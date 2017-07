ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო უნდა მოიხადოს თუ არა ადამიანმა სასჯელი – NDI-ს კვლევა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => ndi-kvleva [2] => narkotikuli-sashualebebis-mokhmareba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149132 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => ndi-kvleva [2] => narkotikuli-sashualebebis-mokhmareba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149132 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 596 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => ndi-kvleva [2] => narkotikuli-sashualebebis-mokhmareba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => ndi-kvleva [2] => narkotikuli-sashualebebis-mokhmareba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149132) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17646,596,5314) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149140 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-26 11:38:42 [post_date_gmt] => 2017-07-26 07:38:42 [post_content] => NDI-ს კვლევის თანახმად, 89% საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ შეხვედრებს არ დასწრებია. "ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის” კვლევის შედეგებში აღნიშნულია, რომ პარლამენტის წევრებმა კონსტიტუციაში ცვლილებების განსახილველად საჯარო შეხვედრები გამართეს, კითხვაზე, დაესწარით თუ არა თქვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ რომელიმე შეხვედრას, გამოკითხულთა 2% აცხადებს, რომ დიახ, დაესწრო, 89% აცხადებს, რომ არ დასწრებია, ხოლო 9% აცხადებს, რომ არ იცის. NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 18 ივნისი - 9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით), 2,261 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე. NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით. გამოკითხვას ატარებს CRRC-საქართველო. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/-2,2%-ია. [post_title] => 52% მთავრობის საქმიანობას საშუალოდ აფასებს - NDI-ს კვლევის შედეგები ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 52-mtavrobis-saqmianobas-sashualod-afasebs-ndi-s-kvlevis-shedegebi-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 11:28:10 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 07:28:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149125 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130726 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 11:34:47 [post_date_gmt] => 2017-05-15 07:34:47 [post_content] => პრეზიდენტისა და პრემიერის საქმიანობას NDI-ს მიერ გამოკითხულთა უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად აფასებს. პოლიტიკოსთა საქმიანობის შეფასების რეიტინგის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს - 3%, კარგად - 24%, საშუალოდ - 50%, ცუდად - 12%, ძალიან ცუდად - 3%; გიორგი კვირიკაშვილი: ძალიან კარგად - 3%, კარგად - 22%, საშუალოდ - 53%, ცუდად - 11, ძალიან ცუდად - 3%; ირაკლი კობახიძე: ძალიან კარგად - 1%, კარგად - 14%, საშუალოდ - 42%, ცუდად - 17%, ძალიან ცუდად - 4%; დავით ნარმანია: ძალიან კარგად - 1%, კარგად - 7%, საშუალოდ - 33%, ცუდად - 37%, ძალიან ცუდად - 15%. NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 7-28 აპრილს, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2 493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი ±2,7%-ია. "ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის” კვლევის შედეგებში აღნიშნულია, რომ პარლამენტის წევრებმა კონსტიტუციაში ცვლილებების განსახილველად საჯარო შეხვედრები გამართეს, კითხვაზე, დაესწარით თუ არა თქვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ რომელიმე შეხვედრას, გამოკითხულთა 2% აცხადებს, რომ დიახ, დაესწრო, 89% აცხადებს, რომ არ დასწრებია, ხოლო 9% აცხადებს, რომ არ იცის. NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 18 ივნისი - 9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით), 2,261 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე. NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით. გამოკითხვას ატარებს CRRC-საქართველო. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/-2,2%-ია. 