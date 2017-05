ნანკა კალატოზიშვილს „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ „რუსთავი 2“-ის მხარდაჭერის გამო აღარ წააყვანინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili [1] => fortunas-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130330 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili [1] => fortunas-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130330 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1109 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili [1] => fortunas-fotosesia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili [1] => fortunas-fotosesia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130330) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12121,1109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126860 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 14:23:52 [post_date_gmt] => 2017-05-02 10:23:52 [post_content] => „პრაიმ შოუს“ წამყვანები, ანრი ჯოხაძე და ნინი ბადურაშვილი არა მხოლოდ კოლეგები, არამედ მეგობრებიც არიან. ამის მიუხედავად, ანრი ნინის მაინც აწვალებს, არ დაუმონტაჟა კლიპი, რომელიც ერთ-ერთ ახალ სიმღერაზე გადაუღო. ჩვენ წინ საზეიმოდ დაჰპირდა, რომ კლიპს მალე დაამონტაჟებს, რომ ნინის თაყვანისმცემლებმა იხილონ. მომღერლებს ახალ გამოწვევაზე, ტელეწამყვანობაზე ვკითხეთ. როგორია ერთად ტელეწამყვანობა? ნინი: მე დავიწყო ხომ? სულ ასე მტენის რაღაცებს, პირველად კონცერტს გახსნი შენ, შენ იმღერებ და შენ იტყვიო (იცინის). ძალიან საინტერესოა ტელეწამყვანობის პროცესი... ანრი: იქიდან გამომდინარე, რომ შენ ხარ საჭესთან და ეს ორივეს მოგვწონს... ნინი: ჩემი ბავშვობის აუხდენელი ოცნება იყო ჟურნალისტობა. მინდოდა, დიდი თოქშოუს წამყვანი ვყოფილიყავი, მაგრამ ოჯახმა ჩამიკლა ეს ოცნება, შენ ჟურნალისტი ვერ გამოხვალო... ანრი: და ჩასაკლავიც იყო, რადგან შენ რომ ჟურნალისტი ყოფილიყავი, ამ პროფესიას მომღერლობასთან ვერ შეათავსებდი... ნინი: ახლა ძალიან მომწონს. მიხარია, რომ კარგი გუნდი შევკარით. მე და ანრი გადაღებების დროს ძალიან ვერთობით, მაგრამ პირველ ეთერზე ძალიან ვინერვიულე. ვიფიქრე, ღმერთო, ეს რა ხდება, ამხელა მასშტაბის შოუ, პასუხისმგებლობა, ეთერში ჯდომა და იმის კეთება, რაც არასდროს გიკეთებია... პირველი ეთერი ჩემთვის ძალიან სარისკო და მღელვარე იყო, მგონი, გავართვით თავი. ანრი, რა სირთულეები ახლავს ამ პროფესიას? მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი ადვილად გამოსდის, რასაც ხელს მოჰკიდებს. სხვა შემთხვევაში შეთავაზებებს არ ვთანხმდები. რა თქმა უნდა, არ ვარ ჟურნალისტი, მაგრამ ეს არის გასართობი შოუ და შესაბამისად, ჩემი ტერიტორიაა. ნინი, ზოგადად, ყველაფერზე ნერვიულობს, ასეთი ტიპია. სიმღერას რომ ჩაწერს, სანამ დაასრულებს, შეიძლება, ჯვარს გაცვას (იცინიან). ნინი: ისე, უნდა გაცვა ჯვარს. რამდენი ხანია, კლიპს ველოდები. შეჰპირდი ახლა ყველას და მეც, რომ კლიპი მალე იქნება. ანრი: ვპირდები, რომ ნინის კლიპს მალე დავამონტაჟებ. სანამ ჩვენი გადაცემა დაისვენებს, მანამდე ვაჩვენებთ მაყურებელს. ვსაუბრობდით ახალ ამპლუაზე და ძალიან მოგვწონს, მაგრამ მორგების პროცესში ვართ. ბევრი რამ დასახვეწია, ამას ჩვენ თავადვე ვაფიქსირებთ. ნინი: ზოგჯერ ყაყანია, ერთმანეთს არ ვაცდით ლაპარაკს, რაც ყველაზე მეტად არ მომწონს ხოლმე, როცა ტელევიზორს ვუყურებ და ჩვენც იმავეს ვაკეთებთ. ეს არის გამოსასწორებელი. მთლიანობაში კი, მგონი, საინტერესო სანახავია. მომწონს, როგორია სტუდია, რომ არის ბრჭყვიალა, ჩვენც გამოპრანჭულები ვსხედვართ, მოკლედ, შეფუთვა კარგია. სხვათა შორის, ვიღაცები გამინაწყენდნენ ამ გადაცემის გამო. ანრი: სხვათა შორის, დროა, აგერ ახლოს იუსტიციის სახლში გადახვიდე და აიღო პასპორტი ნინო გაბედავას სახელზე... ალბათ, გიორგი გაბედავას მწარე კომენტარს გულისხმობთ ნინისთან დაკავშირებით, რუსეთს მიძღვნილი გადაცემის შემდეგ... ნინი: არც ვიცი, ვინაა ეს ბიჭი. მერე მამცნეს, რომ არის რუსეთის მხარდამჭერი. ყველას თავისი პოზიცია აქვს, მაგრამ ძალიან აგრესიული პოსტებით გამოირჩეოდა ჩემ მიმართ, მხოლოდ მე ამომიჩემა. საუბარი სოსო პავლიაშვილს შეეხებოდა, აღვნიშნეთ, რომ მისი საქციელი არ იყო ჩვენთვის მისაღები, მაგრამ არ გაგვილანძღავს. სოსოს ვიცნობ, პატივს ვცემ, კარგი მომღერალია. ეს გაბედავა რატომღაც შემომიჩნდა, გინდა თუ არა გალანძღეო... ანრი: იქნებ, მოსწონხარ და შენთან უნდა რაღაც. აქვს შანსი? ნინი: არა მგონია. რომ შევხედე, ასე ვიფიქრე (იცინის). რომ შევედი მის „ფეისბუქზე“, დამაინტერესა, ვინ იყო, ვიფიქრე, ხომ არ ვეკეკლუცო-მეთქი, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ არ ღირდა. არ მომეწონა, რომ მომწონებოდა, შეიძლებოდა გავპრანჭულიყავი. მოსაწონად არ გამოიყურება. სამი ფოტო ვნახე და ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა მასზე (იცინის). ანრი, ხომ იცი, ამას რომ წაიკითხავენ, იქნება სკანდალი... ანრი: ძალიან გთხოვთ, მე სკანდალებით ნუ შემაშინებთ. გაბედავას ვთხოვოთ, მეოთხე ფოტო დადოს, იქნებ, მაშინ მაინც მოგეწონოს, მაგრამ ისე, რატომ უნდა მოგეწონოს. კარგი ბიჭები დადიან ქალაქში... (იცინის). ანრი, შენ მაინც უფრო სკანდალური ტიპი ხარ, ვიდრე ნინი... ნინი სკანდალური არის ამ სოციუმში. შეიძლება არ უნდა, მაგრამ ეხვევა სკანდალებში. მე შესაძლოა, რაღაც გამიზნულად ვთქვა, ვიღაცას არ მოეწონოს და ატყდეს ამბავი. ნინი ასეთ ამბებში არაგამიზნულად ეხვევა. არაფერს აკეთებს ასეთს, მაგრამ მაინც სკანდალის ეპიცენტრში აღმოჩნდება ხოლმე. სულ მინდა, ვასწავლო, როგორი რეაქცია უნდა ჰქონდეს ასეთ დროს. ნინი: შენ რომ უზრდელურად უპასუხებ ვიღაცას სოციალურ ქსელში და მოისვრი „ფეისბუქიდან“, მე იმავეს ხომ ვერ ვუპასუხებ? ანრი: მითხარი, ვის უნდა ვუპასუხო და ამას შენ მაგივრად გავაკეთებ... ნინი: გთხოვ, მოხვიდე და უპასუხო გიორგი გაბედავას (იცინიან). ანრი, დათო ხუჯაძემ გითხრა, მომღერალი ხარ და რა გინდა ტელეწამყვანადო, ასეთი აზრი სოცქსელში კიდევ დაწერა რამდენიმე ადამიანმა... ეს არის, ბრბო რომ შეიკრიბება და არაფერი მოსწონთ, არც ღმერთი, მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი იდეალურია. ასეთ ადამიანებს რაზე უნდა გასცე პასუხი? მე ხომ არ მიმყავს პოლიტიკური გადაცემა? ეს არის მსუბუქი მიმართულების, გასართობი თოქშოუ, სადაც შეგვიძლია, როგორც მოქალაქეებმა, პრობლემებზეც ვისაუბროთ. რუსეთში ლოლიტა მილიავსკაიას არ მიჰყავდა თოქშოუ? ფანტასტიკური წამყვანი გახლდათ. აუცილებელია, ჟურნალისტი იყო, რომ თოქშოუ წაიყვანო? თუ ჟურნალისტის დიპლომზეა საუბარი, საერთო ჯამში ეს არაფერს იძლევა, ხომ ვიცით ძალიან კარგად. ნინი: გააჩნია, ვინ როგორ გაართმევს თავს. ვფიქრობ, მე შემიძლია ამ პროფესიის მორგება და თავის გართმევა. თეატრალურში სწორად მეტყველება ვისწავლე. ბევრს აქვს მსახიობის დიპლომი და არ ვარგა მსახიობად, ბევრს ჟურნალისტის დიპლომი აქვს, მაგრამ არაჟურნალისტმა შესაძლოა, უკეთ წაიყვანოს გადაცემა. თუკი ადამიანი საინტერესოდ საუბრობს ამა თუ იმ თემაზე, რატომ არ შეუძლია, იყოს გადაცემის წამყვანი?!. ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვართ ინგა გრიგოლიები. ინგა ყოველთვის მაჯობებს. ვფიქრობ, ჩვენს შოუს მსუბუქად უნდა შეხედონ, გაერთონ და მოისმინონ ჩვენი პოზიციები. რაიმე თემა თუ არის, რაზეც არასდროს მოამზადებდით გადაცემას? ანრი: ამ გადაცემას არ აქვს პოლიტიკური მიმართულება. ბოლო გადაცემა პოლიტიკისკენ წავიდა, თუმცა სოციალური კუთხით, მაინც ადამიანებზე იყო გაკეთებული აქცენტი, სად გადის ზღვარი პატრიოტიზმსა და პირად ინტერესებს შორის, პოლიტიკოსები ეთერში თმით არ გვითრევია. ნინი: თემებზე არ მიფიქრია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ვისურვებდი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ანრი: ნინის აქვს გართულება, სახელებსა და გვარებს არ ვიტყვი. სხვადასხვა თოქშოუში პიარდებიან საეჭვო წარსულის ადამიანები, რომელთაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ არც ერთ სფეროში, საზოგადოებას არ აძლევენ არაფერ საინტერესოს. არ უნდა მიიწვიო ცუდი ტიპი. ხშირად ჩვენი ტელევიზიები სცოდავენ ამ კუთხით. ძალიან ცუდ ტიპებს აპიარებენ და მერე მათ კარგი ტიპები ჰგონიათ თავები. ჩვენ ხომ ვიცით, მე, ნინიმ - შიდა სამზარეულოში ვინ ვინაა. რატომ უნდა ვაპიარო ტიპი, რომელიც სასტუმროებში 500 დოლარად კაცს თუ ქალს ემსახურება. ეგ საქმე შეუძლია, გააკეთოს უფასოდ და ხარისხიანად (იცინის). არ არის ის ჩემთვის კარგი სტუმარი გადაცემაში, სადაც მე ვარ ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი. შენ ყოფილხარ გადაცემაში სტუმრად, სადაც სტუმრის მკერდი მოგისინჯავს ხელით... ამაზე არ არის საუბარი, ამაში ფული არავის გადაუხდია. მინდოდა, მეამა, იქნებ, რძე მინდოდა (იცინის)? სხვა საქმეა, როცა კაცი ან ქალი წახვალ და 500 დოლარად გაქირავდები. ნინი: მოკლედ, არიან ადამიანები, რომლებიც სტუმრებად არ გვინდა - ვისაც არაფერი შეუქმნია და არანაირი საინტერესო წარსული არ აქვს. არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, სხვა ნიშის დაკავება გვინდა. ანრი: თუ ასეთ სტუმარს მოიწვევენ, ჩვენ კარგად მოვემზადებით, ვენებს გავამზადებთ და ვენებში შევუშვებთ იმ სტუმარს (იცინის). ზოგადად, ჩვენთან სტუმრობა არაა საშიში, ვფიქრობ, კეთილგანწყობილი წამყვანები ვართ. ნინო ნადირაძე-კუზანოვებისა თემების მიმართ ძალიან მწვავეა, სულ პროტესტი აქვს. აღმოჩნდა, რომ სალომე ღვინიაშვილიც ასეთია, ოღონდ დაბალ ხმაზე ამბობს სათქმელს, საყვარლად. ეს მრავალფეროვნება მომწონს. ნინი: როცა წინა დღეს ვიკრიბებით და ვმსჯელობთ თემაზე, არავინაა ერთ აზრზე. ეს ძალიან მაგარია და ესაა ჩვენი შოუს კოზირი. სასიმღერო კარიერა უკან ხომ არ გადაიწევს ტელეწამყვანობის გამო? ანრი: ვერაფრით გადაიწევს. შევთანხმდეთ, რომ ამ შოუს აკეთებენ პროდიუსერები, გვყავს ნოე სულაბერიძე და ასევე გიჟი ქალი, მაია სტეფნაძე. ჩვენ ვერთვებით მაშინ, როცა თემის გაშლაა საჭირო და თათბირზე ვიკრიბებით. კვირიდან კვირამდე რომ ამით ვიყოთ დაკავებულები, ეს ასე არ ხდება. ნინი: ჩემს ცხოვრებაში რაც უნდა მოხდეს და მოვსინჯო სხვა პროფესია, ჩემთვის მთავარი მაინც მუსიკა, სიმღერაა. ვერასდროს ვიტყვი ამაზე უარს და არაფერს დავაკლებ. ბევრი გეგმა მაქვს. ეკასთან ერთად დუეტი ჩავწერე, ბატონი ანრი რომ კლიპს დაამონტაჟებს, მის პრემიერასაც შემოგთავაზებთ (იღიმის). ანრის აქვს დუეტის საინტერესო გეგმა... ანრი: ჩვენს კოლეგებს შევთავაზეთ, თუკი საინტერესო კლიპი, სიმღერა ექნებათ, დიდი სიამოვნებით გავაშუქებთ და ისე, როგორც სხვა ვერასდროს გააშუქებს. სხვა მომღერალი უფრო გრძნობს, როგორ გაუხარდება კოლეგას მისი სიმღერის პრემიერა ეთერში. ნინი: მაგაში ვერ დაგეთანხმები. ბევრ მომღერალს კოლეგის წარმატება არ უხარია, მაგრამ ჩვენ ხომ კეთილები ვართ. შენ ხშირად გილოცავენ კოლეგები პრემიერებს? ანრი: შიშით ვერ... ნინი: (იცინის) მე ცოტა მილოცავს და ყველა ძალიან მიყვარს, რადგან კარგი ადამიანები არიან. გადაღების ადგილი: სასტუმრო „ამბასადორი თბილისი“ ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="126872,126876,126878,126875,126879,126880,126877,126883,126881,126873,126874,126882,126885,126884,126886,126887,126888"] [post_title] => ვისთვის არის დახურული „პრაიმ შოუს“ კარი - ანრი ჯოხაძისა და ნინი ბადურაშვილის ყველაზე გულახდილი ინტერვიუ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vistvis-aris-dakhuruli-praim-shous-kari-anri-jokhadzisa-da-nini-badurashvilis-yvelaze-gulakhdili-interviu [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126860 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126187 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-29 12:38:52 [post_date_gmt] => 2017-04-29 08:38:52 [post_content] => ზურა და ლენუკა ყიფშიძეებს ერთად შევხვდით. მამა-შვილს ერთმანეთთან განსაკუთრებული სიყვარული აკავშირებს. ზურა და ლენუკა გარეგნულადაც ჰგვანან და ხასიათითაც. ცნობილ მსახიობს ბოლოდროინდელი მოვლენების შესახებაც ვკითხეთ, როდესაც მის ფინანსურ გაჭირვებაზე დაიწყო საუბარი... მგონი, ბატონი ზურა უფრო მხიარული და გამბედავია, ვიდრე შენ, ლენუკა. რით ჰგავხართ ერთმანეთს? ლენუკა: დედაჩემს რომ ჰკითხო, ყველაფერი ცუდი ზურასგან მაქვს. ზურა: რა თქმა უნდა, ცუდი ჩემგან აქვს, კარგი - დედისგან... რაც შეეხება ხასიათს, ერთნაირი თვისებები გვაქვს, ზოგჯერ თავშეუკავებლები ვართ, ფეთქებადებიც. ლენუკა: მე და ზურა ერთნაირები ვართ, გიორგი და დედაჩემი - ერთნაირები. ზურა: ბუნებრივია, რომ გოგონა უფრო მამისკენ არის. ასე ამბობენ და მეც ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ლენუკა, ბავშვობიდან ახლოს იყავი მამასთან? წლებმა უფრო მოიტანა. როცა იზრდები, უფრო სხვანაირი ხდები. თავიდან უფრო დედასთან ვდაქალობდი. მერე, ასაკში რომ შევედი, უფრო ზურასთან დავიწყე მეგობრობა. ბავშვობაში უფრო მკაცრი იყო, მაგრამ მაინც მეგობრული იყო. ზურა: მომავალში მამებმა უნდა გაითვალისწინონ ერთი რამ - მიუხედავად სიახლოვისა, მაინც უნდა იყოს დისტანცია, რადგან ამან შესაძლოა, სავალალო შედეგამდე მიგიყვანოს. ზედმეტად დაახლოვებისას შეიძლება მამას ან შვილს შეეშალოს რაღაც. ჩემ შემთხვევაში არ არის არანაირი დისტანცია. ლენუკა: როგორ არ არის? რიდი არის. მაინც ითვალისწინებ მშობლის აზრს. რატომ იტყუები?!. ოჯახს რომ ქმნიდი, მამის რიდი გქონდა? რიდი კი, მაგრამ 18 წლის ასაკში ასეთ რაღაცებზე არ ფიქრობ, გგონია, რომ მაინც გაპატიებს. ერთი თვე ხალათში იჯდა (იცინის). ზურა: რაზე გავბრაზდი, იცით? ახლობლობდნენ, ოჯახებმა ვიცოდით, რომ ერთად დადიოდნენ და უყვარდათ ერთმანეთი. არავინ არაფერს უშლიდა. ვთხოვე, არ გაპარულიყვნენ, რადგან იპარებიან მაშინ, როცა უშლიან ურთიერთობას. მესმის, რომ პერიოდი იყო ასეთი, მაგრამ მაინც გავბრაზდი. მინდოდა, ეს ყველაფერი ადამიანურად მომხდარიყო... ლენუკა: მაშინ გაპარვის მოდა იყო... ზურა არ არის მომხრე გადაპატიჟებების და ასეთი ტრადიციების... არ გიყვართ ტრადიციები, ბატონო ზურა? როგორ არ მიყვარს, მაგრამ დამახინჯებული სახით არ მივესალმები. კარგად გამოგვდის ტრადიციების დამახინჯება. მაგალითად სუფრის ტრადიციას მოვიყვან. მე ისეთ ხალხთან მომიწია ურთიერთობამ, რომლებთან ერთადაც სუფრასთან ჯდომა ერთგვარ უნივერსიტეტად იქცეოდა. თამადას, მის იუმორსა და ტაქტს დიდი მნიშვნელობა აქვს. დალევა არავის უკვირს. მიზეზი უნდა გქონდეს და მერე კარგად იხსენებდე ამ ამბავს. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ერთი სადღეგრძელოს შემდეგ აუცილებლად მეორე უნდა მოდიოდეს. რამაზ ჩხიკვაძესთან, ეროსი მანჯგალაძესთან, ოთარ ლითანიშვილთან, თემო ჩირგაძესთან ერთად რომ მოხვდები სუფრაზე, გააცნობიერებ, რომ ამ მხრივ კანონები არ არსებობს. რა რის შემდეგ უნდა დავლიო-მეთქი, რომ ვკითხე, მიპასუხეს, საუბარი მოიტანსო. ასევე ძალიან არ მომწონს ქელქხის ტრადიცია. დავიბარე, მე რომ წავალ, არ მინდა არანაირი ქელეხი. ლენუკა: რა თემა ჩამოაგდე ახლა. არასასიამოვნო საუბარია. ზურა: კარგი, შევცვალოთ თემა. გადაპატიჟებებზე და ქორწილზე გკითხეთ. მე, მაგალითად, მშვენიერი ათკაციანი ქორწილი მქონდა. ცხონებული გოგა ფიფიას კოსტიუმი მეცვა. ძალიან კარგად მახსენდება საკუთარი ქორწილი... ლენუკამ მეორედ გათხოვება რომ მოინდომოს, როგორი რეაქცია გექნებათ? ოღონდ დაალაგოს თავისი პირადი ცხოვრება და ვინ ოხერი შეუშლის ხელს? ვიცი, ახლა გაბრაზდება, მაგრამ ცოტა რთულია ეს ამბავი. დედაჩემს არ უყვარდა, რომ ვეუბნებოდი ხოლმე: „საწყალი შენი ქმრები“ (იცინის). რთული ხასიათი ჰქონდა და ძნელია, ასეთ ადამიანს შეეწყო. იმავეს ვეუბნები ლენუკასაც და ესეც ბრაზდება. ზოგადად, ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაა რთული. უნდა ჰქონდეთ წინდახედულობა, იუმორი, უნდა იყვნენ ფილოსოფოსები გარკვეულწილად. იცოდნენ, რომ დგება დრო, რომელსაც უნდა გაუძლონ, ზოგისთვის სამი წლის შემდეგ, ზოგისთვის - 5 წლის თავზე. ლენუკა: შენ კიდევ აპირებ გათხოვებას? ზურას საყვარელი შეკითხვაა, მეუბნება, ერთმანეთს უნდა შევაბერდეთო (იცინის). ზურა: ვიღაც ხომ უნდა დამრჩეს, რომელიც მომივლის. მეუღლეს იქით ვუვლი... როგორი ადამიანი წარმოგიდგენიათ ლენუკას გვერდით? ერთმანეთი ძალიან უნდა უყვარდეთ ძალიან, ტაქტი უნდა ჰქონდეთ... ერთმანეთს სიურპრიზები