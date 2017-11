ნანკა კალატოზიშვილი: „ორი წელია დავშორდით და პრესაში დღემდე ამაზეა საუბარი”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186991 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186991 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1109 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186991) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174114 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-11 17:18:34 [post_date_gmt] => 2017-10-11 13:18:34 [post_content] => ანრი ჯოხაძე ახალ ვიდეორგოლს იღებს, სადაც გიორგი ყიფშიძესთან ერთად, ერთ-ერთ როლს ნანკა კალატოზიშვილი ასრულებს. ანრიმ მისი ორი ფოტო და ვიდეო განათავსა სოციალურ ქსელში, კლიპის გადაღებებიდან და დააწერა: „ფენომენალური არტისტი ხარ“. ნანკას სამსახიობო ოსტატობას, რომელიც კლიპში გამოავლინა და მას მაყურებელი, ამ პატარა ეპიზოდს თუ არ ჩავთვლით, უკვე კლიპის სრულ ვერსიაში იხილავს. ნანკას შესახებ ასევე წერს მისი მეგობარი, სალომე მდივანი (ქათამაძე): „რა გავაკეთო, ასეთი ხარ. ნანკა კალატოზიშვილი, ჩემო ძვირფასი მეგობარი, შესახნიშნავი მსახიობი, ძლიერი და ნიჭიერი ქალი შესანიშნავი თვისებებით. ყოველთვის ვამაყობდი შენით. დიდი ბედნიერებაა, ვიყო შენი მეგობარი. რა ვქნა, რა გავაკეთო, მიყვარხარ ძალიან“, წერს სალომე ნანკას გვერდზე და კლიპიდან ფოტოებს აზიარებს. ანრი ჯოხაძე ნანკა კალატოზიშვილს - „ფენომენალური არტისტი ხარ!.."

პროდიუსერ კახა მამულაშვილის შესახებ ჟურნალისტები კახა მიქაია და ელისო კილაძე სოცქსელში წერენ და აცხადებენ, რომ „ჯემ ფესტზე" ნარკოტიკებით ვაჭრობაში სწორედ ცნობილი სახეა ჩართული. მამულიჩას მეგობარი, მსახიობი ნანკა კალატოზიშვილი „ფეისბუქზე" წერს, რომ ეს ცილისწამებაა და სურს, ასეთი ცრუ ხმების გამავრცელებლები დაისაჯონ. ნანკამ ორი სტატუსი გამოაქვეყნა, რომლებითაც მიქაიასა და კილაძეს პასუხობს. „ელისო კილაძე, ქალი ჟურნალისტი, მის შვილს ჩაუდეს და ამტკიცებდა თავის სიმართლეს და გაიარა თვითონ ეს ცილისწამების გზა, როგორც ამბობს და როგორ ბედავს, თვითონ რომ წერს თუნდაც მამულიჩაზე რამეს, ეგ ნოლი ყალბი ქალი", აღნიშნავს ნანკა. რაც შეეხება კახა მიქაიას, ცნობილი მსახიობი მას ასე მიმართავს: „კახა მიქაია, არ ვიცი, ვინ ხარ და არც მაინტერესებს... შენნაირებს ვერ მოუარეს, ჯერ სასამართლომდე მაინც რომ მიათრიონ ბინძური ცილისწამებისთვის. და საიტები, რომლებიც ვიღაცის გაუგონარ სისულელეებს აქვეყნებთ, ვიზიარებ მწუხარებას, ასეთი გაქანება რომ გაქვთ და ამით უნდა იცხოვროთ, კახა იქნები თუ საიტის ჟურნალისტი. გულით მეცოდებით და ტოქსიკოზს იწვევთ პირდაპირ თქვენი სიბინძურით", დასძენს ნანკა კალატოზიშვილი.

ნანკა კალატოზიშვილი მამულიჩას დასაცავად - ვის უწოდებს ყალბს მსახიობი ნანკა კალატოზიშვილს „სტრადაში" ინტერვიუსთვის შევხვდით. მას თან პატარა დანი ახლდა, რომელიც 4 წლისაა და დედიკოს ძალიან ჰგავს, როგორც გარეგნულად, ასევე, ნანკას თქმით, ხასიათითაც. ჩენი საუბარი, ძირითადად, დედა-შვილობას შეეხებოდა, თუმცა ნანკას ვკითხეთ, რატომ აღარ არის „ცეკვავენ ვარსკვლავების" წამყვანი და მისგან საინტერესო პასუხი მივიღეთ. რატომ აღარ მიგყავს „ცეკვავენ ვარსკვლავები"? ნანკა: ოფიციალური ვერსია ალბათ, სხვა ექნებათ... არ ვიცი, რას იტყვიან... შემოთავაზება მივიღე, ვიცოდი, რომ მე უნდა წამეყვანა, მაგრამ რაღაც მიზეზის გამო, რომელიც ჩემთვის სასაცილო იყო, გადაწყვიტეს, რომ მე წამყვანი აღარ უნდა ვყოფილიყავი. ვერ გეტყვი, რომ გული მწყდება, რადგან ასეთი მენტალობის ადამიანებთან მუშაობა მეც არ მენდომებოდა. არ გინდა მიზეზზე საუბარი? მე ხომ ვიცი, რა არის რეალობა და რის მერე რა მოხდა. „რუსთავი 2"-ის აქციაზე მისვლის შემდეგ უცბად აღმოჩნდა, რომ პროექტი აღარ მიმყავს... ასეთი შემთხვევა გქონია? მე ადრეც დამიჭერია მხარი „რუსთავი 2"-ისთვის, მაგრამ პრობლემა არ შექმნილა. ამ ეტაპზე ალბათ, აღარ იყო მოსაწონი (იცინის). პოლიტიკასთან ჩემი დაკავშირება სრული სისულელეა. მოკლედ, ასე მოხდა, მაგრამ ტყუილად არაფერი ხდება და ალბათ, რაღაც ახალი უნდა დაიწყოს ჩემს ცხოვრებაში. დედა და შვილი ნანკა: დანი ერთ თვეში 4 წლის გახდება. ეს ოთხი წელი ძალიან საინტერესო იყო, მარტივი არაფერია, მით უმეტეს, პასუხისმგებლობის აღება ადამიანზე, რომელიც უნდა გაზარდო. ეს იყო ყველაზე რთული გადაწყვეტილება ჩემთვის, ამ პასუხისმგებლობის აღება... წინ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგარი რაღაცები გველოდება. გარეგნულად ძალიან გგავს. ხასიათით? ძალიან, თუ რაღაც არ უნდა, არ გააკეთებს. მეც ასეთი ვარ და მესმის მისი. თუ მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება, რაც უნდა, ის აკეთოს.მთავარია, უზრდელი არ იყოს. სხვათა შორის, ძალიან თავმოყვარეა. მასთან იმ დოზით ურთიერთობა გაქვს, როგორიც გინდა? რა დროც მაქვს, რა თქმა უნდა, მისია. გვიყვარს სეირნობა, მაგრამ ცუდია, რომ ჰაერი საერთოდ არ არის. ბავშვს ბოდიშს ვუხდი, რომ სხვაგან ვერ ვასეირნებ... უყვარს ტკბილის ჭამა, სეირნობა და თამაში. ერთად ვთამაშობთ ხოლმე, ვხატავთ... როგორი გინდა გაიზარდოს? თავდაჯერებული, მიზანდასახული და საკუთარ თავს არ უღალატოს. გინდა, იყოს მსახიობი? რაც უნდა, გამოვიდეს, მაგრამ ბედნიერი იყოს. არ მინდა, თავი მოიტყუოს, მაგრამ ამას არ იზამს, ისეთი დედის და მამის შვილია. მინდა, იქ იყოს, სადაც საკუთარ გზას კარგად იპოვის. გოგო შვილზე გიფიქრია? სულ ბიჭის დედა მინდოდა ვყოფილიყავი, არ ვიცი, რატომ, ასე წარმომედგინა. ალბათ, ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე. ბიჭიაო, რომ მითხრეს, ძალიან ბედნიერი ვიყავი... მეორე შვილზე ფიქრობ? ასე თეორიულად, რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა, მაგრამ უბრალოდ არასდროს მომნდომებია შვილის გაჩენა. მინდოდა საყვარელი ადამიანისგან... დანი დიდი სიყვარულის ნაყოფია... მე ასე ვარ და მგონია, რომ ასეც უნდა იყოს - შვილის გაჩენა საყვარელი ადამიანისგან უნდა გინდოდეს. ვიცი, რომ თეატრში ხშირად დაგყავს... ხშირად დამყავს თოჯინების თეატრში. ასევე მყავდა მუსკომედიის თეატრში. აჩიკო სოლოღაშვილი მგელს თამაშობდა. საგრიმიოროში რომ შევიყვანე, უკან გამოიქცა, აჩიკოსი ძალიან შეეშინდა (იცინის). დანი ჩემს სპექტაკლებზე არ დამყავს, ჯერ რა უნდა იქ? საბავშვო სპექტაკლი არ მითამაშია, სიამოვნებით ვითამაშებდი. რომც წავიყვანო ჩემს სპექტაკლზე, არ გაჩერდება და სცენაზე ამოსვლას მოინდომებს. ერთხელ ტელევიზორს ვუყურებდით, რეკლამა გადიოდა ჩემი მონაწილეობით, დამინახა და ის დედა მინდაო (იცინის). რაიმეზე კამათობთ? არ ვეჩხუბები. არ მიყვარს, როცა ბავშები ტირილით აშანტაჟებენ მ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanka-kalatozishvili-chemi-shvili-dzalian-mgavs-tu-raghac-ar-unda-ar-gaaketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 23:02:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 19:02:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130330 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174114 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-11 17:18:34 [post_date_gmt] => 2017-10-11 13:18:34 [post_content] => ანრი ჯოხაძე ახალ ვიდეორგოლს იღებს, სადაც გიორგი ყიფშიძესთან ერთად, ერთ-ერთ როლს ნანკა კალატოზიშვილი ასრულებს. ანრიმ მისი ორი ფოტო და ვიდეო განათავსა სოციალურ ქსელში, კლიპის გადაღებებიდან და დააწერა: „ფენომენალური არტისტი ხარ“. ნანკას სამსახიობო ოსტატობას, რომელიც კლიპში გამოავლინა და მას მაყურებელი, ამ პატარა ეპიზოდს თუ არ ჩავთვლით, უკვე კლიპის სრულ ვერსიაში იხილავს. ნანკას შესახებ ასევე წერს მისი მეგობარი, სალომე მდივანი (ქათამაძე): „რა გავაკეთო, ასეთი ხარ. ნანკა კალატოზიშვილი, ჩემო ძვირფასი მეგობარი, შესახნიშნავი მსახიობი, ძლიერი და ნიჭიერი ქალი შესანიშნავი თვისებებით. ყოველთვის ვამაყობდი შენით. დიდი ბედნიერებაა, ვიყო შენი მეგობარი. რა ვქნა, რა გავაკეთო, მიყვარხარ ძალიან“, წერს სალომე ნანკას გვერდზე და კლიპიდან ფოტოებს აზიარებს. [gallery link="file" columns="4" ids="174118,174117"] [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/anri.mp4"][/video] [post_title] => ანრი ჯოხაძე ნანკა კალატოზიშვილს - „ფენომენალური არტისტი ხარ!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anri-jokhadze-nanka-kalatozishvils-fenomenaluri-artisti-khar [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 17:18:34 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 13:18:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8f51d40c44484461d46057fc9a25c9d0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )