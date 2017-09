ნანა ექვთიმიშვილსა და სიმონ გროსს პირველი შვილი შეეძინათ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nana-eqvtimishvili [1] => simon-grosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162248 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nana-eqvtimishvili [1] => simon-grosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162248 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8414 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nana-eqvtimishvili [1] => simon-grosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nana-eqvtimishvili [1] => simon-grosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162248) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8414,11045) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125257 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 14:05:21 [post_date_gmt] => 2017-04-25 10:05:21 [post_content] => ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმი „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ჰონ კონგის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გრანპრის მფლობელი გახდა. ფილმს ფესტივალის მთავარი ჯილდო „ცეცხლოვანი ფრინველი“ გადაეცა. წელს ჟიურის თავჯდომარე პოლონელი რეჟისორი აგნიეშკა ჰოლანდი იყო. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის მეორე ერთობლივი ნამუშევარია, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ფილმის საერთაშორისო პრემიერა სანდენსის კინოფესტივალის ძირითად საკონკურსო პროგრამაში, ხოლო ევროპული პრემიერა ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალზე შედგა. მოგვიანებით ფილმი სოფიას კინოფესტივალზე საუკეთესო რეჟისურისთვის დაჯილდოვდა. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" პირველი ქართული ფილმია, რომლის გლობალური დისტრიბუციის უფლებები კომპანია „ნეტფლიქსმა“ შეიძინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფილმი მსოფლიოს 130 ქვეყანაში საერთაშორისო მაყურებლისათვის ხელმისაწვდომი გახდება. 10 მაისიდან „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ საფრანგეთის კინოთეატრებში გამოდის. gnfc.ge [post_title] => „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ჰონ კონგის კინოფესტივალის გამარჯვებულია!.. ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმი "ჩემი ბედნიერი ოჯახი" საფესტივალო კარიერას განაგრძობს. იგი იტალიაში, ლეჩეს ევროპული კინოს ფესტივალზე 3 პრიზით დაჯილდოვდა. "ჩემი ბედნიერი ოჯახი" ფესტივალის საუკეთესო ფილმი გახდა და მთავარი ჯილდო - ოქრის ზეთისხილის ხე გადაეცა. ფილმი ასევე დააჯილდოვეს საუკეთესო საოპერატორო ნამუშევრისთვის და ასევე, კინოკრიტიკოსთა საერთაშორისო გაერთიანების, FIPRESCI-ს პრიზით. დაჯილდოვების ცერემონიალს ესწრებოდა ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელი, მსახიობი ია შუღლიაშვილი ფრანგ კოპროდიუსერთან, გიომ დე სეისთან ერთად. ლეჩეს ევროპული კინოს ფესტივალი იტალიაში 3-8 აპრილს ჩატარდა. gnfc.ge

"ჩემი ბედნიერი ოჯახი" ლეჩეს კინოფესტივალის გამარჯვებულია

კინოფილმ „ჩემი ბედნიერი ოჯახის" რეჟისორები, ცოლ-ქმარი, ნანა ექვთიმიშვილი და სიმონ გრასი, სოფიას საერთაშორისო კინოფესტივალზე საუკეთესო რეჟისურისთვის დაჯილდოვდნენ. ცერემონია 18 მარტს გაიმართა, ქართული ფილმი მთავარ საკონკურსო პროგრამაში გახლდათ წარდგენილი, სხვა 13 ფილმთან ერთად, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. ფილმის პრემიერა სანდენსის კინოფესტივალზე შედგა, შემდეგ კი ბერლინის კინოფესტივალზე. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" საერთაშორისო პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა, მათ შორის დაიწერა ისიც, რომ ფილმი მომავალი წლის „ოსკარის" კანდიდატი შეიძლება გახდეს. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" პირველი ქართული ნამუშევარია, რომლის გლობალური დისტრიბუციის უფლება კომპანია „ნეტფლიქსმა" შეიძინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ნახვა მსოფლიოს 130 ქვეყანაში შეეძლებათ. ამ დრომდე კი მას მაყურებელი საფრანგეთში, გერმანიასა და საქართველოში, კინოეკრანებზე იხილავს. სოფიაში გამარჯვების შემდეგ ფილმი ნიუ იორკში გაემგზავრა, სადაც თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში იქნება წარმოდგენილი, „მომას" ფილმის კვირეულის ფარგლებში. ამ კვირეულს გამოეხმაურა „ნიუ იორკ ტაიმსი" და ნანა ექვთიმიშვილი და სიმონ გრასი იმ 9 რეჟისორს შორის დაასახელა, რომელთა ნამუშევრებიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. სოფიას საერთაშორისო კინოფესტივალზე "ჩემი ბედნიერი ოჯახის" რეჟისორები პრიზით დაჯილდოვდნენ!..  