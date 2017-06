ნატახტარში ავიაშოუ გაიმართა: შთაბმეჭდავი ფოტოები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aviashou [1] => aviashou-natakhtarshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141051 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aviashou [1] => aviashou-natakhtarshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141051 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16727 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aviashou [1] => aviashou-natakhtarshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aviashou [1] => aviashou-natakhtarshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141051) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16727,16766) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140799 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 15:50:41 [post_date_gmt] => 2017-06-23 11:50:41 [post_content] => 25 ივნისს, 16:30 საათზე, ბათუმში, ბულვარის კოლონადებთან ავია შოუ „FlyFest Georgia“ გაიმართება. ლატვიური კომპანიის “Baltic Bees Jet Team” ავიაპილოტაჟით შესრულებულ მრავალფეროვან შოუს აჭარა წელს პირველად მასპინძლობს. 6 საჰაერო ხომალდი მაყურებელს 30 წუთიან სანახაობრივ შოუს შესთავაზებს. ბათუმამდე ერთი დღით ადრე კი ავია შოუ თბილისში ჩატარდება. წელს, ბათუმი გამორჩეულია კულტურული და გასართობი პროგრამების მრავალფეროვნებით. ქალაქი უმასპინძლებს ყველა იმ საერთაშორისო ღონისძიებას, რომელიც ბათუმთან ასოცირდება: შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი "თოფუზი", კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი და შემოდგომაზე საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი BIAFF. აგვისტოსა და სექტემბერში კი ბლექსი არენა, აეროსმიტის გრანდიოზული კონცერტის შემდეგ გორან ბრეგოვიჩისა და ელტონ ჯონის კონცერტებს უმასპინძლებს. 25 ივნისს, 16:30 საათზე, ბათუმში, ბულვარის კოლონადებთან ავია შოუ „FlyFest Georgia" გაიმართება. ლატვიური კომპანიის "Baltic Bees Jet Team" ავიაპილოტაჟით შესრულებულ მრავალფეროვან შოუს აჭარა წელს პირველად მასპინძლობს. 6 საჰაერო ხომალდი მაყურებელს 30 წუთიან სანახაობრივ შოუს შესთავაზებს. ბათუმამდე ერთი დღით ადრე კი ავია შოუ თბილისში ჩატარდება. წელს, ბათუმი გამორჩეულია კულტურული და გასართობი პროგრამების მრავალფეროვნებით. ქალაქი უმასპინძლებს ყველა იმ საერთაშორისო ღონისძიებას, რომელიც ბათუმთან ასოცირდება: შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი "თოფუზი", კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი და შემოდგომაზე საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი BIAFF. აგვისტოსა და სექტემბერში კი ბლექსი არენა, აეროსმიტის გრანდიოზული კონცერტის შემდეგ გორან ბრეგოვიჩისა და ელტონ ჯონის კონცერტებს უმასპინძლებს.

[post_title] => ბათუმსა და თბილისში ავიაშოუ გაიმართება [post_title] => ბათუმსა და თბილისში ავიაშოუ გაიმართება