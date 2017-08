ნარგავების მოჭრა ყოვლად დაუშვებელია – კახა კალაძე ბაგებში ხეების მოჭრას აპროტესტებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ganckhadeba [2] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154731 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ganckhadeba [2] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154731 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ganckhadeba [2] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => ganckhadeba [2] => bagebshi-saghi-kheebis-mochra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154731) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18320,1920,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154727 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-17 19:23:38 [post_date_gmt] => 2017-08-17 15:23:38 [post_content] => მერიასთან საპროტესტო აქცია იმართება. აქციის მონაწილეები ბაგებში საღი ხეების მოჭრას აპროტესტებენ. აქციის დაწყებამდე დაცვის თანამშრომლებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირებაც მოხდა. ხმაური მას შემდეგ დაიწყო, რაც მერიის დაცვამ შენობაში, ნატა ფერაძესთან ერთად, პარტიზანი მებაღეები არ შეუშვა. ადგილზე გამოიძახეს საპატრულო პოლიცია. აქციის მონაწილეებს არავინ არ შეხვდა და არც მერიაში შეუშვეს. „ეს არ არის მერია, ეს არის დახურული, კორუმპირებული ჯალათების სკა. დღეს არის 1 წლისთავი, რაც შარშან მოჭრეს ყაზბეგის გამზირზე ხეები და წელს, იმის მაგივრად, რომ რამე დასკვნები გამოეტანათ, კიდევ დაგვხვდა მოჭრილი ხეები. წერეთელი ჩირგვში ზის და გვემალება ვირიშვილი-მაიმუნი ნარმანიაც და არავინ არ ჩამოდის, რაც შესულები ვართ, ვრეკავთ და მოვითხოვთ, რომ ვინმე პასუხისმგებელი პირი ჩამოვიდეს,“ - განაცხადა ნატა ფერაძემ. აქციაზე თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ელისაშვილიც, ესწრება. ის წინასაარჩევნოდ ხეების მოჭრის შეჩერებას სასწრაფოდ მოითხოვს. აქცია მერიასთან - "პარტიზანი მებაღეები" ბაგებში საღი ხეების მოჭრას აპროტესტებენ

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი, იმედოვნებს, რომ სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილზე ზეწოლა დასრულდება. როგორც ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მეარაყიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმირებული არიან საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია. „თამარ მეარაყიშვილის ინფორმაციით, ის კვლავ არის დაბარებული ე.წ. პროკურატურაში დაკითხვაზე. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ჩვენი საერთო ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს, ამით ამოიწურება მის მიმართ ზეწოლის განხორციელება და თამარ მეარაყიშვილს, მის ოჯახს და საერთოდ ყველა ოჯახს მიეცემა საკუთარ სახლში უსაფრთხოდ ცხოვრების შესაძლებლობა," - განაცხადა ციხელაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე თამარ მეარაყიშვილი ახალგორში, მის ოჯახთან იმყოფება. „ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ქმედებები ხორციელდება მის მიმართ. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანის უფლებები არ ირღვეოდეს უხეშად ამ ტერიტორიებზე და სწორედ ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები ამოქმედდეს," - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. სამოქალაქო აქტივისტი, თამარ მერაყიშვილი ოკუპირებულ ახალგროში გუშინ დააკავეს და გამთენიისას გაათავისუფლეს. მას დე ფაქტო პრეზიდენტ ბიბილოვის პარტიის წევრის, სპარტაკ დრიაევის, მიმართ ცილისმწამებლური ინფორმაციის გავრცელება ედება ბრალად. ვიმედოვნებთ, ჩვენი ძალისხმევის შედეგად, თამარ მეარაყიშვილზე ზეწლა შეწყდება - ქეთევან ციხელაშვილი

თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ელისაშვილი, ყაზბეგის #22-ში ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით მერიის მაღალჩინოსნებს კორუფციაში, ხოლო პროკურატურას მათთვის ხელი დაფარებაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ განცხადება ელისაშვილმა ყაზბეგის #22-თან გააკეთა. "ზუსტად 1 წლის წინ მოჭრეს 45 საღსალამათი ხე და პროკურატურამ 1 წელია, ვითომ ვერ გამოიძია ეს საქმე. ფაქტია, რომ პროკურატურა ხელს აფარებს მერიის კორუმპირებულ მაღალჩინოსნებს, იმ ადამიანებს, რომლებმაც ფული აიღეს საღსალამათი ხეების ხმელად გასაღებაში და მათი მოჭრის ნებართვის გაცემაში. რაც უნდა წინასაარჩევნოდ "სელფებს" იღებდნენ და ყვებოდნენ, როგორ უყვართ რეკრეაციული ზონები, ესაა მათი რეალური სახე. ნუ კეკლუცობს "ოცნების" ზოგიერთი წარმომადგენელი, ვითომ ახლა აღმოაჩინა რაღაცები და საოცარი პარკების გაშენებას აპირებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ალეკო ელისაშვილი მერიის მაღალჩინოსნებს კორუფციაში ადანაშაულებს 