტური ნაყინი გამოჩნდება. პროდუქციის ახალ სახეობაზე "გურჯაანის ნაყინი" მუშაობას. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გურამ ბერიკაშვილმა განუცხადა, დიეტური ნაყინი ცხიმის დაბალი შემცველობითა და დიეტური შაქრით დამზადდება. "ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ნაყინისთვის სამედიცინო სინჯების აღება. ველოდებით ნებართვას წარმოების დაწყებაზე. სავარაუდოდ, ახალი პროდუქცია სარეალიზაციო ქსელში 10 დღეში გამოჩნდება. დიეტური ნაყინის სახელი ჯერჯერობით შერჩეული არ გვაქვს", - აღნიშნა ბერიკაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ზაფხულში "გურჯანიის ნაყინი" დამატებით კიდევ 15-ამდე ახალი სახეობის ნაყინის წარმოებას გეგმავს. "მაისის ბოლოს ველოდებით იტალიიდან უმაღლესი ხარისხის, უახლესი დანადგარის ჩამოსვლას. სწორედ ამ დანადგარით განხორციელდება ჩვენი ნაყინის წარმოება და დამატებითი სახეობისის შექმნასაც შევძლებთ", - განმარტა კომპანიის დირექტორმა. რაც შეეხება აღნიშნული ბრენდის ნაყინების ღირებულებას, როგორც გურამ ბერიკაშვილმა აღნიშნა, "გურჯანიის ნაყინზე" წინა წელს არსებული ფასები შენარჩუნდა- პროდუქცია არც გაძვირდა და არც გაიაფდა. ცნობისთვის, შპს „აისი" – იგივე „გურჯაანის ნაყინი" რამდენიმე ათეული წელია ნაყინის წარმოებითაა დაკავებული. ამ ეტაპზე კომპანია 30-ამდე დასახელების ნაყინს აწარმოებს. გურჯაანის ნაყინი იტალიური დანადგარებით დამზადდება: მალე დიეტური ნაყინი გამოვა

აჭარაში ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა იყიდება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ბათუმში აღნიშნული შენობა გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანა. მ. აბაშიძის ქუჩა N25-ში მდებარე ისტორიული ნაგებობის საწყისი ფასი 15 მილიონი ლარია. ამას გარდა, ინვესტორმა კიდევ არანაკლებ 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს და 2 წელიწადში შენობაში სულ მცირე 25 ნომრიანი სასტუმრო უნდა გახსნას. პირობებს შორისაა 50 მოქალაქის დასაქმებაც, რომელთა 90% საქართველოს მოქალაქე იქნება. ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა იყიდება

მიმდინარე წლის, მარტში თებერვალთან შედარებით, სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი შემცირდა. ამის შეხაბ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბოლო 1 თვეში ინდექსი 1,4 %-ით შემცირდა, ხოლო 2016 წლის მარტთან შედარებით ინდექსი გაზრდილია 9,1 %- ით. "წინა თვესთან შედარებით, ფასები შემცირდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე 1,3%-ით. ფასების კლება დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (-1,5 პროცენტი) და ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (-1,0 პროცენტი). სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია: ფასები შემცირდა 4,5 %-ით", - ნათქვამია საქსტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე: გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია: ფასები გაიზარდა 8,6 პროცენტით, ფასები გაიზარდა ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (38,4 პროცენტი), ასევე კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (7,8 პროცენტი). ფასები ტექსტილსა და საფეიქრო ნაწარმზე შემცირდა 23,1 პროცენტით; ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი: ფასები გაიზარდა 10,6 პროცენტით. ხოლო სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციაში ფასები გაიზარდა 12,6 პროცენტით. რა გაგვიძვირდა და გაგვიიაფდა მარტში? ნაყინის სეზონი დაიწყო - ბაზარზე კი მალე დიეტური ნაყინი გამოჩნდება. პროდუქციის ახალ სახეობაზე "გურჯაანის ნაყინი" მუშაობას. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გურამ ბერიკაშვილმა განუცხადა, დიეტური ნაყინი ცხიმის დაბალი შემცველობითა და დიეტური შაქრით დამზადდება. "ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ნაყინისთვის სამედიცინო სინჯების აღება. ველოდებით ნებართვას წარმოების დაწყებაზე. სავარაუდოდ, ახალი პროდუქცია სარეალიზაციო ქსელში 10 დღეში გამოჩნდება. დიეტური ნაყინის სახელი ჯერჯერობით შერჩეული არ გვაქვს", - აღნიშნა ბერიკაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ზაფხულში "გურჯანიის ნაყინი" დამატებით კიდევ 15-ამდე ახალი სახეობის ნაყინის წარმოებას გეგმავს. "მაისის ბოლოს ველოდებით იტალიიდან უმაღლესი ხარისხის, უახლესი დანადგარის ჩამოსვლას. სწორედ ამ დანადგარით განხორციელდება ჩვენი ნაყინის წარმოება და დამატებითი სახეობისის შექმნასაც შევძლებთ", - განმარტა კომპანიის დირექტორმა. რაც შეეხება აღნიშნული ბრენდის ნაყინების ღირებულებას, როგორც გურამ ბერიკაშვილმა აღნიშნა, "გურჯანიის ნაყინზე" წინა წელს არსებული ფასები შენარჩუნდა- პროდუქცია არც გაძვირდა და არც გაიაფდა. ცნობისთვის, შპს „აისი" – იგივე „გურჯაანის ნაყინი" რამდენიმე ათეული წელია ნაყინის წარმოებითაა დაკავებული. ამ ეტაპზე კომპანია 30-ამდე დასახელების ნაყინს აწარმოებს. გურჯაანის ნაყინი იტალიური დანადგარებით დამზადდება: მალე დიეტური ნაყინი გამოვა