უნდა გაუკეთონ და მოუარონ. ასე წარმომიდგენია. ლენუკა: სად არის ესეთი ადამიანი, აბა, მითხარი? ზურა: როგორ თუ სად არის? გაიხედ-გამოიხედე, მიდექ-მოდექი, შეაწუხე ქვეყანა. ლენუკა, აღნიშნე, რომ გიორგი თქვენ არ გგავთ... ჩვენ არ გვგავს. ჩვენ სხვანაირები ვართ... ზურა: როგორ არა? შეცდომებში მგავს, თუ ამბობენ, რომ საქმე გამომდის, მასაც გამოსდის, ზოგჯერ ნაღვლიანია. საერთო ის გვაქვს, რომ ფეთქებადები ვართ. ლენუკა: ყიფშიძეებს ეს თვისება გვაერთიანებს. ნატალიაც ასეთია (იღიმის). ზურა: პატარა ალექსანდრემ მოხსნა ყველა რეკორდი, ისეთებს „არტყამს“ - ამას წინათ უთქვამს, რუსულ-ქართულად, იცი, ადრე დედა უფრო მიყვარდა, ვიდრე მამა, ახლა კი გაერთიანდაო. მე ვიცოდი ბავშვობაში რუსულ-ქართულად საუბარი -„ფრთხილად, აქ „პერესასვლელია“, ასე ვამბობდი. მეუბნებიან, გინდა თუ არა, შენ ასწავლიო. არადა, არ ვასწავლი, თვითონ სწავლობს რაღაცებს. ამას წინათ ლენუკას ნიკუშამ მკითხა, რომ გავიზრდები, მდიდარი როგორ გავხდეო. ეტყობა, გრძნობს, რომ პრობლემაა ოჯახში, მატერიალურ მხარეზე ხშირად არის საუბარი. ვუპასუხე, რაც მეტ ენას ისწავლი, მეტი შანსი გექნება, რომ კარგად იცხოვრო-მეთქი. სიმდიდრე მიზანი არ უნდა გქონდეს, იმდენი უნდა გქონდეს, რომ შეძლებისდაგვარად საკუთარ თავს მოუარო და ზოგჯერ სხვებსაც დაეხმარო. რადგან მატერიალურ მხარეზე წამოიწყეთ საუბარი, გკითხავთ, ბოლო დროს იყო საუბარი თქვენს ფინანსურ გაჭირვებაზე. ვიცი, რომ გული დაგწყდათ ამ თემაზე... ვერ მივხვდი, რატომ მოვხვდი იქ მთავარ როლში... ლენუკა: ზურა ძალიან გაბრაზდა, სხვანაირი ტიპია. არასდროს მსმენია მამაჩემისგან წუწუნი. შეიძლება, ისე ჩაიკლას თავისი პრობლემა შიგნით, რომ ვერავინ გაიგოს. ზურა: ჩემს ინტერვიუს ედო „ნუშის“ მუსიკა, მერე ჩემი ფოტო, აი, როგორ უბედური გახდაო. მე მკითხეს, ბავშვებს რაღაც არ მოსწონთ და თუ დგახართ მათ გვერდითო. როგორ არ ვდგავარ, მაგრამ როგორც მსახიობებს, ისე დამლაგებლებს, კარისკაცებს, ადმინისტრატორებს უჭირთ. თურმე, ისეთი ამბები ხდება... მერე გადაბრალება ვიცით. რა თქმა უნდა, შეიძლება გქონდეს პრეტენზიები, მაგრამ არა მგონია, ჩვენს არეულ-დარეულ ცხოვრებაში ერთ სამინისტროს და მინისტრს მიუძღოდეს ბრალი. ერთ ბედ ქვეშ ვართ ყველა. ეს თემაა ფაქიზი. არ შეიძლება, ასე გადაჭრით რაღაცაზე საუბარი - მე ჩამოვალ სცენიდანო. ჩამოდი მერე!.. არავინ უნდა გაიფიცოს. ცივილიზებული ფორმით უნდა ეცადო, რაც გეკუთვნის, ის მიიღო. ჩხუბითა და მუშტების დარტყმით მაგიდაზე არაფერი გამოდის. უსიამოვნო კი არა, კინაღამ გადავყევი ამ ამბავს... ლენუკა: ზურას გარეთ გასვლა არ უნდოდა, იმხელა წნევები ჰქონდა... ძალიან ინერვიულა... ამას ინტერნეტსივრცეში რომ უყურებ, არ გსიამოვნებს. წამებში მოხდა ყველაფერი. არასწორად გაიგო ხალხმა და ჩვენს ოჯახში ცუდი სიტუაცია შეიქმნა. ზურა: ახალგაზრდებს უნდა შეექმნათ პირობები, რომ მეტ-ნაკლებად კარგად და კომფორტულად გრძნობდნენ თავს. ამაზე იყო საუბარი. ხოლო მათ, ვინც უკვე ნელ-ნელა მიდის, უნდა შეუქმნა ისეთი პირობები, რომ ნაღვლიანად არ გააცილო. ლენუკა, რთულ პერიოდზე ვისაუბრეთ და საუკეთესო დღე თუ გახსოვს, მამასთან ერთად გატარებული? ჩემთვის ყველა დღე ბედნიერია, როცა ვიღვიძებ და ჩემს მშობლებს ვხედავ. არ არის ეს ბედნიერება? ზურა: მეკითხება ხოლმე, უი, შენ კიდევ ცოცხალი ხარ (იცინიან)? სერიოზულად რომ ვთქვათ, მადლობა უნდა უთხრა ღმერთს, რომ ჯანმრთელი იღვიძებ. ლენუკა, მამის რჩევა, რომელიც სულ დაგამახსოვრდება. იყავი თავმდაბალი და არავის მოატყუოო - მამას ხშირად უთქვამს ეს ჩემთვის. ზურა: რაღაცისთვის უნდა იყო, აკეთო ისეთი რამ, რომ შენს მომავალ თაობას, შვილებსა და შვილიშვილებს არ შერცხვეთ... ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="126196,126197,126204,126203,126199,126198,126200,126201,126202,126205,126206,126207"] [post_title] => ლენუკა ყიფშიძე: „ზურას საყვარელი შეკითხვაა: შენ კიდევ აპირებ გათხოვებას?!.“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lenuka-yifshidze-zuras-sayvareli-shekitkhvaa-shen-kidev-apireb-gatkhovebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 12:58:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 08:58:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126187 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126057 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 13:09:08 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:09:08 [post_content] => სოფო ნარჩემაშვილმა ორი დღის წინ „იმედის“ „დღის შოუ“ დატოვა. მისი მიმართვა, სადაც მაყურებელს დაემშვიდობა, ინტერნეტსივრცეში ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავი იყო. გადაცემის დატოვებიდან მეორე დღეს Fortuna.ge ტელეწამყვანს მისი შვილის კაფეში შეხვდა, სადაც დიასახლისის ამპლუას ირგებს. როგორც გვითხრა, ეს ადგილი ისე უყვარს, არ არის გამორიცხული, რამდენიმე დღით მიმტანის ფუნქციაც მოირგოს. რაც შეეხება შემოთავაზებებს, რამდენიმე შეთავაზება უკვე მიღებული აქვს. სოფოს ტელევიზიაში დაბრუნება აღარ სურს და როგორც თავად აღნიშნა, სახელმწიფო სამსახურში თავს უკეთ იგრძნობს. ცრემლიანი თვალებით დაემშვიდობეთ მაყურებელს, რომელსაც „იმედის შოუდან“ რამდენიმე წლის განმავლობაში ესალმებოდით... სოფო ნარჩემაშვილი: რაღაც იწყება და რაღაც მთავრდება. მომხრე ვარ იმისა, რომ რაღაც ახალი და კარგი დაიწყოს. რამდენიმე მიმართულებით ვფიქრობ, მაგრამ ჯერ ზუსტად არ ვიცი, რა იქნება. „იმედზე“ ახალი ფორმატი იქნება, სადაც საკუთარ თავს ვერ ვხედავ. ბევრი რამ იცვლება, მათ შორის ის გადაცემა, რომლის წამყვანიც გახლდით. ოთხი წელი ვიმუშავე „დღის შოუში“ და ვფიქრობ, რომ ის იყო წარმატებული, ჰყავდა თავისი მაყურებელი და მადლობა მათ. არ ვარ სოცქსელების აქტიური მომხმარებელი, მაგრამ არასდროს მიმიღია მათგან უარყოფითი კომენტარები. მოგეხსენებათ, რა ხდება სოციალურ ქსელებში და როგორ აკრიტიკებენ ადამიანებს. სანამ არის ჩემდამი დადებითი დამოკიდებულება, მინდა, ასე დარჩეს. ანუ თავად დატოვეთ გადაცემა? მოდი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით. ზედმეტი რაღაცებით აღარ დავინტერესებულვარ. სხვა გზა გამომიჩნდა. ჩემი კარიერა ტელევიზია არასდროს ყოფილა. 30 წელი სახელმწიფო სტრუქტურებში ვმუშაობდი და მინდა, დავბრუნდე, გავაკეთო რაღაც ღირებული, რაც ჩემს ასაკსა და მდგომარეობას შეეფერება. ტელევიზიას დაემშვიდობეთ? ასე გამოდის. ტელევიზიაში ჩემს თავს დღეს ვერ ვხედავ. წარსულზე გული არასდროს მწყდება, რადგან უკეთეს მომავალს ვხედავ. მექვსედ თუ მეშვიდედ ვიწყებ ნულიდან ყველაფერს... ახალი ყოველთვის ყველაფერი საინტერესოა... ბევრჯერ ყოფილა თქვენს ცხოვრებაში, როცა რაღაც დაინგრა და თავიდან მოგიწიათ აშენებამ, ბრძოლამ? საერთოდ, ცხოვრება ბრძოლაა... ზოგ შემთხვევას ჩამონგრევას ვერ დავარქმევ, ზოგჯერ კი მქონია პერიოდები, როცა არ ვიცოდი, მეორე დღეს რა უნდა მეკეთებინა, როგორ უნდა გამეტანა თავი შვილებთან ერთად. ყოფილა დრო, როცა მე მიმიღია გადაწყვეტილება, ზოგჯერ - სხვას, მაგრამ ყველაფერი ჩემ სასიკეთოდ ხდებოდა. როცა ახლის გეშინია, მაშინ სრულდება ცხოვრება, თორემ ნებისმიერი სიტუაციიდან შეიძლება გამოსავლის პოვნა. ჩემთვის ტრაგედიაა, როცა ახლობლებს რაიმე სტკივათ. რამდენიმე დღის წინ ჩემს პატარა შვილიშვილს რაღაც წამოსტკივდა და იყო საშიშროება, რომ სერიოზული რამ ყოფილიყო, მაგრამ ღმერთმა დაიფარა და არაფერი აღმოჩნდა. ეს იყო ზღვარი და მივხვდი, რომ დანარჩენს არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. როცა ორი ჯანმრთელი შვილი და ოთხი არაჩვეულებრივი შვილიშვილი გყავს, კარგი გარემო, ავტორიტეტი, სახელი გაქვს, რისი უნდა გეშინოდეს? პირიქით, არაფრის მეშინია. არც დეპრესიული ვარ. ეს მიუღებელია. ჩემს მეგობრებს მუდამ ვეუბნები და შვილებსაც, როცა რაღაც დამთავრდება, დაასრულეთ და გადაფურცლეთ შემდეგ თავზე. ეს არის ცხოვრების კანონზომიერებაა. თქვენც ასე იქცევით, რთული პერიოდების მიუხედავად... რასაკვირველია. 36 წლის ასაკში გარდამეცვალა მეუღლე, დამრჩა ორი შვილი და ხელფასი მქონდა დაახლოებით 200 ლარი. როცა მეუღლე დავკრძალე, დავჯექი და ვფიქრობდი, რა უნდა გამეკეთებინა მეორე დღეს. გამოჩნდა, რა უნდა მეკეთებინა, უკეთესი და უკეთესი. არ მქონდა დარდისა და ტირილის დრო. სხვა გზა არ იყო. ორი შვილი უნდა გამეზარდა და მომავალზე მეფიქრა. მადლობა ღმერთს, გაიზარდნენ და ახლა იქით მეხმარებიან, არ მაქვს საფიქრალი საყოფაცხოვრებო საკითხებზე. დღეს სამსახურის დაკარგვა არ არის ადვილი... ნამდვილად არ არის. ძალიან ძნელია და მარტივად გადასატანი არ არის, მაგრამ არის მეორე მომენტიც - როცა გაქვს სტაბილური შემოსავალი, ხელფასს ელოდები და ზარმაცდები, არაფერს აკეთებ. ამას მაშინ უფიქრდები, როცა ყოველთვიურ შემოსავალს კარგავ. მეტი შემიძლია და ცუდი ამაში არაფერია. მიჩვეული ვარ ჩემს შემოსავალს და ამაზე, რასაკვირველია, ვფიქრობ, მაგრამ ორი-სამი კვირა მინდა, ჩემს შვილიშვილებთან გავატარო. „იმედის“ ბოლო ეთერის შემდეგ პირდაპირ მათთან წავედი. ჩემს ქალიშვილს ტყუპი ჰყავს, გოგონა და ბიჭი, ჩემს ვაჟს ორი ბიჭი ჰყავს. გოგონა მე მგავს ძალიან და ის ყველაფერის წამალი, ბებიას ლამაზმანია, ასე ვეძახი (იღიმის). სალომე ჰქვია. ცისფერთვალება და ფუმფულაა, მამამისი ეძახის ქუნქულას და შერჩა ეს სახელი, ყველა ქუქუშკას ეძახის. მაყურებელს ემოციურად დაემშვიდობეთ და გული არ დაგწყდათ? რა თქმა უნდა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ძლიერი ადამიანი ვარ. ოთხი წელი ერთად გავატარეთ, კოლექტივს ძალიან მივეჩვიე... როცა ადამიანებს ყოველდღე ხედავ და შემდეგ აღარ გაქვს ამისი საშუალება, ეს ადვილი არ არის... ვინც გადაცემაში დარჩა, მათი წარმატება მხოლოდ გამიხარდება. სოფო, რა გეგმები გაქვთ? ხართ ჩართული შვილის კაფეს მენეჯმენტში? აქამდე არ მქონდა ამის დრო. მიყვარს კეთება და საკმაოდ კარგ რაღაცებს ვამზადებ. ამ კაფეში ჩიზქეიქი ჩემი რეცეპტით მზადდება. ვასიკოს ვეხვეწები, რომ მიმტანად მამუშაოს. სანამ სერიოზულ საქმეს დავიწყებ, ვაპირებ, რომ მიმტანად ვიმუშავო. ჩემი შვილი, ვასიკო, რაღაცებს მიჯერებს, რაღაცებს - არა, მაგრამ მინდა, ჩემი დრო ახლა ამ საქმეს მოვახმარო. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ დავრჩები. არ ვმალავ იმას, რომ მინდა ისეთი საქმის წამოწყება, რაც მომცემს შემოსავალს, მინდა, ფული დავაგროვო და ვიფიქრო სიბერეზე (იღიმის)... ვიცი, რომ ახალ სახლში აპირებთ გადასვლას... დიახ, ახლა რემონტი მაქვს. ახლა ჩემს ბიჭთან ერთად ვცხოვრობ კერძო სახლში, რომელიც არაჩვეულებრც ადგილასაა, ჩემი აშენებულია და ძალიან მიყვარს. ის სახლი ვასიკოს დარჩება. ერთი სული აქვს, როდის მომიშორებს (იცინის). გადავალ იქვე ახლოს, ბინაში. ასეთი საყოფაცხოვრებო ამბებით ვარ დაკავებული, რემონტს დავასრულებ მალე. გარდა ამისა, მშურს ადამიანების, რომლებმაც ბევრი ენა იციან, ამიტომაც ეს დრო მსურს, გამოვიყენო ჩემი ინგლისურის გასამყარებლად. „დღის შოუს“ ბევრი დრო მიჰქონდა? დღის განმავლობაში ტელევიზიაში ვიყავი, სამ საათამდე. შინ არ მყავს დამხმარე, სახლის საქმე მთლიანად ჩემი გასაკეთებელია, გამორიცხულია, შვილიშვილები რომ არ ვნახო, ამას პლუს თავის მოვლა, რადგან არავინ გაძლევს საშუალებას, როცა ეკრანზე ხარ, ცუდად გამოიყურებოდე, ამას დავუმატოთ ჩვენი პატარა ბიზნესი და დრო, რასაკვირველია, არ მყოფნიდა. ალბათ, ბევრი კომპლიმენტი გსმენიათ საკუთარ გარეგნობაზე, შესანიშნავად გამოყურებით, გაქვთ რაიმე საიდუმლო? საიდუმლო ისაა, რომ არ უნდა იყო შურიანი (იღიმის). შური და ბოროტება აბერებს. გენეტიკაც მნიშვნელოვანია, დედაჩემი 76 წლისაა და ჩემზე კარგად გამოიყურება, ბებიაჩემიც ასე იყო. ჩვენს ჯიშში არ გვყავს მსუქანი ადამიანი, დამიჯერებთ, რომ ერთ სადილზე ერთი პურის შეჭმა შემიძლია? და წონის პრობლემა არასდროს მქონია. არ გეახლებით მხოლოდ ტკბილს. სახე ერთი 10 წელია, არ გამიწმენდავს, თმასაც და ფრჩხილებსაც თავად ვიკეთებ, ასევე მაკიაჟს. არ მაცვია ბრენდი... ცოტა რომ ვუვლიდე თავს, ალბათ, უფრო უკეთესი შესახედავი ვიქნებოდი. ვაპირებ, რამდენიმე წლის შემდეგ პლასტიკური ქირურგი დავიხმარო და სახე გადავიჭიმო. ასაკში რომ შედიხარ, კანი ბერდება და ამას ვერავინ გაექცევა. იმის მომხრე ვარ, რომ ცოტა ადამიანურად დაბერდე. არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ყველას ეტყობა. ზომიერება მნიშვნელოვანია. შინაგანი კულტურა არსებობს, რომ 50 წლის ასაკში როგორი კარგი სხეულიც უნდა გქონდეს, მინიქვედაბოლო არ ჩაიცვა, არ მოირგო კონკრეტული ვარცხნილობა. მეც მაქვს დაწესებული იდეალური ჩაცმულობა, პიჯაკი და შარვალი, 7 წელი დიპლომატიური კარიერა მქონდა და ამას მივეჩვიე. კიევიდან რომ დავბრუნდი, აღმოვაჩინე, რომ პიჯაკისა და შარვლის გარდა სამოსი არ მქონდა (იღიმის). ლაპარაკის მანერაც კი სხვა მქონდა, როგორც დიპლომატი, სწავლობ იმას, რომ ბერვჯერ დაფიქრდე, სანამ რაღაცას იტყვი, გადაცემაში კი ყველაფერზე უნდა ილაპარაკო და ბევრი... ამაზე ძალიან ბევრი ხანი ვიწვალე. ახლა, მგონი, ისევ უკან უნდა დავბრუნდე (იღიმის). ხომ არ გაქვთ შემოთავაზება რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურიდან? არის რაღაც შეთავაზებები და დავფიქრდები. არ გამოვრიცხავ დაბრუნებას. გამიმართლა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურიდან კმაყოფილი და ბედნიერი წამოვედი. პირად ცხოვრებაზე შეიძლება გკითხოთ? არის რაიმე სიახლე? არა. მარტო ყოფნას ძალიან მივეჩვიე. არ ვგულისხმობ ქალებს, რომლებსაც შვილები არ ჰყავთ. ჩემი ოჯახის წევრები მავსებენ. როცა წიგნს ვკითხულობ ან ფილმს ვუყურებ და ქალებისთვის ტრაგედიაა მარტო დარჩენა, ამაზე ტირიან, ასეთი განცდა არასდროს მქონია. მეორე მხრივ, არ ვამბობ იმას, რომ შეუძლებელია, რა ასაკშიც უნდა იყო, შეგხვდეს ადამიანი, რომელთან ერთადაც იქნები. მე არ შემხვდა ასეთი ადამიანი. არაჩვეულებრივი მეუღლე მყავდა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და შესაძლოა, სულ მასთან ვავლებდი პარალელს. 54 წლის ვარ და არ ვიცი, ამ ასაკშიც არის თუ არა შესაძლებელი მეორე ნახევრის პოვნა. შეიძლება, მოხდეს. ჯერჯერობით, არავინაა ისეთი, რომელთან ერთადაც ყოფნა მენდომებოდა. ზოგჯერ იმას ვამბობ ხოლმე, ისეთი უზადო რეპუტაცია მაქვს, დროა, ცოტა შევბღალო-მეთქი (იცინის)... ამ უზადო რეპუტაციას როგორი ადამიანი დაგარღვევინებდათ? ალბათ, ჩემნაირი (იღიმის). ჩაგიდენიათ რაიმე სისულელე? რა თქმა უნდა, სისულელის გარეშე ვის უცხოვრია?!. მაშინ, როცა ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი... საერთოდ, რაც ასაკში შევედი, ყველა ჩემს საქციელზე ვფიქრობ, იმაზე, რაც იყო და რას გავაკეთებ ხვალ. ცხოვრებამ მასწავლა, რომ უნდა იფიქრო წინასწარ, რა მოჰყვება შენს ნაბიჯებს, რადგან გყავს შენი წრე, შვილები. ჩემს ნაბიჯებს შვილების თვალით ვაფასებ. ასე ვიცხოვრე და არაფერი წამიგია. როცა ასაკში შედიხარ, ხვდები, რომ შვილებისგან სამაგიეროს იღებ. ამას წინათ, ვასიკოს ველაპარაკებოდი ჩემს ახლობელზე, ვთქვი, რომ მას შვილები უყურადღებოდ მოექცნენ, ვასიკომ მიპასუხა, როგორც თავად გაზარდა შვილები, ისე მოექცნენ მასო. ვგრძნობ, რომ ჩემმა შვილებმა დამაფასეს. ყველანაირ სიყვარულს დამსახურება უნდა. ხანდახან ჩემს თავს ვეუბნები, ალბათ, ისიც დავიმსახურე, რომ ჩემ გვერდით არავინ არ არის. მეუღლის შემდეგ არავინ ყოფილა, ვისკენაც გულმა გაგიწიათ? როგორ არ ყოფილა, მაგრამ არ ვნანობ, შვილების გულისთვის დავთმე... როგორც ვთქვით, არაფერი უნდა ინანო. უნდა იფიქრო იმაზე, რა იქნება მომავალში კარგი. ცხოვრება იმდენ გამოცდას გიწყობს, სხვანაირად ვერ იცხოვრებ. არავის უნდიხარ დეპრესიული და ცრემლმდენი, არც შვილებს. ყოველთვის ყველას უნდიხარ, როცა კარგი ხარ და უნდა იყო ასეთი, სანამ ამისი ძალა გაქვს (იღიმის). ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: კაფე „Yamy Yamy“ ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="126069,126070,126071,126072,126073,126074"] [post_title] => სოფო ნარჩემაშვილი: „მეექვსედ თუ მეშვიდედ ვიწყებ ყველაფერს ნულიდან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofo-narchemashvili-meeqvsed-tu-meshvided-viwyeb-yvelafers-nulidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 14:18:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 10:18:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126057 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126860 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 14:23:52 [post_date_gmt] => 2017-05-02 10:23:52 [post_content] => „პრაიმ შოუს“ წამყვანები, ანრი ჯოხაძე და ნინი ბადურაშვილი არა მხოლოდ კოლეგები, არამედ მეგობრებიც არიან. ამის მიუხედავად, ანრი ნინის მაინც აწვალებს, არ დაუმონტაჟა კლიპი, რომელიც ერთ-ერთ ახალ სიმღერაზე გადაუღო. ჩვენ წინ საზეიმოდ დაჰპირდა, რომ კლიპს მალე დაამონტაჟებს, რომ ნინის თაყვანისმცემლებმა იხილონ. მომღერლებს ახალ გამოწვევაზე, ტელეწამყვანობაზე ვკითხეთ. როგორია ერთად ტელეწამყვანობა? ნინი: მე დავიწყო ხომ? სულ ასე მტენის რაღაცებს, პირველად კონცერტს გახსნი შენ, შენ იმღერებ და შენ იტყვიო (იცინის). ძალიან საინტერესოა ტელეწამყვანობის პროცესი... ანრი: იქიდან გამომდინარე, რომ შენ ხარ საჭესთან და ეს ორივეს მოგვწონს... ნინი: ჩემი ბავშვობის აუხდენელი ოცნება იყო ჟურნალისტობა. მინდოდა, დიდი თოქშოუს წამყვანი ვყოფილიყავი, მაგრამ ოჯახმა ჩამიკლა ეს ოცნება, შენ ჟურნალისტი ვერ გამოხვალო... ანრი: და ჩასაკლავიც იყო, რადგან შენ რომ ჟურნალისტი ყოფილიყავი, ამ პროფესიას მომღერლობასთან ვერ შეათავსებდი... ნინი: ახლა ძალიან მომწონს. მიხარია, რომ კარგი გუნდი შევკარით. მე და ანრი გადაღებების დროს ძალიან ვერთობით, მაგრამ პირველ ეთერზე ძალიან ვინერვიულე. ვიფიქრე, ღმერთო, ეს რა ხდება, ამხელა მასშტაბის შოუ, პასუხისმგებლობა, ეთერში ჯდომა და იმის კეთება, რაც არასდროს გიკეთებია... პირველი ეთერი ჩემთვის ძალიან სარისკო და მღელვარე იყო, მგონი, გავართვით თავი. ანრი, რა სირთულეები ახლავს ამ პროფესიას? მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი ადვილად გამოსდის, რასაც ხელს მოჰკიდებს. სხვა შემთხვევაში შეთავაზებებს არ ვთანხმდები. რა თქმა უნდა, არ ვარ ჟურნალისტი, მაგრამ ეს არის გასართობი შოუ და შესაბამისად, ჩემი ტერიტორიაა. ნინი, ზოგადად, ყველაფერზე ნერვიულობს, ასეთი ტიპია. სიმღერას რომ ჩაწერს, სანამ დაასრულებს, შეიძლება, ჯვარს გაცვას (იცინიან). ნინი: ისე, უნდა გაცვა ჯვარს. რამდენი ხანია, კლიპს ველოდები. შეჰპირდი ახლა ყველას და მეც, რომ კლიპი მალე იქნება. ანრი: ვპირდები, რომ ნინის კლიპს მალე დავამონტაჟებ. სანამ ჩვენი გადაცემა დაისვენებს, მანამდე ვაჩვენებთ მაყურებელს. ვსაუბრობდით ახალ ამპლუაზე და ძალიან მოგვწონს, მაგრამ მორგების პროცესში ვართ. ბევრი რამ დასახვეწია, ამას ჩვენ თავადვე ვაფიქსირებთ. ნინი: ზოგჯერ ყაყანია, ერთმანეთს არ ვაცდით ლაპარაკს, რაც ყველაზე მეტად არ მომწონს ხოლმე, როცა ტელევიზორს ვუყურებ და ჩვენც იმავეს ვაკეთებთ. ეს არის გამოსასწორებელი. მთლიანობაში კი, მგონი, საინტერესო სანახავია. მომწონს, როგორია სტუდია, რომ არის ბრჭყვიალა, ჩვენც გამოპრანჭულები ვსხედვართ, მოკლედ, შეფუთვა კარგია. სხვათა შორის, ვიღაცები გამინაწყენდნენ ამ გადაცემის გამო. ანრი: სხვათა შორის, დროა, აგერ ახლოს იუსტიციის სახლში გადახვიდე და აიღო პასპორტი ნინო გაბედავას სახელზე... ალბათ, გიორგი გაბედავას მწარე კომენტარს გულისხმობთ ნინისთან დაკავშირებით, რუსეთს მიძღვნილი გადაცემის შემდეგ... ნინი: არც ვიცი, ვინაა ეს ბიჭი. მერე მამცნეს, რომ არის რუსეთის მხარდამჭერი. ყველას თავისი პოზიცია აქვს, მაგრამ ძალიან აგრესიული პოსტებით გამოირჩეოდა ჩემ მიმართ, მხოლოდ მე ამომიჩემა. საუბარი სოსო პავლიაშვილს შეეხებოდა, აღვნიშნეთ, რომ მისი საქციელი არ იყო ჩვენთვის მისაღები, მაგრამ არ გაგვილანძღავს. სოსოს ვიცნობ, პატივს ვცემ, კარგი მომღერალია. ეს გაბედავა რატომღაც შემომიჩნდა, გინდა თუ არა გალანძღეო... ანრი: იქნებ, მოსწონხარ და შენთან უნდა რაღაც. აქვს შანსი? ნინი: არა მგონია. რომ შევხედე, ასე ვიფიქრე (იცინის). რომ შევედი მის „ფეისბუქზე“, დამაინტერესა, ვინ იყო, ვიფიქრე, ხომ არ ვეკეკლუცო-მეთქი, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ არ ღირდა. არ მომეწონა, რომ მომწონებოდა, შეიძლებოდა გავპრანჭულიყავი. მოსაწონად არ გამოიყურება. სამი ფოტო ვნახე და ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა მასზე (იცინის). ანრი, ხომ იცი, ამას რომ წაიკითხავენ, იქნება სკანდალი... ანრი: ძალიან გთხოვთ, მე სკანდალებით ნუ შემაშინებთ. გაბედავას ვთხოვოთ, მეოთხე ფოტო დადოს, იქნებ, მაშინ მაინც მოგეწონოს, მაგრამ ისე, რატომ უნდა მოგეწონოს. კარგი ბიჭები დადიან ქალაქში... (იცინის). ანრი, შენ მაინც უფრო სკანდალური ტიპი ხარ, ვიდრე ნინი... ნინი სკანდალური არის ამ სოციუმში. შეიძლება არ უნდა, მაგრამ ეხვევა სკანდალებში. მე შესაძლოა, რაღაც გამიზნულად ვთქვა, ვიღაცას არ მოეწონოს და ატყდეს ამბავი. ნინი ასეთ ამბებში არაგამიზნულად ეხვევა. არაფერს აკეთებს ასეთს, მაგრამ მაინც სკანდალის ეპიცენტრში აღმოჩნდება ხოლმე. სულ მინდა, ვასწავლო, როგორი რეაქცია უნდა ჰქონდეს ასეთ დროს. ნინი: შენ რომ უზრდელურად უპასუხებ ვიღაცას სოციალურ ქსელში და მოისვრი „ფეისბუქიდან“, მე იმავეს ხომ ვერ ვუპასუხებ? ანრი: მითხარი, ვის უნდა ვუპასუხო და ამას შენ მაგივრად გავაკეთებ... ნინი: გთხოვ, მოხვიდე და უპასუხო გიორგი გაბედავას (იცინიან). ანრი, დათო ხუჯაძემ გითხრა, მომღერალი ხარ და რა გინდა ტელეწამყვანადო, ასეთი აზრი სოცქსელში კიდევ დაწერა რამდენიმე ადამიანმა... ეს არის, ბრბო რომ შეიკრიბება და არაფერი მოსწონთ, არც ღმერთი, მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი იდეალურია. ასეთ ადამიანებს რაზე უნდა გასცე პასუხი? მე ხომ არ მიმყავს პოლიტიკური გადაცემა? ეს არის მსუბუქი მიმართულების, გასართობი თოქშოუ, სადაც შეგვიძლია, როგორც მოქალაქეებმა, პრობლემებზეც ვისაუბროთ. რუსეთში ლოლიტა მილიავსკაიას არ მიჰყავდა თოქშოუ? ფანტასტიკური წამყვანი გახლდათ. აუცილებელია, ჟურნალისტი იყო, რომ თოქშოუ წაიყვანო? თუ ჟურნალისტის დიპლომზეა საუბარი, საერთო ჯამში ეს არაფერს იძლევა, ხომ ვიცით ძალიან კარგად. ნინი: გააჩნია, ვინ როგორ გაართმევს თავს. ვფიქრობ, მე შემიძლია ამ პროფესიის მორგება და თავის გართმევა. თეატრალურში სწორად მეტყველება ვისწავლე. ბევრს აქვს მსახიობის დიპლომი და არ ვარგა მსახიობად, ბევრს ჟურნალისტის დიპლომი აქვს, მაგრამ არაჟურნალისტმა შესაძლოა, უკეთ წაიყვანოს გადაცემა. თუკი ადამიანი საინტერესოდ საუბრობს ამა თუ იმ თემაზე, რატომ არ შეუძლია, იყოს გადაცემის წამყვანი?!. ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვართ ინგა გრიგოლიები. ინგა ყოველთვის მაჯობებს. ვფიქრობ, ჩვენს შოუს მსუბუქად უნდა შეხედონ, გაერთონ და მოისმინონ ჩვენი პოზიციები. რაიმე თემა თუ არის, რაზეც არასდროს მოამზადებდით გადაცემას? ანრი: ამ გადაცემას არ აქვს პოლიტიკური მიმართულება. ბოლო გადაცემა პოლიტიკისკენ წავიდა, თუმცა სოციალური კუთხით, მაინც ადამიანებზე იყო გაკეთებული აქცენტი, სად გადის ზღვარი პატრიოტიზმსა და პირად ინტერესებს შორის, პოლიტიკოსები ეთერში თმით არ გვითრევია. ნინი: თემებზე არ მიფიქრია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ვისურვებდი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ანრი: ნინის აქვს გართულება, სახელებსა და გვარებს არ ვიტყვი. სხვადასხვა თოქშოუში პიარდებიან საეჭვო წარსულის ადამიანები, რომელთაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ არც ერთ სფეროში, საზოგადოებას არ აძლევენ არაფერ საინტერესოს. არ უნდა მიიწვიო ცუდი ტიპი. ხშირად ჩვენი ტელევიზიები სცოდავენ ამ კუთხით. ძალიან ცუდ ტიპებს აპიარებენ და მერე მათ კარგი ტიპები ჰგონიათ თავები. ჩვენ ხომ ვიცით, მე, ნინიმ - შიდა სამზარეულოში ვინ ვინაა. რატომ უნდა ვაპიარო ტიპი, რომელიც სასტუმროებში 500 დოლარად კაცს თუ ქალს ემსახურება. ეგ საქმე შეუძლია, გააკეთოს უფასოდ და ხარისხიანად (იცინის). არ არის ის ჩემთვის კარგი სტუმარი გადაცემაში, სადაც მე ვარ ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი. შენ ყოფილხარ გადაცემაში სტუმრად, სადაც სტუმრის მკერდი მოგისინჯავს ხელით... ამაზე არ არის საუბარი, ამაში ფული არავის გადაუხდია. მინდოდა, მეამა, იქნებ, რძე მინდოდა (იცინის)? სხვა საქმეა, როცა კაცი ან ქალი წახვალ და 500 დოლარად გაქირავდები. ნინი: მოკლედ, არიან ადამიანები, რომლებიც სტუმრებად არ გვინდა - ვისაც არაფერი შეუქმნია და არანაირი საინტერესო წარსული არ აქვს. არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, სხვა ნიშის დაკავება გვინდა. ანრი: თუ ასეთ სტუმარს მოიწვევენ, ჩვენ კარგად მოვემზადებით, ვენებს გავამზადებთ და ვენებში შევუშვებთ იმ სტუმარს (იცინის). ზოგადად, ჩვენთან სტუმრობა არაა საშიში, ვფიქრობ, კეთილგანწყობილი წამყვანები ვართ. ნინო ნადირაძე-კუზანოვებისა თემების მიმართ ძალიან მწვავეა, სულ პროტესტი აქვს. აღმოჩნდა, რომ სალომე ღვინიაშვილიც ასეთია, ოღონდ დაბალ ხმაზე ამბობს სათქმელს, საყვარლად. ეს მრავალფეროვნება მომწონს. ნინი: როცა წინა დღეს ვიკრიბებით და ვმსჯელობთ თემაზე, არავინაა ერთ აზრზე. ეს ძალიან მაგარია და ესაა ჩვენი შოუს კოზირი. სასიმღერო კარიერა უკან ხომ არ გადაიწევს ტელეწამყვანობის გამო? ანრი: ვერაფრით გადაიწევს. შევთანხმდეთ, რომ ამ შოუს აკეთებენ პროდიუსერები, გვყავს ნოე სულაბერიძე და ასევე გიჟი ქალი, მაია სტეფნაძე. ჩვენ ვერთვებით მაშინ, როცა თემის გაშლაა საჭირო და თათბირზე ვიკრიბებით. კვირიდან კვირამდე რომ ამით ვიყოთ დაკავებულები, ეს ასე არ ხდება. ნინი: ჩემს ცხოვრებაში რაც უნდა მოხდეს და მოვსინჯო სხვა პროფესია, ჩემთვის მთავარი მაინც მუსიკა, სიმღერაა. ვერასდროს ვიტყვი ამაზე უარს და არაფერს დავაკლებ. ბევრი გეგმა მაქვს. ეკასთან ერთად დუეტი ჩავწერე, ბატონი ანრი რომ კლიპს დაამონტაჟებს, მის პრემიერასაც შემოგთავაზებთ (იღიმის). ანრის აქვს დუეტის საინტერესო გეგმა... ანრი: ჩვენს კოლეგებს შევთავაზეთ, თუკი საინტერესო კლიპი, სიმღერა ექნებათ, დიდი სიამოვნებით გავაშუქებთ და ისე, როგორც სხვა ვერასდროს გააშუქებს. სხვა მომღერალი უფრო გრძნობს, როგორ გაუხარდება კოლეგას მისი სიმღერის პრემიერა ეთერში. ნინი: მაგაში ვერ დაგეთანხმები. ბევრ მომღერალს კოლეგის წარმატება არ უხარია, მაგრამ ჩვენ ხომ კეთილები ვართ. შენ ხშირად გილოცავენ კოლეგები პრემიერებს? ანრი: შიშით ვერ... ნინი: (იცინის) მე ცოტა მილოცავს და ყველა ძალიან მიყვარს, რადგან კარგი ადამიანები არიან. გადაღების ადგილი: სასტუმრო „ამბასადორი თბილისი“ ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="126872,126876,126878,126875,126879,126880,126877,126883,126881,126873,126874,126882,126885,126884,126886,126887,126888"] [post_title] => ვისთვის არის დახურული „პრაიმ შოუს“ კარი - ანრი ჯოხაძისა და ნინი ბადურაშვილის ყველაზე გულახდილი ინტერვიუ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vistvis-aris-dakhuruli-praim-shous-kari-anri-jokhadzisa-da-nini-badurashvilis-yvelaze-gulakhdili-interviu [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126860 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 81 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 36f64432598dc1be2124ff1c7338f03c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )