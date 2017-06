NASA მზეს შეეხება: ამბიციური მიზნის განხორციელება იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nasa [1] => mze [2] => mzis-sheswavla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135871 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nasa [1] => mze [2] => mzis-sheswavla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135871 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5743 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nasa [1] => mze [2] => mzis-sheswavla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nasa [1] => mze [2] => mzis-sheswavla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135871) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8562,16232,5743) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134950 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 14:25:55 [post_date_gmt] => 2017-05-29 10:25:55 [post_content] => 29 - 30 მაისს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჰაერის ტემპერატურა +24, +29 გრადუსი იქნება. 31 მაისს და 1 ივნისს გაწვიმდება, ჰაერის ტემპერატურა +19, +24 გრადუსამდე დაიკლებს. 2 – 4 ივნისს იწვიმებს მხოლოდ ცალკეულ რაიონში და ისევ დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ჰაერის ტემპერატურა 29 – 31 მაისს +23, +28 გრადუსი იქნება, 1 – 2 ივნისს 4 - 5 გრადუსით დაიკლებს, 3 - 4 ივნისს ისევ +28 გრადუსამდე მოიმატებს. [post_title] => როდის დასრულდება წვიმიანი ამინდი საქართველოში - უახლოესი დღეების პროგნოზი "როცა გავიგეთ, რომ გავიმარჯვეთ ვკიოდით, ვტიროდით... შემდეგ შეგვახსენეს, რომ სცენაზე უნდა ავსულიყავით", - განაცხადა ლიკა კოკაიამ. ქართველი ახალგაზრდების ერთ-ერთი პროექტი მეწყერსაშიშ ზონებში, საფრთხის დროს, მოსახლეობისთვის SMS შეტყობინებების გაგზავნაა. "ხელსაწყო გრძნობს მეწყერის მოახლოებას და აგზავნის შეტყობინებას, დარეგისტრირებულ მოსახლეობასთან ", - ყვება ნათია შამათავა. ამ გამოგონების კიდევ ერთი ავტორი ალექსი ტყებუჩავა ხელსაწყოს მუშაობის პრინციპსაც ხსნის: "მიწაზე დამონტაჟებულია მაგნიტი, ხოლო რამდენიმე მილიმეტრით მაღლა, იქნება სენსორი. მიწის ზედაპირის ცვლილება იწვევს მაგნიტის ადგილმდებარეობის ცვლილებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იცვლება მაგნიტური ველის ინტენსივობა, რასაც აღიქვამს სენსორი და გადასცემს მიკროპროცესორს, მიკროპროცესორი კი ცენტრალურ სერვერსა და პლანშეტებს. ეს საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ და დავაკვირდეთ მეწყერსაშიშ ზონებში პროცესების მიმდინარეობას". გვანცა ჩიქოვანის გუნდმა კი, ორი ჯავშანი შექმნა, ერთ შემთხვევაში ჯავშანი სხეულს ან ნივთს მაღალი ტემპერატურისგან იცავს, ხოლო მეორე შემთხვევაში - დაბალი ტემპერატურისგან. [post_title] => სენაკელი მერვეკლასელები ნასადან საკუთარ პროექტებზე და გამარჯვებაზე ყვებიან [post_title] => წვიმა, სეტყვა, ელჭექი - უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი 