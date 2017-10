ნანუკა ჟორჟოლიანი სოფო ნიჟარაძეს მიმართავს: „განსაკუთრებით გამიკვირდა შენი დაბლოკვის ამბავი…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => sofo-nidjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171000 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => sofo-nidjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171000 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => sofo-nidjaradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => sofo-nidjaradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171000) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1175,1178) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170532 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-03 13:05:08 [post_date_gmt] => 2017-10-03 09:05:08 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანი „ქართული ოცნების“ ახალ წინასაარჩევნო კლიპს ეხმიანება. შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს პრემიერა ახლახან შედგა, სადაც მთელი საქართველოდან მოყვარული მომღერლები არიან გაერთიანებული და ასრულებენ ცნობილ სიმღერას „ჩემი საქართველო აქ არის“. ვიდეო საზოგადოების ნაწილს მოეწონა, ნაწილი კი აკრიტიკებს. „ნანუკას შოუს“ წამყვანი პირველ კატეგორიაში შედის. ის აღნიშნავს: „ქოცების ახალი კლიპი ვნახე და გამონაკლისი ვარ. მომწონს, მოქალაქეებით რომ არის გაკეთებული. ძველს ბევრად ჯობია, სადაც მხოლოდ მთავრობის გაღიმებული წევრები მეუბნებოდნენ რომ მათი საქართველო აქაა:) ვოკალური მონაცემები რომ არ „ბრდღვნის“ ეგეც მესმის, იმიტომ რომ ამ კლიპის მუღამიც ეგაა. იყოს ჩვეულებრივი. ამიტომაც მომეწონა. ამ კლიპში კარგად ჩანს სისხლიანი 9 წლის შედეგი. „დანგრეული და გაპარტახებული“ ბათუმის ხედები. 2003 წლის საქართველო რომ ჩაებარებინათ ქოცებს, ფაქტია ეს „კარტინკა“ არ და ვერ ექნებოდათ. გამახსენდა, ყველა სოხუმში რომ მივდიოდით. ჩემოდნებით, მაგისტრალით, მინიშნებით რამდენ კილომეტრშია სოხუმი და არც ეგაა პრობლემა, კლიპის ავტორებს თავის დროზე აბუჩად რომ არ აეგდოთ „გამარჯობა, აფხაზეთო ჩემო“. მე ისიც მომეწონა და ესეც. ზოგადად, ყველაფერი მომწონს, რაც ფერადია, სადაც ხალხია და განსაკუთრებით რეგიონები“. ნანუკა ჟორჟოლიანს „ქართული ოცნების" ახალი მუსიკალური ვიდეო მოეწონა [video width="640" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/vxvxvxv.mp4"][/video] [post_title] => სოფო ნიჟარაძე რუსა მორჩილაძის საქციელით გაკვირვებულია - „შეიძლება, უბრალოდ, დავალებაა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofo-nidjaradze-rusa-morchiladzis-saqcielit-gakvirvebulia-sheidzleba-ubralod-davalebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:48:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:48:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170260 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166139 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-21 12:54:53 [post_date_gmt] => 2017-09-21 08:54:53 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანმა ბოლო დროს საგრძნობლად დაიკლო წონაში. ამას თავის დიეტოლოგს, მის მიერ დანიშნულ კვების რაციონს და ასევე, როგორც აღმოჩნდა, ვარჯიშს უმადლის. ნანუკა თავისი შეცვლილი ცხოვრების წესის შესახებ წერს: ნანუკა წერს: „მას შემდეგ, რაც კვება, ცხოვრების წესი შევცვალე, ჩემი დილა იწყება 9-ზე. +-ერთი საათი. ყავა, რომელსაც მხოლოდ დილით ვსვამ, ყველი, შავი უსაფუარო პური, ან „ხლებცი". ნანუკა ჟორჟოლიანმა ბოლო დროს საგრძნობლად დაიკლო წონაში. ამას თავის დიეტოლოგს, მის მიერ დანიშნულ კვების რაციონს და ასევე, როგორც აღმოჩნდა, ვარჯიშს უმადლის. ნანუკა თავისი შეცვლილი ცხოვრების წესის შესახებ წერს: ნანუკა წერს: „მას შემდეგ, რაც კვება, ცხოვრების წესი შევცვალე, ჩემი დილა იწყება 9-ზე. +-ერთი საათი. ყავა, რომელსაც მხოლოდ დილით ვსვამ, ყველი, შავი უსაფუარო პური, ან „ხლებცი". (ქართულად არ ვიცი როგორაა) ესაა ჩემი საუზმე:) და შემდეგ გზა ფიტნესკლუბისკენ. არ დაიჯეროთ ჭორები, რომ ამ კლუბში მხოლოდ მდიდრები დადიან. ერთი თვე 140 ლარია, თუ სამ თვეს აიღებთ, გაცილებით ნაკლები. რაშიც შედის, ბოქსი, სპინინგი (გახდომისთვის არაჩვეულებრივია), იოგა, პილატესი, გაწელვა და კიდევ რაღაცები, რაც ჩემთვის უცხოა. :)) ნუ დარბაზი თავისთავად, 24 საათი, ძალიან ბევრი „ტრენაჟორი", ტრენერები მაღალი კლასის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორ თვეში უკვე ფორმაში იქნებით. 6 თვეში გაგიჟდებით საკუთარ თავზე. რატომ ვწერე ამდენი:)) რაშიც არავის არც ფული გადაუხდია, არც უთხოვია:)) ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი თქვენთვის. ასე რომ მელაპარაკებოდნენ წლების წინ, ნერვები მეშლებოდა:)) ვიწყებდი მტკიცებას, რომ მონოდიეტა ეფექტურია და ბოდვა! ეფექტურია 5 დღით, მაგრამ ამას საერთო არ აქვს, იმასთან, რაზეც ახლა გესაუბრებით. ნეგიტივს ტოვებთ დარბაზში, ენდორფინი მოგაქვთ. მთელი დღე ენერგია გაქვთ. კარგი ფორმები. თავდაჯერებულობა. ძალიან კარგია და ძალიან აუცილებელი ვარჯიში. არ დაგეზაროთ. 24 საათიანია დარბაზი. საკუთარ თავს დაუთმეთ თუნდაც 1 საათი. ეს ნიშნავს, რომ ბევრი გაღიმებული ადამიანი ივლის ამ ქვეყანაში და კიდევ უფრო მეტი ლამაზი..."

ნანუკა ჟორჟოლიანი შეცვლილ ცხოვრების წესზე: „არავის არც ფული გადაუხდია, არც უთხოვია..." 