ნანი ბრეგვაძე: „გოგონებს რომ ვუყურებ, გული მისკდება, ზოგს იმხელა ტუჩი აქვს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nani-bregvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187655 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nani-bregvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187655 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2544 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nani-bregvadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nani-bregvadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187655) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2544) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167385 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-25 16:02:51 [post_date_gmt] => 2017-09-25 12:02:51 [post_content] => რუსეთის დედაქალაქში ნანი ბრეგვაძის კონცერტი გაიმართა. ცნობილი ქართველი შემსრულებელი სცენაზე შვილთან, ეკა მამალაძესთან და შვილიშვილთან, ნატალია ქუთათელაძესთან ერთად წარდგა. მათ აკომპანირებას ნიკოლოზ რაჭველი უწევდა. კონცერტის შემდეგ ინტერნეტში გავრცელდა ფოტოები და ასევე დადებითი გამოხმაურებაც. როგორც ერთ-ერთი დამსწრე წერს, საოცარი კონცერტი შედგა, სადაც არა მხოლოდ ნანის, არამედ ეკასა და ნატალიას არაჩვეულებრივი შესრულებითაც დატკბნენ. [gallery columns="4" link="file" ids="167387,167388,167389,167390,167391,167392,167393,167394,167395,167396,167397,167398"] [post_title] => მოსკოვში ნანი ბრეგვაძის კონცერტი გაიმართა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moskovshi-nani-bregvadzis-koncerti-gaimarta-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 16:02:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 12:02:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148749 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-24 17:04:26 [post_date_gmt] => 2017-07-24 13:04:26 [post_content] => მეორე წელია, ლატვიაში, ქალაქ იურმალაში აღარ იმართება ცნობილი მუსიკალური კონკურსი „ახალი ტალღა“, მან სოჭში გადაინაცვლა, ხოლო იურმალაში, ძინტარის საკონცერტო დარბაზში ახალი მუსიკალური ფესტივალის მოწყობა საკუთარ თავზე ცნობილმა შემსრულებელმა, ლაიმა ვაიკულემ აიღო. უკვე მეორედ ძინტარის საკონცერტო დარბაზში „რანდე ვუ ლაიმა ვაიკულესთან“ იმართება, სცენაზე ბევრი ცნობილი შემსრულებელი გამოდის. წელს განსაკუთრებით ბევრი ქართველია იურმალაში, ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, ბუბა კიკაბიძე, ქეთა თოფურია „ა სტუდიოსთან“ ერთად კონცერტში მონაწილეობენ. მაყურებლის წინაშე წარდგა ქართული აკაპელა ჯგუფი „The Quintessence“, რომელსაც ბუკა კარტოზია ხელმძღვანელობს. იურმალაში იმყოფება პროდიუსერი ნატო დუმბაძე, რომელმაც საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე ბევრი საინტერესო ფოტო გააზიარა. ლაიმა ვაიკულეს ფესტივალს ასევე ესწრება რუსული ესტრადის პრიმადონა, ალა პუგაჩოვა მეუღლესთან ერთად. ალა და ნანი ბრეგვაძე ერთმანეთს შეხვდნენ და სამახსოვრო ფტოოც გადაიღეს, რომელსაც, სხვა ფოტოებთან ერთად, ასევე გთავაზობთ. [gallery royalslider="1" ids="148750,148751,148752,148753,148754,148755,148756,148757,148758,148759,148760"] [post_title] => სად მოიყარეს თავი ერთად ალა პუგაჩოვამ, ნანი ბრეგვაძემ და ბუბა კიკაბიძემ (ფოტოგალერეა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-moiyares-tavi-ertad-ala-pugachovam-nani-bregvadzem-da-buba-kikabidzem-fotogalerea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 12:25:32 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 08:25:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148107 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-21 13:36:17 [post_date_gmt] => 2017-07-21 09:36:17 [post_content] => შესანიშნავ ქართველ მომღერალს, ნანი ბრეგვაძეს დღეს, 21 ივლისს, 81 წელი შეუსრულდა. ქალბატონი ნანი ამ თარიღს ყოველთვის უახლოესი მეგობრებისა და ნათესავების წრეში აღნიშნავს ხოლმე. წინა წელს მომღერლის საიუბილეო წელიწადი გახლდათ და მისი სოლოკონცერტიც გაიმართა, ეკა ხოფერია კი ქალბატონი ნანის დაბადების დღეს დაესწრო, რომელიც ერთგვარი კონცერტად იქცა. ნანი ბრეგვაძემ 1961 წელს თბილისის კონსერვატორია დაამთავრა, სასცენო მოღვაწეობა 1956 წელს დაიწყო, 1959-1964 წლებში „რეროს“ სოლისტი, 1964 წლიდან კი ანსამბლ „ორერას“ სოლისტი გახლდათ, 1980 წლიდან სოლოგამოსვლები დაიწყო. ქალბატონი ნანი დღემდე აქტიურია და არცთუ იშვიათად გამოდის კონცერტებზე. მსმენელს ყოველთვის უხარია მისი სცენაზე გამოჩენა. რადიო „ფორტუნა“ ულოცავს ნანი ბრეგვაძეს დაბადების დღეს და ჯანმრთელობასა და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებს. [post_title] => ნანი ბრეგვაძეს დღეს 81 წელი შეუსრულდა!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nani-bregvadzes-dghes-81-weli-sheusrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 17:16:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 13:16:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167385 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-25 16:02:51 [post_date_gmt] => 2017-09-25 12:02:51 [post_content] => რუსეთის დედაქალაქში ნანი ბრეგვაძის კონცერტი გაიმართა. ცნობილი ქართველი შემსრულებელი სცენაზე შვილთან, ეკა მამალაძესთან და შვილიშვილთან, ნატალია ქუთათელაძესთან ერთად წარდგა. მათ აკომპანირებას ნიკოლოზ რაჭველი უწევდა. კონცერტის შემდეგ ინტერნეტში გავრცელდა ფოტოები და ასევე დადებითი გამოხმაურებაც. როგორც ერთ-ერთი დამსწრე წერს, საოცარი კონცერტი შედგა, სადაც არა მხოლოდ ნანის, არამედ ეკასა და ნატალიას არაჩვეულებრივი შესრულებითაც დატკბნენ. [gallery columns="4" link="file" ids="167387,167388,167389,167390,167391,167392,167393,167394,167395,167396,167397,167398"] [post_title] => მოსკოვში ნანი ბრეგვაძის კონცერტი გაიმართა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moskovshi-nani-bregvadzis-koncerti-gaimarta-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 16:02:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 12:02:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3997f2d20f48c9bd0df1ccd6afd713d6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )