ნანა კაკაბაძე პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს

"ეს არის პროკურატურა, რომელმაც 6 წელი ვერ გამოიძია პოლიტიკური მკვლელობები. მოვითხოვე, რომ ჩემი გამოკითხვა შედგეს ჟურნალისტების და მოსამართლის წინაშე, რისი კანონიერი უფლებაც გამაჩნია. იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა მოახდენს პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირებას და პოლიციელებს და მათზე ბრძანების გამცემ პირების დასჯის,“ - განაცხადა კოტე იოსელიანმა. "ეს არის პროკურატურა, რომელმაც 6 წელი ვერ გამოიძია პოლიტიკური მკვლელობები. მოვითხოვე, რომ ჩემი გამოკითხვა შედგეს ჟურნალისტების და მოსამართლის წინაშე, რისი კანონიერი უფლებაც გამაჩნია. იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა მოახდენს პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირებას და პოლიციელებს და მათზე ბრძანების გამცემ პირების დასჯის,“ - განაცხადა კოტე იოსელიანმა. 