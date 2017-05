ნარმანია ფარცხალაძისთვის მიწების გადაცემაზე – ყველაფერი კანონმდებლობის დაცვითაა განხორციელებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => otar-farckhaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130858 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => otar-farckhaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130858 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 370 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => otar-farckhaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => otar-farckhaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130858) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,15721) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130751 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 12:15:56 [post_date_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content] => ყველა მოთხოვნა, რომელიც ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს ჰქონდა, თბილისის მერიაში დაუკმაყოფილეს, ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსმა, ლაშა თორდიამ განაცხადა. თორდია კვლავ აცხადებს, რომ მერიასა და ფარცხალაძეს შორის კორუფციულ გარიგებებს ჰქონდა ადგილი. „ჩემი პრიორიტეტი არის ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული საქმიანობის გამოაშკარავება. ჩემი პრიორიტეტი არ არის წუწუნი ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს სხვა მიდრეკილებებზე და ა.შ. მე მზად ვარ ამაზე ვისაუბრო მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანს ვიხილავ იქ, სადაც მისი ადგილია. მე ამ დღეებში უბრალოდ ვერ შევძლებ პრესკონფერენციის ჩატარებას, ვინაიდან ექიმებმა ერთკვირიანი წოლითი რეჟიმი გამომიწერეს და მითხრეს, რომ ცუდი შედეგები მოჰყვება, თუ გონებრივი დატვირთვა მექნება და ვივლი. ნამდვილად არ ვაპირებ ოთარ ფარცხალაძის გულისთვის საფრთხის ქვეშ დავიყენო თავი, მაგრამ ყველას მინდა ვუთხრა, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად იქნება გამოტანილი საჯაროდ, მოვამზადებთ კარგად და ყველაფერს კარგად აგიხსნით. კორუფციული გარიგება ეხევა ვერეს ხეობაში მიწის ნაკვეთების ჩანაცვლებას და შემდეგ, სადაც ჩაანაცვლა იქ კიდევ დამატებით... ფაქტობრივად პირდაპირი წესით მოხდა ყველაფერი, რადგან პირდაპირ დაუკმაყოფილეს ყველა ის მოთხოვნა, რაც მან მოითხოვა მერიაში და გადასცეს მიწის ნაკვეთები. არც ერთი გოჯი მიწა მისი შრომით, მისი დაზოგილი თანხებით არ არის. ამას ყველაფერს გამოვააშკარავებთ“, - აღნიშნა თორდიამ. [post_title] => ლაშა თორდია ფარცხალაძისა და მერიის კორუფციული გარიგებების გასაჯაროებას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordia-farckhaladzisa-da-meriis-korufciuli-garigebebis-gasajaroebas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 12:15:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130751 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129188 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 12:52:56 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:52:56 [post_content] => თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ , ფაშიზმზე გამარჯვების 72- ე წლისთავთან დაკავშირებით , ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო . თბილისის მერის განცხადებით , ხელისუფლება ომის ვეტერანების კეთილდღეობისთვის ყველაფერს აკეთებს . ,,ძალიან დიდია იმ ადამიანების ღვაწლი, რომლებმაც ერთიანობისთვის და მსოფლიოში მშვიდობისთვის ყველაფერი გააკეთეს . ჩვენდა სამწუხაროდ, ძალიან ცოტაა დღეს შემორჩენილი ამ ადამიანებისა . ჩვენ, ერთის მხრივ, ვიხსენებთ მათ , ვსაუბრობთ მათ ღვაწლზე , ხოლო მეორეს მხრივ, იმ ადამიანებს , რომლებიც დღემდე ჯანმრთელად არიან, ვულოცავთ დღევანდელ დღეს . ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის , რომ ისინი იყვნენ ჯანმრთელად და უზრუნველყოფილნი “,- განაცხადა დავით ნარმანიამ . ვაკის პარკში ღონისძიებაზე თბილისის მერის მოადგილეები , გიგა ნიკოლეიშვილი და ნინა ხატისკაცი , ვაკის რაიონის გამგებელი და თბილისის მერიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ . თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის „ ომის ვეტერანთა დახმარების “ პროგრამის ფარგლებში , ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით , ომის ვეტერანებს ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწიათ - მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე 326 ვეტერანს 600 ლარი ჩაერიცხა. [post_title] => თბილისის მერმა ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-merma-vakis-parkshi-ucnobi-jariskacis-saflavi-gvirgvinit-sheamko [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 12:52:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 08:52:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129188 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126659 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 16:26:47 [post_date_gmt] => 2017-05-01 12:26:47 [post_content] => დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ თუ ოპოზიციას გული შესტკივა თბილისზე, დეზინფორმაციის გავრცელების ნაცვლად, უმჯობესია, „ბარს მოკიდონ ხელი“. თბილისის მერმა დღეს ლევან ხაბეიშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას უპასუხა, რომლის მიხედვითაც, ლისის ტბის მიმდებარედ წიწვოვანი ტყე განგებ დაწვეს. ”ეს არის ნახანძრალი ხეები, როცა რამდენიმე წლის წინ, ზაფხულში, ბალახს გაუჩნდა ცეცხლი და რამდენიმე ხე დაიწვა. სირცხვილია მათი ასეთი ქცევა, როცა ისევ დეზინფორმაციებით ცდილობენ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ. უკეთესი იქნებოდა ჯერ საკითხში გაერკვნენ, მოგვისმინონ ჩვენ და მერე გააკეთონ განცხადებები. კიდევ უფრო უკეთესი იქნება საერთოდ, ბარს მოკიდონ ხელი და ჩვენთან ერთად გაამწვანონ ჩვენი ქალაქი, დარგონ რაც შეიძლება მეტი ხე. თუ ასე შეტკივათ გული ჩვენს ქალაქზე და მის გამწვანებაზე, გაამწვანონ”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. „ახალი საქართველოს“ ლიდერმა ლევან ხაბეიშვილმა დამწვარი ხეების შესახებ ვიდეო „ფეისბუქით“ გუშინ გაავრცელა. [post_title] => "ბარს მოკიდონ ხელი და დარგონ მეტი ხე" - ნარმანია ოპოზიციაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bars-mokidon-kheli-da-dargon-meti-khe-narmania-opoziciaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 16:26:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 12:26:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126659 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130751 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 12:15:56 [post_date_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content] => ყველა მოთხოვნა, რომელიც ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს ჰქონდა, თბილისის მერიაში დაუკმაყოფილეს, ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსმა, ლაშა თორდიამ განაცხადა. თორდია კვლავ აცხადებს, რომ მერიასა და ფარცხალაძეს შორის კორუფციულ გარიგებებს ჰქონდა ადგილი. „ჩემი პრიორიტეტი არის ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული საქმიანობის გამოაშკარავება. ჩემი პრიორიტეტი არ არის წუწუნი ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს სხვა მიდრეკილებებზე და ა.შ. მე მზად ვარ ამაზე ვისაუბრო მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანს ვიხილავ იქ, სადაც მისი ადგილია. მე ამ დღეებში უბრალოდ ვერ შევძლებ პრესკონფერენციის ჩატარებას, ვინაიდან ექიმებმა ერთკვირიანი წოლითი რეჟიმი გამომიწერეს და მითხრეს, რომ ცუდი შედეგები მოჰყვება, თუ გონებრივი დატვირთვა მექნება და ვივლი. ნამდვილად არ ვაპირებ ოთარ ფარცხალაძის გულისთვის საფრთხის ქვეშ დავიყენო თავი, მაგრამ ყველას მინდა ვუთხრა, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად იქნება გამოტანილი საჯაროდ, მოვამზადებთ კარგად და ყველაფერს კარგად აგიხსნით. კორუფციული გარიგება ეხევა ვერეს ხეობაში მიწის ნაკვეთების ჩანაცვლებას და შემდეგ, სადაც ჩაანაცვლა იქ კიდევ დამატებით... ფაქტობრივად პირდაპირი წესით მოხდა ყველაფერი, რადგან პირდაპირ დაუკმაყოფილეს ყველა ის მოთხოვნა, რაც მან მოითხოვა მერიაში და გადასცეს მიწის ნაკვეთები. არც ერთი გოჯი მიწა მისი შრომით, მისი დაზოგილი თანხებით არ არის. ამას ყველაფერს გამოვააშკარავებთ“, - აღნიშნა თორდიამ. [post_title] => ლაშა თორდია ფარცხალაძისა და მერიის კორუფციული გარიგებების გასაჯაროებას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordia-farckhaladzisa-da-meriis-korufciuli-garigebebis-gasajaroebas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 12:15:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130751 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 93 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 41f7550f482185d2ce37a241334be396 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )