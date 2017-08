NASA პლანეტის დაცვის ოფიცრის პოზიციაზე ვაკანსიას აცხადებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => nasa [2] => uckhoplanetelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151552 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => nasa [2] => uckhoplanetelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151552 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => nasa [2] => uckhoplanetelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => nasa [2] => uckhoplanetelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151552) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5743,7375,138) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138207 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-13 15:01:24 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:01:24 [post_content] => ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ორგანიზებით, თბილისის ტექნოპარკში, ნასას ადამიანის კოსმოსში ფრენის პროგრამების დირექტორი შონ ფულერი ფონდის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის მონაწილეებსა და გამარჯვებულ მოსწავლეებს შეხვდა. შონ ფულერმა ახალგაზრდებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა და ნასაში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები გააცნო. შეხვედრის მონაწილეებმა დისკუსია გამართეს თანამედროვე ინოვაციურ მიდგომებზე. ღონისძიების დასასრულს მოსწავლეებმა მოწვეულ სტუმრებსა და შონ ფულერს საკუთარი ნამუშევრები გააცნეს. შონ ფულერი, ნასას ადამიანის კოსმოსში ფრენის პროგრამების დირექტორი: მოხარული ვარ საქართველოში ვიზიტის საშუალება რომ მომეცა. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის კონკურსის გამარჯვებულებს ვხვდები და მათ ნამუშევრებს ვეცნობი. ასევე დაგეგმილი მაქვს სანდიეგოს უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრაც. ქვეყნის წინსვლისთვის მნიშვნელოვანი ინჟინერიისა და ტექნოლოგიური დარგების განვითარება და ხელშეწყობა. მაგდა მაღრაძე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი: ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი არის ყოველწლიური კონკურსი, რომელიც მე-3 წელია საქართველოში იმართება და მისი მიზანია ხელი შევუწყოთ მაღალი კლასის მოსწავლეების ინოვაციური და ტექნოლოგიური უნარების განვითარებას. ფულერის ვიზიტი ორგანიზებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს მიერ და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების დისციპლინების მიმართ ინტერესის წახალისებას. ნასას პროგრამების დირექტორი ახალგაზრდა, ქართველ გამომგონებლებს შეხვდა

ოთხდიპლომიანი ტაქსის მძღოლი და უდიპლომო სასიძო - აქვს თუ არა კავშირი ჩვენი განათლების ხარისხს სასურველი სამსახურის პოვნასთან და რამდენად რთულია ჩევნს ქვეყანაში დასაქმება? ოფიციალური სტატისტიკის მიუხედავად, მოსახლეობა მთავარ პრობლემად კვლავ უმუშევრობას ასახელებს. ქვეყანაში, ოფიციალური მონაცემებით, 235.100 უმუშევარია. "ფორტუნამ" დასაქმების პრობლემაზე მოსახლეობის გამოკითხვა ტაქსის მძღოლიდან დაიწყო. 67 წლის გურამი, რა თქმა უნდა, დასაქმების პრობლემაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ მას უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული, მაგრამ პროფესია, რომელიც მან ოდესღაც შეისწავლა, ქვეყანაში მოთხოვნადი აღარ არის და არც სამუშაო ადგილი არსებობს. პრობლემურია მისი ასაკიც. ასაკი პრობლემურია 23 წლის ფინანსისტი გვანცასთვისაც. უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ კომპანიები გარდა განათლებისა, აქცენტს სამუშაო გამოცდილებაზე აკეთებენ, რაც, ბუნებრივია, გვანცას არ გააჩნია. მისი ალტერნატივაა, ან დაბალანაზღაურებად სამსახურში იმუშაოს (მიმტანად, კონსულტანტად) ან საკუთარი პროფესიით რამდენიმეთვიან, ან ხშირად - წლიან უფასო სტაჟირების დათანხმდეს და გამოცდილება დააგროვოს. 33 წლის, პროფესიით არქიტექტორი დათო ახალგაზრდაა, მისი პროფესია მოთხოვნადია, თუმცა პროფესიით დასაქმება არ უცდია და მძღოლად მუშაობს. უნივესიტეტის დასრულების შემდეგ საკუთარ პროფესიულ უნარებზე აღარ უზრუნია და ახლა თვლის, რომ არაკონკურენტუნარიანია. "დასაქმების პრობლემა, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ როცა საკითხს ჩაუღრმავდები, აღმოაჩენ, რომ კვალიფიციური კადრების პრობლემა უფროა, განსაკუთრებით როცა საქმე ტექნიკური განათლებას ეხება. პრობლემაა ასევე ნეპოტიზმი სახელმწიფო უწყებებსა და კერძო კომპანიებში. როცა განათლება- გამოცდილებაზე წინ ნათესაური კავშირები დგება," - საუბრობს "ფორტუნასთან" ტურიზმის მენეჯერი, ნინო მამუჩაშვილი. რა კრიტერიუმებს ანიჭებენ უპირატესობას დამსაქმებლები კადრების შერჩვეისას, რა უფრო მნიშვნელოვანია განათლება თუ გამოცდილება ? "ფორტუნა" საქართველოში დასაქმების ერთ-ერთი მსხვილი სააგენტოს hr.ge-ის კომერციულ დირექტორს ესაუბრა . "პოზიციები არის, კადრები - არა. გასაუბრებაზე დაბარებული 100 ადამიანიდან მხოლოდ 5 მოდის," - ამბობს „ფორტუნასთან" ეთერ ლეშჩინსკაია. დასაქმების სააგენტოს სპეციალისტის ინფორმაციით, კომპანია კადრის შერჩევისას რამდენიმე კრიტერიუმზე აკეთებს აქცენტს: "როცა საუბარია საშუალო და მაღალ პოზიციებზე, განათლებაზე მეტად პრიორიტეტულია გამოცდილება. თუმცა, უცხოეთში მიღებულ განათლებას განსაკუთრებული წონა აქვს. რაც შეხება მომსახურების სფეროსთვის საჭირო კადრებს, პრიორიტეტი უცხო ენების ცოდნას, კომუნიკაბელურობას და სხვა პიროვნულ უნარ-ჩვევებს ენიჭება," - ამბობს ის. როგორც გაირკვა, დასაქმება ადვილია, თუ განათლებასთან ერთად საჭირო უნარ-ჩვევებიც გაგაჩნია, ხარ კომუნიკაბელური, გაქვს გუნდურად მუშაობის უნარი, გყავს ნაცნობები, ხარ საშუალო ასაკის და გაქვს ორჯერ მეტი სამუშაო გამოცდილება ან უცხოეთში გაქვს განათლება მიღებული. ასეთი "დიმიტრი გელოვანი" კი, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ინფორმაციით, ქვეყანაში 1763, 300 ადამიანია. თამუნა გოგუაძე

როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური? "ჩვენ ვიყავით მთვარეზე, დავსვით კოსმოსური ხომალდი მარსზე და გვაქვს მჭიდრო შეხება სხვა პლანეტებთან... შემდეგი გაჩერება მზეა" - 60 წელია ნასას აუხდენელ ოცნებებშია ამ დიდი და ცხელი ბურთის გამოკვლევა. ახლა კი NASA ამბიციური იდეის განხორციელებას იწყებს. ავტომობილის ზომის ხომალდი მზეს იმაზე მეტად მიუახლოვდება, ვიდრე სხვა მისიები ოდესმე. თავბრუდამხვევი სიჩქარით - 720,000 კილომეტრით საათში, ხომალდი მზის ზედაპირს 6.4 მილიონი კილომეტრით მიუახლოვდება. აპარატი უპრეცედენტო დაშვებებს განახორციელებს და დედამიწაზე მონაცემებს გამოაგზავნის. მისიის წარმატებით შესასრულებლად ხომალდმა 1371 გრადუსს, ძლიერ რადიაციას და ზებგერითი ნაწილაკებისგან დაზიანებასაც უნდა გაუძლოს. ახალი ექსპედიციაNASA-მ 2014 წელს დაამტკიცა და აპარატს ცნობილი მეცნიერის იუჯინ პარკერის სახელი დაარქვეს. ექსპედიცია ორ მთავარ კითხვაზე ეძებს პასუხს: რატომ არის მზის გარეთ (კორონა) 300-ჯერ უფრო ცხელი, ვიდრე მისი ზედაპირი? რატომ აჩქარდა "მზიური ქარი" (მზის ზედა ატმოსფეროდან წამოსული პლაზმის ნაკადი) NASA-ს ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ კითხვებზე პასუხი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ სწორედ მზის ატმოსფეროში ვცხოვრობთ. https://www.youtube.com/watch?v=GrnGi-q6iWc თამთა უთურგაშვილი

NASA მზეს შეეხება: ამბიციური მიზნის განხორციელება იწყება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ორგანიზებით, თბილისის ტექნოპარკში, ნასას ადამიანის კოსმოსში ფრენის პროგრამების დირექტორი შონ ფულერი ფონდის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის მონა